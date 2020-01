Beste draadloze koptelefoons van 2020: wij helpen je de beste kiezen

Beste draadloze (Bluetooth) koptelefoons: Welkom bij de de TechRadar handleiding voor beste draadloze en Bluetooth koptelefoons die je in 2019 kunt kopen.

We zijn niet altijd enthousiast geweest over draadloze oortjes, we hebben ze je misschien in het verleden wel eens afgeraden. Dit had te maken met de technologie die toentertijd moeite had met de draadloze verbinding van Bluetooth, en de geluidskwaliteit was ook niet best. Daarbij hielden de batterijen die ze in deze oortjes stopten, het maximaal twee uur vol.

Gelukkig hebben we die dagen achter ons gelaten en leven we nu in de gouden eeuw als het over draadloos gaat. Met dank aan de ontwikkelingen in Bluetooth (bedankt aptX). De beste draadloze koptelefoons blijven niet alleen verbonden met iedere telefoon, van de beste tot de goedkoopste smartphones, maar ze klinken net zo goed als de oortjes met bedrading.

Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan draadloze oortjes, maar draadloze hoofdtelefoons bieden je veel meer bewegingsvrijheid. Ze zijn perfect om te gebruiken tijdens het sporten en deze oortjes werken ook heel goed samen met smartphones als de iPhone X en de Pixel 2 die geen 3.55mm aux port hebben om mee te verbinden.

Wat ook je reden is dat je op zoek bent naar verbetering op het vlak van koptelefoons, wij helpen je met het uitkiezen van de beste draadloze hoofdtelefoons, ongeacht je budget. Wat je hieronder vindt, zijn de top-oortjes die we hebben beoordeeld, met een aantal voor in je oor, een paar voor over je oren en enkele voor op je oren. Daarbovenop hebben ze ook een aantal toffe functies, zoals ruisonderdrukking. Ze zijn allemaal uitgezocht door ons team, dus je kunt erop vertrouwen dat het goed is.

De beste draadloze over-ear koptelefoons

1. Sony WH-1000XM3

Draadloos, ruisonderdrukking en klinkt beter dan Bose

Akoestisch ontwerp: Closed | Gewicht: 275 grams | Frequentierespons: 4Hz - 40kHz | Drivers: 40mm | Driver type: Dynamisch | Sensitiviteit: 103dB | Impedantie: 46 Ohms | Batterijduur: 30 uur | Draadloos bereik: 9 meter | NFC: Ja

Uitstekende ruisonderdrukking

Goed klinkende audio

Batterij gaat 30 uur mee

Scharnieren zijn zwak

De afgelopen drie jaar is de Sony 1000X koptelefoonserie onze favoriet als het aankomt op draadloze oortjes. Er komt fantastisch geluid uit wat te danken is aan een combinatie van hele goeie draadloze codecs - aptX en Sony's eigen LDAC tech - en ze houden buitengeluid op afstand dankzij Sony's verbeterde algoritmes die ruis onderdrukken.

Terwijl de Sony WH-1000XM3 misschien niet een hele grote verbetering is na de WH-1000XM2, zijn ze nog altijd beter dan hun concurrent, de Bose QC35 II. En dat is op bijna ieder vlak; ze klinken beter, ze blokkeren geluid beter en hebben betere functies zoals Quick Attention mode, die alle buitengeluiden toelaat zonder dat je de oortjes uit hoeft te doen. Dit werkt perfect als je bijvoorbeeld een drankje wilt bestellen in het vliegtuig, of als je even snel iets moet zeggen tegen je collega voordat je je weer onderdompelt in je werk.

Ze klinken geweldig en zitten boordevol functionaliteiten, deze indrukwekkende Sony koptelefoons zijn heel goed voor op vakantie. Het zijn gewoon uitmuntende draadloze oortjes.

Lees de volledige review hier: Sony WH-1000XM3

2. Jabra Elite 85H

Maakt het Sony en Bose heel moeilijk

Akoestisch ontwerp: Gesloten | Gewicht: 296 grams | Kabellengte: N/A | Frequentierespons: 10-20kHz | Drivers: 40mm | Driver type: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 36 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: N/A

Toonaangevende batterijduur

Geweldige ANC prestatie

Stijlvol en comfortabel

Ontbreekt aan ondersteuning voor hoogwaardige codecs

De Elite 85h raden wij makkelijk aan, met zijn toonaangevende batterijduur, geweldige stijl en genoeg om hem te personaliseren als het aankomt op geluidsprofielen. Dat gezegd hebbende, puristen zullen klagen over het gebrek aan hoogwaarde codec ondersteuning en er zijn krachtigere koptelefoons op de markt in deze prijscategorie. Als je in overweging neemt dat Jabra's Elite 85h hoofdtelefoons de eerste luxe draadloze ANC koptelefoons van het bedrijf zijn, is het resultaat lovenswaardig. We kunnen niet wachten op de volgende premium ANC koptelefoons van het bedrijf.

Ben je op zoek naar een alternatief voor Sony's WH-1000XM3, dan is dit het.

Lees de volledige review: Jabra Elite 85H

3. Bose QuietComfort 35 II

Hoogwaardige koptelefoon met Google Assistant

Akoestisch ontwerp: Gesloten | Gewicht: 0.30 kg | Kabellengte: 120 cm | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Driver type: N/A | Sensitiviteit: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 20+ uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Ja

Geluid is helder en breed

Geweldige ruisondrukking

Actief EQ en verworven smaak

Saai uiterlijk

Bose heeft de QC35 die al uitstekend was, bijgewerkt met Google Assistant. De koptelefoon is identiek op elke manier. Je krijgt nog steeds de eersteklas ruisonderdrukking waar Bose bekend om staat, goeie geluidskwaliteit en ongelooflijk comfort. Simpel gezegd, ze klinken fantastisch en de batterijduur is lang genoeg voor hele lange vluchten.

Als je graag wat geld wilt besparen, overweeg dan de orginele Bose QuietComfort 35. Hoewel ze tegenwoordig ook voor veel minder geld over de toonbank gaan. En als je je niet druk maakt over een ingebouwde Google Assistant in je oortjes, dan kun je sparen voor de QC35 II.

Lees de volledige review hier: Bose QuietComfort 35 II

4. Beyerdynamic Amiron Wireless

Een van de best klinkende draadloze koptelefoons die je kunt kopen

Akoestisch ontwerp: Gesloten | Gewicht: 380g | Kabellengte: 1.2 m, afneembaar | Frequentierespons: 5 - 40,000 Hz | Drivers: 50mm | Driver type: Dynamisch, Tesla | Gevoeligheid: 100dB At 1KHz | Impedantie: 32 ohms | Batterijduur: 30 uur | Draadloos bereik: 10 meters | NFC: N/A

Uitstekende constructie en comfort

Gedetailleerd, dynamisch ruimtelijk

Klinkt met bedrading even goed

Niet ideaal om mee te reizen

De Beyerdynamic Amiron Wireless zijn veruit de best klinkende draadloze koptelefoon die je kunt kopen. Het geluid is ruimtelijk, gedetailleerd en zorgt ervoor dat je je muziekbibliotheek opnieuw wil ontdekken. Door hun lompe ontwerp en middelmatig geluidsisolatie is deze hoofdtelefoon echter niet ideaal om mee te reizen, maar als je op zoek bent naar het beste geluid bij draadloze oortjes, dan is dit degene die je moet hebben.

Lees de volledige review hier: Beyerdynamic Amiron Wireless

5. Audio-Technica ATH-M50xBT

Technisch briljant op bijna elk vlak

Akoestisch ontwerp: Gesloten | Gewicht: 310g | Kabellengte: 1.2 m, afneembaar | Frequentierespons: 15 - 28,000 Hz | Drivers: 45mm | Driver type: Dynamic | Gevoeligheid: 99dB At 1KHz | Impedantie: 38 ohms | Batterijduur: 40 uur | Draadloos bereik: 10 meters | NFC: N/A

Geweldige geluidskwaliteit

Comfortabel

Goede prijs

Onhandig ontwerp

Audio-Technica produceert al langere tijd kwalitatieve koptelefoons van hoge kwaliteit, microfoons en accessoires voor draaitafels, en met de uitgebrachte ATH-M50xBT leveren ze studiokwaliteit zonder snoeren.

De ATH-M50xBTs zijn ontworpen voor echt hoogwaardige audioprestaties, met 45mm drivers en een frequentierespons van 15-28,00 Hz. En dat hoor je, wij waren onder de indruk van het warme, ronde geluid.

De ATH-M50xBT headphones presteren ook goed, zeker als het om de batterijduur gaat en de Bluetooth-verbinding, al moeten we er wel bij zeggen dat de microfoon niet al te sterk is, en je kan wat moeite hebben met bellen via de oortjes. Maar dat zal vast niet het eerste zijn waar je aan denkt als je een paar studiowaardige headphones aanschaft.

Lees onze volledige review: Audio-Technica ATH-M50xBT

6. Sennheiser HD 4.50 BTNC

Goede allround draadloze koptelefoon met ruisonderdrukking

Akoestisch ontwerp: Gesloten | Gewicht: N/A | Kabellengte: 1.4 meter | Frequentierespons: 16-22,000Hz | Drivers: N/A | Driver type: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: 28 ohms | Batterijduur: 20 uur | Draadloos bereik: meer dan 9 meter | NFC: Ja

Batterij van 20 uur

Reisvriendelijke ontwerp

Geluidsbewaking is lastig in te schakelen

Geen vulling in de hoofdband

De Sennheiser HD 4.50 BTNC koptelefoon is het bewijs dat je geen bakken met geld hoeft uit te geven aan een fatsoenlijke ruisonderdrukking. Je kunt natuurlijk niet verwachten dat ze net zo krachtig zijn als de Sony WH-1000XM3 of klinken als de Amiron, maar dit is een goede allround draadloze koptelefoon voor een redelijke prijs.

Bekijk de volledige review: Sennheiser HD 4.50 BTNC

7. AKG N60NC Wireless

Draadloos geluidsdempend, middensegment

Akoestisch ontwerp: Gesloten | Gewicht: 199.4g | Kabellengte: N/A | Frequentierespons: 10-22,000Hz | Drivers: N/A | Driver type: N/A | Gevoeligheid: 111dB SPL/V@1kHz | Impedantie: 32 ohms | Batterijduur: 15 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Geen

Geweldig geluid

Compact ontwerp

Niet het meest comfortabel

Aanvankelijk onoverzichtelijke bediening

De AKG N60NC Wireless klinkt als een prijzige koptelefoon, maar dat valt dus wel mee.

Voor een gemiddelde prijs, krijg je met de AKG N60NC Wireless waar voor je geld. Met geweldig geluidskwaliteit en zijn geluidsdempende prestatie, staat deze set op het niveau van de veel luxueuzere opties op deze lijst.

Ons grootste probleem met deze koptelefoon is dat hij op het oor zit en niet over het oor, dat betekent dat hij na een tijdje niet meer comfortabel zal aanvoelen.

Ondanks dat is het wel een fantastische compacte koptelefoon, en als je het waard vindt dan is dit een hele goede aankoop. Zeker voor deze prijs.

Lees de volledige review: AKG N60NC Wireless

8. Grado GW100 draadloze koptelefoon

Grado voldoet (wederom) aan alle vereisten

Akoestisch ontwerp: Open | Gewicht: N/A | Kabellengte: N/A | Frequentierespons: 20Hz to 20kHz | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 15 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Yes

Fantastische audiokwaliteit

Cool retro ontwerp

Comfortabel

Flink geluidsverlies

Nogal broos

De Grado GW100s klinkt geweldig en produceert een indrukwekkend en groots geluid, heldere hoge tonen, soepele middentonen en uitgebreide bass frequenties. Ook hebben ze een kitsch retro ontwerp dat je doet terugdenken aan de jaren '50 toen Grado begon in Brooklyn.

Hoewel de Bluetoothverbinding erg goed werkt, is het niet meteen duidelijk waarom je draadloze hoofdtelefoons nodig hebt die aan de achterkant open zijn. Helemaal als het ontwerp ze ongeschikt maakt voor het reizen naar je werk, of het luisteren in gemeenschappelijke ruimtes.

Dat gezegd zijnde, als je de optie hebt om draadloos te luisteren dan is dat ontzettend handig als je aan het rommelen bent in huis. En je kunt de koptelefoon met de AUX-kabel gebruiken, als je de voorkeur geeft aan een kabelverbinding.

In zijn geheel vinden we dat de Grado GW100 ontworpen zijn voor een een niche markt van audiofielen die verlangen naar een groot en natuurlijk geluid, en die meer thuis luisteren dan onderweg. Als jij je hierin herkent dan is de Grado GW100 echt iets voor jou. Zo niet, dan wil je waarschijnlijk liever koptelefoons zien met een gesloten achterkant.

Lees de volledige review: Grado GW100 Wireless headphones

9. Microsoft Surface koptelefoon

Warm geluid en geweldige geluidsdemping

Akoestisch ontwerp: Gesloten | Gewicht: 0.64lbs | Kabellengte: 1.2 m | Frequentierespons: 20Hz to 20kHz | Drivers: 40mm Free Edge Driver I **Driver type**: Free Edge I **Gevoeligheid:** 115dB | Impedantie: N/A | Batterijduur: 15 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Ja

Briljante geluidskwaliteit

Effectieve ruisonderdrukking

Intuïtief paneel

Ontwerp zal niet iedereen aanspreken

Het geluid kan voor sommigen te warm zijn



Over het algemeen is de Microsoft's Surface koptelefoon verrassend goed, met een prachtig warm geluid, en royale bass frequenties, wat betekent dat je muziek geweldig klinkt of je nu luistert naar hip-hop of akoestische singer-songwriters.

Een kritiekpuntje op het warme geluid is dat het wat weg kan nemen van de lage- en midden frequenties, iets wat voor sommige gebruikers nogal overweldigend kan zijn. Echter als scherpe hoge tonen en middentonen je luistermoe maken, dan zijn dit wellicht de perfecte hoofdtelefoons voor jou.

Het visitekaartje van deze koptelefoon is de actieve ruisonderdrukking, die we heel goed vonden werken, en we vonden het heel fijn hoe makkelijk het was om dit te bedienen. Je gebruikt gewoon de ingebouwde draaiknoppen op elke behuizing.

Hoewel we in het begin niet overtuigd waren vanwege de hoge prijs (zeker wanneer je kwaliteitsproducten van historische merken kunt kopen voor heel wat minder geld), werken de functies zo naadloos dat het eigenlijk wel terecht is om er zo'n bedrag voor te vragen.

10. Plantronics BackBeat Go 810

Solide, betaalbaar, middensegment ruisonderdrukkende koptelefoon

Akoestisch ontwerp: Gesloten | Gewicht: 289g | Kabellengte: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: 40mm | Driver type: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 24 uur | Draadloos bereik: 100 meters | NFC: Nee

Uitstekende constructie

Warm, gebalanceerd geluid

Betrouwbare draadloze verbinding

ANC is heel middelmatig

Ruist als je geen muziek aan hebt staan

Als je regelmatig reist, dan ben je vast wel bekend met koptelefoons die snel leeg zijn en moeite hebben met het tegenhouden van buitengeluiden, laat staan dat ze ook nog eens goed klinken. Wij introduceren de Plantronics BackBeat Go 810, een van de weinigen koptelefoons op de markt die alles kunnen wat hierboven beschreven staat en de helft minder kosten dan gelijkwaardige modellen van de grotere namen, zoals Beats, Bose en Sony.

Voor heel wat minder geld (zo rond de 130 euro), verkoopt Plantronics nu de nog steeds goeie BackBeat Go 810, die minder luxe materialen gebruikt maar bijna identiek klinkt als zijn duurdere voorganger. Dat gezegd hebbende, vinden wij de Go 810 betaalbaar en zal het de reizigers en forenzen die niet al te veel geld uit willen geven aan een paar hoofdtelefoons zeer aanspreken.

Lees de volledige review: Plantronics BackBeat Go 810