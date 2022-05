Sony WH-1000XM5 draadloze koptelefoon review

De Sony WH-1000XM5 hoort bij een van de meest geliefde families als het om draadloze koptelefoons gaat. Dit is de opvolger van twee vooraanstaande over ear-modellen met actieve noise cancelling. Fans wachten al een tijdje op de release van de WH-1000XM5. Het is niet gebruikelijk dat een koptelefoon wordt verwacht met deze anticipatie.

In de reviews van de Sony WH-1000XM3 en de Sony WH-1000XM4 hebben we hoge cijfers uitgedeeld en we verwachten dat de WH-1000XM5 in deze voetstappen gaat volgen.

Als het om specs en prestaties gaat, is dat ook zeker het geval. Al maakt de koptelefoon geen grote stappen vooruit in dat opzicht. De grootste veranderingen zijn deze keer op het gebied van design. De vraag is nu of Sony zichzelf kan overtreffen, maar het bedrijf heeft de lat zelf heel hoog gelegd.

Sony WH-1000XM5: prijs en releasedatum

Prijs: 420 euro

Verschijnt in mei 2022

De Sony WH-1000XM5 is nu te bestellen en wordt vanaf 20 mei verstuurd. Met een prijskaartje van 420 euro is hij een stuk duurder dan zijn voorganger. De Sony WH-1000XM4 heeft namelijk een adviesprijs van 380 euro.

Je kunt dus wat geld besparen door voor het oudere model te gaan, dit is nog steeds een uitstekende koptelefoon. Wij zijn vooral bang dat deze prijsstijging zich door zal zetten in toekomstige modellen van Sony. Rondom de Black Friday en Cyber Monday kan de WH-1000XM4 mogelijk nog verder dalen in prijs, waardoor het makkelijk wordt om die aan te raden in plaats van de opvolger die deze maand verschijnt.

Desalniettemin is de Sony WH-1000XM5 een stuk goedkoper dan de AirPods Max. Deze kost zo’n 629 euro als je hem direct bij Apple aanschaft.

(Image credit: Future)

Sony WH-1000XM5: Design

Vernieuwd ontwerp

Comfortabel voor lange luistersessies

Design biedt weerstand tegen wind, maar is niet meer vouwbaar

Nog steeds geen waterweerstand

Na twee generaties aan vrijwel identieke koptelefoons, is Sony nu de andere kant op gegaan met zijn ontwerp. De WH-1000XM5 heeft een compleet andere uitstraling.

De nieuwe koptelefoon is een stuk ronder dan zijn voorgangers. Het geheel oogt net iets netter en meer luxueus. Er zitten minder zichtbare articulatiepunten op. Ook de microfoons voor actieve noise-cancelling zijn beter weggewerkt. De lederen hoofdband is net iets smaller en lang genoeg om enkele scharnieren subtiel weg te werken. De oorschelpen hebben een andere vorm aan de binnenkant dan we gewend zijn, de ovale vorm oogt ietwat ingezakt. We hebben het frame van de WH-1000XM5 niet tot zijn absolute limieten getest, maar we kunnen wel zeggen dat het een stuk steviger voelt dan voorgaande ontwerpen. Er zitten minder fragiele punten op die kunnen breken onder druk. Dit was een veelvoorkomende klacht bij oudere modellen.

De XM5-koptelefoon aan de linkerkant en de oudere XM3 rechts (deze heeft een vrijwel identiek design aan de XM4). (Image credit: Future)

Niet elke verandering hier zal met open armen worden ontvangen. Er is bijvoorbeeld geen enkele vorm van waterweerstand aanwezig. Daarnaast kun je de koptelefoon niet meer opvouwen zoals eerst wel mogelijk was. Dat maakt het een minder draagbaar geheel. De leren hoofdband is beter verwerkt in het algehele ontwerp, maar er lijkt iets minder opvulling in te zitten.

Dit laatste punt is echter wat pietluttig om te benoemen. In onze ervaring is de koptelefoon niet minder comfortabel om te dragen. Sterker nog, waarschijnlijk draag je hem met veel plezier tijdens lange luistersessies. Er zit genoeg opvulling rondom de oorschelpen, de druk op je hoofd is minimaal en de hoofdband is makkelijker te verstellen.

(Image credit: Future)

De besturing is veelal hetzelfde als die op de WH-1000XM4. Er zitten twee fysieke knoppen op de rand van de linker oorschelp. De eerste wisselt tussen actieve noise-cancelling en omgevingsinstellingen. Door een aantal keer op de ANC-knop te drukken kun je bepaalde instellingen oproepen, zoals Spotify Tap. Hiermee kun je snel aan de slag met de streamingdienst zonder dat je jouw smartphone erbij hoeft te halen. De tweede knop is om de koptelefoon aan en uit te zetten. Deze kun je inhouden om pairing-modus in te schakelen.

De buitenkant van de rechter oorschelp is aanrakingsgevoelig. Swipe omhoog of omlaag om het volume aan te passen, tik twee keer om audio te pauzeren en bedek de oorschelp met je hand om de omgevingsmodus in te schakelen waarmee je extern geluid kunt horen. Ook zit er een USB-C-poort op de rechter oorschelp en een 3,5mm koptelefooningang op de linker.

(Image credit: Future)

We vragen ons nu vooral af waarom het design dusdanig is veranderd.

Het meer ronde design is bedoeld om betere windweerstand te bieden, zodat je er minder last van hebt wanneer je de koptelefoon buitenshuis draagt. Dit heeft ook effect op de prestaties van actieve noise-cancelling, dus het aerodynamische ontwerp is welkom. We hebben de koptelefoon niet meegenomen in een storm, maar hij lijkt bestendig te zijn tegen redelijke windstoten.

De tweede bijzondere toevoeging, is een verdubbeling van het aantal microfoonpunten op de koptelefoon. Deze analyseren omgevingsgeluid om de noise-cancelling te verbeteren. Ook zijn er meer microfoons aanwezig voor telefoongesprekken. Op de WH-1000XM4 zaten er twee, dit is verhoogd naar vier. De kwaliteit van telefoongesprekken is doorgaans uitstekend.

Ondanks de toevoegingen is de WH-1000XM5 lichter dan zijn voorganger met een gewicht van 250g. Dat is 4g minder dan de WH-1000XM4. Het plastic in het chassis, alsmede het verpakkingsmateriaal worden gemaakt van gerecyclede automaterialen.

(Image credit: Future)

De bijgevoegde draagtas bevalt ons ook prima. Hij is gemaakt van grijze stof en is ietwat compact. Als de koptelefoon er niet in zit, kun je de draagtas iets platter maken om hem makkelijker te vervoeren. Aan de binnenkant zit een extra zakje om kabels in te bewaren.

Sony WH-1000XM5: Features

Beste noise-cancelling in de industrie

Slimme omgevingsopties

Tot twee apparaten tegelijk te verbinden

App biedt functies voor gehoorbescherming

Actieve noise-cancelling is het paradepaartje van de Sony WH-reeks. De WH-1000XM5 zet deze traditie voort. Sony heeft het op wonderlijke wijze voor elkaar gekregen om de al uitstekende prestaties van de vorige generatie nog verder te verbeteren. De verschillen tussen de ANC van de huidige en vorige generatie zijn niet enorm, maar er is duidelijke vooruitgang te merken.

Met de WH-1000XM4 had je al geen last van lage frequentiegeluiden (de motoren van een vliegtuig, gerommel in het openbaar vervoer) en de XM5 verbetert het geheel bij de hoge frequenties. Dat komt deels door het nieuwe ontwerp van de 30mm driver. Ondanks dat deze kleiner is dan de 40mm driver van de vorige generatie, maakt het op slimme wijze gebruik van de vorm van de koptelefoon om hoge tonen weg te fileteren. Op een druk station hebben we nauwelijks last gehad van geluiden om ons heen.

(Image credit: Future)

Actieve noise-cancelling is de hoofdact van een hele reeks slimme functies die Sony biedt met de WH-1000XM5, waarvan er vele automatisch worden geactiveerd zonder dat je iets hoeft te doen. Je algehele luisterervaring wordt verbeterd zonder dat je er een vinger voor hoeft uit te steken.

Allereerst is er locatiebewustzijn aanwezig. Door te koppelen met je smartphone, kan de WH-1000XM5 je dagelijkse routine leren en de instellingen voor Ambient Sound Control aanpassen aan je locatie. Als de koptelefoon merkt dat je thuis stil zit, schakelt hij de noise-cancelling naar een minder intens niveau. Ga je naar buiten voor een wandeling? Dan wordt er wellicht wat minder omgevingsgeluid gefilterd zodat je goed op het verkeer kan letten.

Speak-to-Chat is een andere handige functie. Zoals de naam al doet vermoeden, als je begint te praten terwijl je naar muziek luistert, wordt het afspelen gestopt en laat de koptelefoon omgevingsgeluid toe. Zo kun je een gesprek voeren zonder dat je hem af hoeft te zetten. Helaas heeft dit een vervelend neveneffect: het afspelen stopt als je begint met zingen terwijl je de functie hebt ingeschakeld. Gelukkig is het een optionele feature, dus kun je nog steeds naar hartenlust meezingen met je favoriete nummers.

Een meer bruikbare en intuïtieve functie, is de optie om de muziek automatisch te pauzeren wanneer je de WH-1000XM5 van je hoofd haalt. Dit gebeurt middels een verborgen sensor in de oorschelp. Als je de koptelefoon langer van je hoofd houdt, schakelt hij automatisch volledig uit. Je hebt ook de mogelijkheid om met twee apparaten tegelijk te verbinden, waarbij je tussen de twee kunt schakelen.

Ten slotte is er betere ondersteuning voor spraakassistenten verwerkt. Alexa en Google Assistant kun je handsfree activeren door hun bijbehorende commando’s te zeggen. Vervolgens kun je te gebruiken om berichten voor te lezen, evenals het bedienen van je muziek.

(Image credit: Future)

Veel van deze functies zijn aan te passen met de bijbehorende app, wat veel nuttiger is dan vergelijkbare software in deze categorie. Er zit een responsieve EQ ingebouwd met een basversterkingsfunctie, die een duidelijke impact maakt op je geluidsprofiel. Al is het vooraf ingestelde profiel ook prima om naar te luisteren. Verder kun je een ingebouwde ooranalysator gebruiken voor het ruimtelijke audiosysteem van Sony, je kunt locatiebewuste instellingen configureren en de niveaus van de noise-cancelling aanpassen.

Een leuk detail wat ons is opgevallen, is de ‘Veilig luisteren’-optie. De hoofdtelefoon registreert constant het decibelniveau en de geluidsdruk van je luistersessies en laat je weten hoe dicht je in de buurt komt van de aanbevolen wekelijkse hoeveelheid harde geluiden zoals gedefinieerd door de WHO. Voor gebruikers die regelmatig muziek op oorverdovende niveaus luisteren, is het een wake-up call die de potentiële schade in beeld brengt.

Sony WH-1000XM5: geluidskwaliteit

Groot geluidsbereik

Ondersteuning voor ruimtelijke audio

LDAC en DSEE Extreme doen het goed

Gebalanceerd geluid met een krachtige bas en uitstekende details

De sprong van een 40 mm driver in de WH-1000XM4 naar de nieuwe 30 mm driver in de nieuwste WH-1000XM5 gaf ons aanvankelijk wat twijfels. Zou de kenmerkende dynamiek en ruimte van de WH-lijn verloren gaan met de kleinere driver? Gelukkig waren die angsten onterecht, ze klinken ongeveer net zo goed als de voorbeeldige XM4's, hoewel we moeten toegeven dat ze ook niet dramatisch beter klinken.

Sony leunt hier opnieuw op een combinatie van zowel de LDAC-codec als DSEE Extreme-ondersteuning om de best mogelijke geluidskwaliteit te bieden. LDAC is uw audio-optie met hoge resolutie, waarbij tracks terwijl ze afspelen worden gecomprimeerd en gedecomprimeerd om een veel grotere draadloze bandbreedte te leveren. Ook wanneer je een streamingdienst met een lage standaardresolutie via Bluetooth gebruikt, haalt DSEE Extreme wat meer details naar voren door middel van AI-opschalingstechnieken, om ze een deel van de audiogegevens te herstellen die anders verloren zouden gaan. Beiden doen geweldig werk.

(Image credit: Future)

Zelfs met de aangepaste drivers blijft het geluidsbereik ruim en in staat om alle elementen van een mixruimte te laten ademe. Neem bijvoorbeeld het machtige sologedeelte van Metallica’s klassieke nummer One. Alle thrashmetal riffs en dubbele basdrums klinken krachtig en doordringend, terwijl het zinderende gitaarspel van Kirk Hammett er bovenop danst. In het wat kalmere Grace van Jeff Buckley klinkt het akoestische tokkelgeluid als een extra percussielaag bovenop de harmonie van de zang. Er is nog ruimte over voor de bas om het geheel aan elkaar te weven. Elke toon vindt zijn plek met de Sony WH-1000MX5.

Om de kracht van de bas goed te testen luisteren we naar Bullet in the Head van Rage Against the Machine. De basgitaar van Tim Commerford beukt als een goed geoliede machine door het nummer heen. De bas houdt je vast in het nummer terwijl de treble van de gitaar geen kracht verliest. Als je wilt zien hoe goed de koptelefoon zich staande houdt, moet je luisteren naar Brooding Angel van Massive Attack. Zelfs bij de diepste tonen weet de WH-1000MX5 de details vast te houden.

Aan de andere kant van het spectrum luisteren we naar Raspberry Beret van Prince, een wat vrolijker nummer. Prince staat bekend om de extravagantie productie van zijn nummers en geen enkel detail is hier te missen. Sterker nog: we horen juist nieuwe tonen die ons eerder niet zijn opgevallen.

(Image credit: Future)

Als je wilt luisteren naar de helderheid van een prachtige vocale uitvoering terwijl je lekker huilt, spring dan op de door Prince geschreven, Nothing Compares 2 U van Sinead O’Connor. Het klinkt alsof de artiest bij je in de kamer is, van het krachtige refrein tot de meeslepende bridge. O'Connor loopt van woede tot liefdesverdriet, waarbij de Sony-koptelefoon elke toon met een wonderbaarlijk effect opvangt.

Er is ook heel weinig geluidslekkage. Op kantoor werden collega’s niet lastiggevallen door het geluid van de WH-1000MX5. Het is een behoorlijke verbetering ten opzichte van zijn voorganger.

Sony WH-1000XM5: batterijduur

De Sony WH-1000XM5 verbetert niet ontzettend veel in vergelijking met de WH-1000XM4, maar dat is ook moeilijk. Er was namelijk niet veel om te verbeteren. Batterijduur is echter een vlak waar de koptelefoon nog terrein kan winnen en ook hier zien we vooruitgang. Een batterijduur van 30 uur met noise-cancelling aan is hetzelfde als de voorganger, maar wanneer je ANC uitschakelt houdt de WH-1000XM5 het twee uur langer vol. We kunnen het begrijpen als sommige gebruikers op meer hadden gehoopt, vooral omdat er beter te krijgen is bij de competitie. Desalniettemin is 30 tot 40 uur aan speeltijd zeer respectabel. De andere verbeteringen maken het helemaal goed.

In onze ervaring lijken de claims van Sony grotendeels te kloppen. We hebben de geadverteerde tijd van 30 uur met ANC aan net niet bereikt, maar ons volume stond waarschijnlijk net iets harder dan de gemiddelde persoon zou doen. We verwachten dat bij regulier gebruik het batterijverbruik overeen komt met de claims van Sony.

Het bedrijf heeft zich ook ingespannen voor de oplaadervaring. Met behulp van de USB-PD-standaard krijg je drie uur afspeeltijd na slechts drie minuten opladen, zodat je zo snel mogelijk de deur uit kunt gaan en muziek kunt luisteren.

(Image credit: Future)

Moet ik de Sony WH-1000XM5 kopen?

Koop hem als...

Je actieve noise-cancelling van topkwaliteit wilt

Het bereik is misschien een beetje afgevlakt met de Sony WH-1000XM5-hoofdtelefoon, maar hij is nog altijd de beste in zijn klasse. De nieuwste Sony ANC-koptelefoons blijven de beste die er op dit moment te koop zijn, zelfs als ze meer geld kosten dan eerdere versies in de line-up.

Je slimme AI-aangedreven software-instellingen kunt waarderen

Of het nu gaat om het pauzeren van de muziek wanneer je de koptelefoon afzet, of het verminderen van de ANC wanneer je met iemand praat, de Sony WH-1000XM5 weet precies wat je wilt doen en anticipeert daarop. Deze functies zijn nu nog responsiever dan in de oudere versies van de koptelefoon.

Je een koptelefoon die respect heeft voor je tijd, gezondheid en de planeet

Door de snelle oplaadtijd kun je binnen no-time terug naar het luisteren van je muziek. Daarnaast houdt de app je op de hoogte van de mogelijke gehoorschade die hard geluid kan aanrichten. Tot slot is de koptelefoon zelf, alsmede de verpakking samengesteld op een ecologische manier.

Koop hem niet als...

Je al de WH-1000XM4 hebt

De nieuwe WH-1000XM5 biedt wat uitstekende verbeteringen, maar de sprong is niet zo groot dat je er een upgrade voor hoeft te maken.

Je de WH-1000XM4 voor een lage prijs kunt krijgen

Volgens Sony gaat de WH-1000XM4 niet zomaar verdwijnen. Deze zal naast de WH-1000XM5 worden verkocht. We verwachten dat het oudere model een flinke prijsdaling zal krijgen, mogelijk krijg je dan het meeste waar voor je geld.

Draagbaarheid belangrijk voor je is

Deze koptelefoon is niet opvouwbaar, daardoor is hij iets moeilijker om te vervoeren of mee te nemen in een tas. Als je een koptelefoon zoekt die echt makkelijk is om mee te nemen, kun je ook de uitstekende WF-1000XM4 draadloze oortjes overwegen van Sony.

Voor het eerst getest in mei 2022