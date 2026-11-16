Sonos-soundbars en -speakers zijn al langer erg interessant voor mensen die op zoek zijn naar een goede thuisbioscoopsetup. Onze recente ervaring met de nieuwste setup, bestaande uit een Beam Ultra-soundbar, twee Play-achterspeakers en de nieuwe Ace Ultra-koptelefoon, plus het vernieuwde Sonos-ecosysteem, maakte duidelijk hoe handig en veelzijdig zo'n systeem in de praktijk kan zijn.

Deze nieuwe opstelling maakt de relatief nieuwe Sonos Play-speakers nog veelzijdiger dan ze al waren en daarnaast weet de Beam Ultra ook een verrassend indrukwekkende Dolby Atmos-ervaring te bieden. Zet je deze producten samen aan het werk, dan geniet je van een uitstekende thuisbioscoopervaring, maar dankzij het nieuwe Sonos 27-besturingssysteem kunnen je Sonos-apparaten ook slimmer en veelzijdiger worden benut.

Zo hoeven die Play-speakers niet per se permanent als achterspeakers voor je Beam Ultra te dienen, maar kan je ze ook simpelweg oppakken, meenemen naar een andere ruimte en gewoon weer als losse speaker gebruiken. Ben je weer klaar met die luistersessie, dan zet je hem weer op zijn plaats en sluit hij zich automatisch weer aan op het surround-systeem.

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Het idee van zo'n flexibel systeem is vrij eenvoudig en sluit ook goed aan bij wat we van Sonos gewend zijn, maar het is mooi om te zien dat het daadwerkelijk werkt en een flinke impact kan hebben op hoe je je Sonos-setup gebruikt.

De Play is nu nog veelzijdiger

(Image credit: Future / Max Langridge)

Als je van plan bent om een paar Sonos Play-speakers aan te schaffen, dan is het goed om te weten dat je die op meer manieren kan gebruiken dan alleen als losse speakers of een stereopaar. Je kan ze ook als surround-/achterspeakers gebruiken voor bij de Sonos Arc, Arc Ultra, Beam (Gen 2) en Beam Ultra. Gezien hun formaat en vermogen sluiten ze waarschijnlijk echter toch wel het beste aan bij de Beam-modellen, maar je hebt in ieder geval genoeg opties.

De nieuwste Sonos-thuisbioscoopsetup, met een Beam Ultra en Play-achterspeakers is ideaal voor in kleinere woonkamers en slaapkamers. Deze setup neemt niet al te veel ruimte in beslag, maar biedt een veel krachtiger en ruimtelijker geluid dan je waarschijnlijk van tevoren zou verwachten. Het is hoe dan ook een flinke upgrade ten opzichte van het geluid van de speakers in je tv.

Wat deze setup nog aantrekkelijker maakt (misschien ook vergeleken met andere, goedkopere thuisbioscoopsetups), is de flexibiliteit die je hier krijgt. Bij de meeste thuisbioscoopsetups worden achterspeakers alleen gewoon als vaste achterspeakers gebruikt. De Play-speakers van Sonos kan je nu heel gemakkelijk ook verplaatsen naar een andere ruimte en gewoon als losse Sonos-speakers gebruiken om bijvoorbeeld naar muziek te luisteren in verschillende ruimtes door je huis heen. Dankzij het vernieuwde en verbeterde ecosysteem zou je ze vervolgens als je klaar bent dus ook gewoon weer op hun plaats moeten kunnen zetten, en zouden ze weer automatisch je soundbar moeten ondersteunen.

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Het klinkt allemaal heel simpel en intuïtief, en zo moet het natuurlijk ook voelen, maar op de achtergrond zorgen een aantal slimme technologieën ervoor dat dit ook echt zo soepel werkt in de praktijk. Een versnellingsmeter in elk Play-model registreert het wanneer de speaker wordt verplaatst en de 'Sonos Positioning Technology' gebruikt bijna ultrasonische signalen die worden opgepikt door de microfoons van de soundbar om te herkennen wanneer de speakers in dezelfde ruimte staan en om erachter te komen waar ze precies staan. Hierdoor heeft het systeem ook nog eens meteen door welke Play-speaker als linker en welke als rechter achterspeaker moet dienen. Dat zorgt dus ook voor een extra simpel instelproces.

(Image credit: Future)

Dat is tenminste hoe soepel het allemaal in theorie moet werken. In de praktijk waren onze ervaringen gelukkig over het algemeen ook vrij soepel, maar hier en daar merkten we toch ook wel dat dit allemaal nog een beetje nieuw is.

De eerste keer dat we uitprobeerden om een Play-speaker gewoon mee te nemen naar een andere ruimte, bleef hij toch nog geluiden van de tv afspelen. We moesten hem toen handmatig loskoppelen en daarna weer handmatig verbinden met de soundbar.

Vanaf de tweede keer werkte het gelukkig wel naar behoren en ook inderdaad zo soepel als het zou moeten werken. Na de speaker te verplaatsen naar een andere ruimte en een paar seconden te wachten, hoorden we een toon die aangaf dat de speaker niet meer verbonden was met de soundbar. Dat zorgt er overigens ook meteen voor dat de andere Play weer als losse speaker gezien wordt door de Sonos-app. Toen we de speaker uiteindelijk weer terugzetten op zijn surround-positie, ging het omschakelen weer net zo vlekkeloos. Opnieuw krijg je weer met een toontje te horen dat de functie van de speaker is gewijzigd. We hoefden dus gelukkig niets meer in de app te regelen om meteen weer van een mooi surround-effect bij de tv te genieten.

Toen alles dus eindelijk echt zo soepel werkte, zagen we meteen in waarom deze nieuwe aanpak van Sonos toch wel heel interessant kan zijn, ondanks de flinke som die je voor zelfs deze relatief simpele setup moet betalen. Je koopt in principe één setup die je op allerlei verschillende manieren kan gebruiken. De soundbar is natuurlijk standaard voor bij je tv, ook al kan je daar natuurlijk ook heel eenvoudig muziek op laten afspelen, maar je zit niet vast aan achterspeakers die alleen die functie uitvoeren. Je kan de Play-modellen ook gewoon door je hele huis als losse speaker gebruiken (en dankzij de Bluetooth-functionaliteit ook buitenshuis). Het ideale is dat je via de Wi-Fi-verbinding en deze nieuwe software- en hardwaretrucjes niet eens meer zelf iets hoeft aan te passen in de app om te wisselen.

Compacte setup, groots geluid

(Image credit: Future)

We hebben recent los de Sonos Ace Ultra en de Sonos Beam Ultra getest, maar Sonos had ons dus ook voorzien van twee Play-speakers om niet alleen de individuele producten, maar ook het hele vernieuwde ecosysteem te kunnen testen. We hebben dus kunnen horen hoe indrukwekkend de Beam Ultra op zichzelf al kon klinken, maar ook wat de Play-speakers kunnen toevoegen als achterspeakers.

Voor de meest meeslepende en complete ervaring kan je natuurlijk ook nog een Sonos-subwoofer toevoegen, maar de Beam Ultra weet op zichzelf ook nog een verrassend krachtig basgeluid te leveren en bij een wat compactere setup (in een wat kleinere ruimte) is een subwoofer ook misschien wel een onderdeel dat sommige mensen misschien liever achterwege laten als deze niet per se nodig is.

Om de soundbar in zijn geheel te testen, maar ook specifiek zijn hoogte-effecten, hebben we onder andere de film Top Gun: Maverick gebruikt. Hierbij vliegen er op verschillende momenten straaljagers boven en langs je heen en een goede surround-setup moet dat effect ook overtuigend over weten te brengen. Dat deed deze setup van Sonos gelukkig ook geweldig. Geluiden zijn duidelijk te positioneren en heel mooi om je heen te volgen.

Hoewel er natuurlijk wel een verschil te merken is met een uitgebreidere setup met meer drivers voor zowel de soundbar zelf als de achterspeakers, voelde dat verschil zonder directe vergelijking toch niet zo enorm groot. Zeker in een wat kleinere ruimte komt dit systeem enorm goed tot zijn recht. Je kan ook via de app zelf bepalen hoe sterk het effect van de achterspeakers is.

Wat toch ook wel een zeer leuke toevoeging aan dit hele systeem is, is de Sonos Ace Ultra. Het is weer zo'n gevalletje van een Sonos-product dat toch veelzijdiger is dan je misschien zou verwachten en ook veelzijdiger dan veel concurrenten. Dat heeft ook weer met dit hele ecosysteem te maken en de manier waarop Sonos daarop inspeelt met handige functies voor zijn verschillende producten.

Bij de nieuwe koptelefoon is dit door middel van de functies 'TV Audio Swap' en 'Headphone Linking'. Met TV Audio Swap schakel je over van je soundbar (met of zonder achterspeakers) naar je koptelefoon. Het geluid wordt overgedragen en zo blijf je genieten van een mooi ruimtelijk geluid, ook als het 's avonds laat is en je thuisbioscoopsetup dan toch iets te luid is. Headphone Linking volgt hetzelfde principe, maar dan gewoon in combinatie met bijvoorbeeld een losse Play-speaker. Wil iemand anders liever niet meegenieten van je muziek? Geen probleem, je luistert binnen een paar seconden meteen verder via de Ace Ultra.

Natuurlijk zijn achterspeakers voor de meeste mensen een logischere toevoeging aan je thuisbioscoopsetup dan een koptelefoon, maar het is vooral de slimme manier waarop Sonos zijn ecosysteem gebruikt die ervoor zorgt dat het ook erg aantrekkelijk is om dan toch ook maar een Sonos-koptelefoon te kopen als je toch op zoek bent. Plus natuurlijk het feit dat alle drie de producten die we hier hebben benoemd ook gewoon een uitstekende geluidskwaliteit bieden.

Nieuwe setup vs oude setup

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Max Langridge) (Image credit: Future / Max Langridge) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

We waren ook benieuwd hoe deze nieuwe, compacte setup zou presteren bij een vergelijking met een wat oudere, maar grotere Sonos-setup. Hiervoor hebben we de originele Sonos Arc en een paar Sonos One-speakers gebruikt.

Bij een directe vergelijking merk je toch wel meteen dat er natuurlijk wat meer kracht verpakt zit in de grotere soundbar. Dat is ook niet echt een verrassing, aangezien er meer ruimte is en meer drivers aanwezig zijn. Het verschil was echter niet zo groot als we eigenlijk hadden verwacht, zeker gezien dat verschil in formaat.

Het teruggaan naar deze oudere setup benadrukte ook meteen hoe eenvoudig het proces van achterspeakers toevoegen is geworden bij de nieuwe setup. Bij de Beam Ultra en Play-speakers kies je gewoon simpelweg in de app bij je soundbar voor 'Surrounds gebruiken'. Als je Play-speakers al met je Sonos-thuisnetwerk verbonden zijn, is het een kwestie van seconden voordat ze verbonden zijn en automatisch ingesteld zijn als de rechter en linker achterspeakers.

Het koppelen van de One-speakers aan de Arc was een iets ingewikkelder proces, waarbij we ook nog voor elke speaker het juiste kanaal moesten selecteren. Het is niet per se dat het voorheen enorm lastig was, maar meer dat het nu gewoon veel soepeler werkt.

Toen we de oude setup aan dezelfde testfilms blootstelden, merkten we natuurlijk wel nog wat meer verschillen. Deze setup wist toch een wat krachtiger geluid te produceren. De bas was wat sterker (nog steeds zonder losse subwoofer), en geluiden waren nog iets beter door de ruimte heen te volgen. Opmerkelijk genoeg kwamen hoge tonen en stemmen wat duidelijker over bij de Beam Ultra-setup, wat je ook merkt aan veel kleine geluidseffecten.

Hoewel de Arc-setup dus wel duidelijk een nog wat krachtiger geluid weet te bieden, bewijzen de Beam Ultra en Play-speakers dat je bij een compacte setup niet veel meer hoeft in te leveren.

Je betaalt voor meer dan een goede thuisbioscoopsetup

(Image credit: Future / Max Langridge)

Wil je een setup met een Beam Ultra en twee Play-speakers samenstellen, dan kost je dat wel bijna 1.400 euro. Dat is een flinke prijs voor zo'n compacte setup. Je kan ook topmodellen (soundbars met subwoofer en achterspeakers) van andere merken voor die prijs vinden.

Toch investeer je hier dus ook in meer dan alleen een goede, compacte thuisbioscoopsetup. Je krijgt tegelijkertijd ook twee uitstekende losse speakers met Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit, plus een ecosysteem dat ervoor zorgt dat je enorm snel en gemakkelijk kan wisselen tussen alle mogelijke opties die jouw Sonos-systeem te bieden heeft.

Wanneer je niet achter actief een film of serie aan het kijken bent, kan het toch verrassend handig zijn om even één van je achterspeakers op te pakken en even buiten in de tuin of tijdens het douchen een muziekje te luisteren.

Je krijgt hier dus meerdere setups in één en dat maakt de nieuwe producten van Sonos en het verbeterde ecosysteem zo aantrekkelijk, ondanks de flinke prijzen. Het helpt ook dat het wisselen tussen alle verschillende mogelijkheden nu dus zo soepel werkt.