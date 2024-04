Sony lanceert ULT POWER SOUND-serie met nieuwe speakers en headset

Sony lanceert een gloednieuwe audioserie genaamd ULT POWER SOUND met drie nieuwe speakers van verschillende formaten en een draadloze koptelefoon. Deze serie richt zich op liefhebbers van muziek die op zoek zijn naar apparaten die een diep en krachtig geluid kunnen leveren, met de bedoeling om de luisterervaring te verbeteren.

Elk product in deze serie is uitgerust met een speciale ULT-knop, die gebruikers de mogelijkheid biedt om te schakelen tussen twee geluidsmodi met een focus op intense bas. De modus genaamd ULT1 staat voor een diepe bas die diepte toevoegt aan de muziek door de lagere frequenties een boost te geven en ULT2 levert krachtige bas waardoor je volgens Sony heel goed de beat kan voelen en wil dansen.

ULT TOWER 10

De eerste en tevens grootste speaker van de nieuwe ULT-serie is de ULT TOWER 10. Sony belooft een volledige audiobeleving met een focus op bas en geluidskwaliteit. Dit model biedt functies zoals 360°-geluid en verlichting, evenals karaoke-mogelijkheden met een draadloze microfoon. Het is ook mogelijk om deze speaker te koppelen aan een televisie.

Een functie genaamd Sound Field Optimization detecteert ruis in de omgeving en verandert automatisch de geluidsinstellingen om heldere muziek te genereren, zelfs in een rumoerige omgeving. Daarnaast is er ook nog een Party Connect-functie waarmee je de ULT TOWER 10 kan koppelen aan 99 andere compatibele luidsprekers om muziek en verlichting te synchroniseren via Party Connect.

ULT FIELD 7 en ULT FIELD 1

De ULT FIELD 7 is een grote draagbare speaker die is ontworpen voor gebruik buitenshuis, met een waterdicht en stofbestendig ontwerp. Hij biedt een lange batterijduur van 30 uur en is voorzien van snel opladen, waardoor hij geschikt is voor langdurig gebruik. Deze speaker heeft ook verlichting, karaokefunctionaliteiten en Sound Field Optimization. Daarnaast werkt de Party Connect-functie ook bij de ULT FIELD 7.

De laatste speaker binnen de ULT-serie is de ULT FIELD 1. Dit is een kleine, draagbare speaker die overal mee naar toe te nemen is dankzij de multifunctionele riem die Sony erbij levert. De batterij gaat 12 uur mee en dankzij de IP67-certificering (hetzelfde als de ULT FIELD 7) hoef je niet bang te zijn voor een beetje water en stof. Ook heeft deze speaker een ingebouwde microfoon voor handsfree bellen met Echo Cancelling-technologie voor heldere gesprekken.

ULT WEAR Koptelefoon

De laatste toevoeging aan deze nieuwe serie van Sony is de ULT WEAR koptelefoon. Net zoals alle andere producten in de ULT-serie beschikt de ULT WEAR ook over de ULT-knop voor de verschillende basmodi. Deze koptelefoon maakt gebruikt van Sony's Integrated Processor V1 voor uitstekende noise-cancelling en geluidskwaliteit. Dit is dezelfde processor die ook terug te vinden is in de Sony 1000XM4 en Sony 1000XM5.

De ULT WEAR beschikt over Bluetooth multipoint waardoor je twee verschillende apparaten tegelijkertijd kan verbinden zodat je gemakkelijk kan wisselen als je bijvoorbeeld een telefoontje krijgt.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe ULT POWER SOUND-serie van Sony is vanaf april 2024 beschikbaar. Elk product in de serie komt in verschillende kleurvarianten en prijspunten: