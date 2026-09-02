Sonos heeft home audio verder geperfectioneerd met nuttige, gebruiksvriendelijke toevoegingen

Sonos staat al jaren bekend om zijn simpele, goede audioproducten voor in huis. De afgelopen jaren heeft de reputatie van het merk echter wat schade opgelopen. De audiokwaliteit van de producten was zeker niet het probleem. Wat wel het probleem was, was eigenlijk een combinatie van tegelijkertijd te veel en te weinig willen veranderen. Dit stelde klanten niet alleen teleur, maar kon in sommige gevallen ook gewoon heel frustrerend zijn. De nieuwste updates en innovaties die het bedrijf nu onthult, tonen echter duidelijk een andere aanpak. Het bedrijf heeft een nieuw overkoepelend platform geïntroduceerd, genaamd Sonos 27, plus de technologie die alles goed met elkaar moet verbinden, genaamd Sonos Fabric.

Dit is tenminste onze conclusie nadat we gisteren de relatief nieuwe CEO Tom Conrad van de ene demoruimte naar de ander zagen lopen met een paar Sonos Play-speakers. Hij zetten ze onder andere tegenover de nieuwe Sonos Beam Ultra-soundbar en wist zonder de Sonos-app en zonder fysiek aan de speakers te zitten de drie losse audioapparaten met elkaar samen te laten werken als een surround sound-systeem. Wanneer hij klaar was met het toevoegen van de compacte speakers aan een groter geluidssysteem, pakte hij de Play-speakers simpelweg weer op en zette hij ze weer op hun oorspronkelijke plaats. Vervolgens maakten de speakers opnieuw verbinding met het standaard Sonos Wi-Fi-netwerk en werkten ze weer gewoon als losse speakers.

Dit is dus een situatie waarin we konden zien wat Sonos 27 en Fabric mogelijk maken. Sonos-producten hebben nu door wanneer ze opgepakt en verplaatst worden en ze kunnen op een ultrasonische manier communiceren met de Beam Ultra. Die soundbar start dan een klein mesh-netwerk op om snel een surround-systeem met enorm lage latency te creëren.

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Het zag eruit (en klonk) als magie. Dit voelt als iets waar je voorheen alleen maar van kon dromen wanneer je allerlei verschillende audioproducten los van elkaar hebt aangeschaft. Sonos liet zijn speakers altijd al communiceren met elkaar en samen stereo-setups creëren, maar dit soort slimme automatiseringen waren voor Fabric nog niet mogelijk.

Hardware en software worden hier gecombineerd op een manier waar bestaande klanten erg enthousiast van kunnen worden en die mogelijk ook een heleboel nieuwe klanten kan overhalen om het ecosysteem te betreden.

Logische keuzes

Een tijdje geleden voelde het alsof Sonos niet goed wist wat het met zijn software moest doen. Er leek ook niet echt ingespeeld te worden op wat consumenten graag wilden zien. Onder leiding van Conrad lijkt de focus van Sonos nu weer duidelijk te liggen op logische keuzes voor zijn klanten.

Eén van de nieuwe toevoegingen, Sonos 27Voice, is een goed voorbeeld hiervan. Sonos weet hiermee zijn spraakassistent slimmer te maken, maar zich toch zelf gewoon te blijven focussen op audio.

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Je Sonos-speaker wordt niet ineens veranderd in een soort spraakgestuurde smarthome hub. 27Voice focust zich echt op de mogelijkheden van je Sonos-apparaten, maar biedt toch nog wat handige extra mogelijkheden. Tijdens de demo van Conrad stelde hij een op een vrij omslachtige manier een vraag over een muzikant en toch wist 27Voice hem snel te verbinden met de relevante muziek. Dit was telkens weer het geval bij de vage vragen die hij stelde.

Het andere deel van Sonos' huidige strategie is openheid. Als je niet alleen vragen over je muziek wil stellen aan de assistent, maar bijvoorbeeld wil vragen hoe je een maaltijd wil bereiden, dan koppelt het systeem je simpelweg aan een andere AI-assistent naar keuze die je daarbij kan helpen.

Deze open aanpak werkt ook andersom. AI-assistenten zoals Claude, ChatGPT en Siri kunnen je Sonos-speakers binnen dit nieuwe Sonos-platform ook aansturen dankzij een nieuw onderdeel genaamd 'Sonos MCP'.

Sonos probeert naast dit alles ook nog wat problemen als gevolg van slechte keuzes uit het verleden op te lossen. Zo wordt er nu voor gezorgd dat nieuwe producten altijd volledig geïntegreerd worden in het vernieuwde Sonos-platform.

Het klinkt als muziek in de oren

De nieuwe Ace Ultra-koptelefoon (449 euro), die Conrad op een bepaald punt tijdens zijn presentatie om zijn nek had hangen, voelt veel meer als een volwaardig lid van de Sonos-familie dan de originele Sonos Ace-koptelefoon. Die voorgaande high-end koptelefoon kon je eigenlijk alleen maar koppelen aan de Sonos Arc-soundbar. De nieuwe Ace Ultra, die beschikt over Sonos' 'Headphone Engine 2', gebruikt Sonos Fabric en kan, met één druk op de knop, audio overnemen van de Beam Ultra en elk ander lid van de huidige line-up van Sonos-producten. We konden dit ook al in actie zien en het is ook daadwerkelijk een kwestie van één knop indrukken.

Wat gedurende 25 jaar wel altijd hetzelfde is gebleven, is de uitstekende audiokwaliteit van Sonos-producten. Zo hebben wij nog een paar oudere Play:1-speaker staan waar we vandaag de dag nog steeds veel plezier aan beleven. Zelfs tijdens onze relatief korte eerste ervaring met de Beam Ultra-soundbar en Ace Ultra-koptelefoon merkten we ook meteen dat ze weer een uitstekend geluid weten te bieden.

De Ace Ultra belooft een batterijduur van 35 uur (en al 3 uur na 3 minuten opladen), beschikt over een nieuwe driver en een geüpdatete adaptieve equalizer die zich elke keer aanpast wanneer je de koptelefoon opnieuw opzet. We hebben via de nieuwe Sonos-app voor iPad van verschillende audio-ervaringen kunnen genieten. De koptelefoon wist een diep basgeluid, heldere hoge tonen en warme middentonen te leveren.

Daarnaast zit de nieuwe koptelefoon ook erg comfortabel. De verbeterde oorkussens en extra bewegingsvrijheid voor de oorschelpen zorgen er ook voor dat de pasvorm en 'seal' vrijwel perfect zijn.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

De plaatsing van de knoppen was wel even wennen, maar de volumeslider die ook dient als pauzeknop is erg fijn om te gebruiken. Er is daarnaast ook een knop die je kan gebruik om de koptelefoon snel te koppelen aan bijvoorbeeld de Beam Ultra. De ANC in deze koptelefoon wist ook heel goed het omgevingsgeluid in de drukke demoruimte te dempen.

Dan is er natuurlijk ook nog de nieuwe Sonos Beam Ultra. Dit is een redelijk compacte soundbar die een verrassend rijk geluid te bieden heeft. Er zitten nu 9 drivers in de soundbar, inclusief een paar omhooggerichte drivers die dialogen tegen je muren en plafond laten weerkaatsen voor een ruimtelijker effect. Sonos zegt dat de speaker een 7.1.2 surround sound levert. Wat wij hoorden, was in ieder geval een luid, helder en meeslepend geluid. Tijdens de demo werd Godzilla vs Kong en we wilden eigenlijk meteen met een emmer popcorn voor de 4K-tv en de Beam Ultra gaan zitten.

Over het algemeen lijkt deze speaker van 699 euro een erg geschikte optie te worden voor mensen die zoeken naar een upgrade voor een tv met een matig ingebouwd geluid. Zowel de Ace Ultra als de Beam Ultra zijn momenteel te pre-orderen. Sonos verwacht de producten vanaf 29 september te kunnen verzenden.

Het lijkt erop dat het bedrijf voorzichtig omgaat met de uitrol van alle nieuwe producten en diensten. Sommige dingen verschijnen volgende week al en andere laten nog even op zich wachten of verschijnen eerst als preview of in early access. We snappen dat Sonos maar al te graag een herhaling van het Sonos-app-debacle wil vermijden. De vorige keer dat de app werd vernieuwd, gebeurde dat bij iedereen tegelijk en verloren mensen ineens veel features, terwijl er andere features geïntroduceerd werden waarvan mensen niet wisten wat ze ermee moesten. Deze nieuwe toevoegingen, Sonos 27, Fabric en 27Voice, lijken echter een aantal van de beste updates te worden die Sonos in jaren heeft geïntroduceerd. De nieuwe functies kunnen je losse collectie aan Sonos-hardware beter dan ooit tevoren laten samenwerken.