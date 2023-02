Sony WH-CH520 review: een van de beste goedkope hoofdtelefoons die je kunt kopen

De Sony WH-CH520 is simpelweg een sterke aankoop. Het geluid is helder en goed afgerond, en kan je ook makkelijk aanpassen via de app. De DSEE-ondersteuning is ook een leuke toevoeging. De hoofdtelefoon voelt goed aan en is comfortabel gevoerd, en hoewel hij misschien niet vol zit met functies, heeft hij ze waar het telt.

De Sony WH-CH520 is de nieuwe superbetaalbare hoofdtelefoon in de draadloze line-up van Sony en kost maar 70 euro. Het is een on-ear Bluetooth-hoofdtelefoon, en hoewel je, zoals je zou verwachten voor deze prijs, geen noise-cancelling of ondersteuning voor Hi-Res Audio krijgt, zorgt de focus op geluid (en een paar handige trucjes) ervoor dat hij nog steeds fantastisch is.

Het is niet erg als de fabrikanten van de beste goedkope hoofdtelefoons alle aandacht besteden aan audiokwaliteit, en hoewel het geluid hier voor de prijs natuurlijk niet opzienbarend is, zou ik er de hele dag met plezier naar kunnen luisteren. Na het activeren van DSEE (waarover straks meer), heb ik niets aan te merken op de balans tussen bas, midden en hoge tonen; die zijn allemaal even goed vertegenwoordigd en helder, en de Sony WH-CH520 levert een mooie dosis detail.

De bas zorgt voor een goede ondersteuning, voegt diepte toe en blijft toch beheerst. In het middenbereik komt zang goed tot zijn recht en krijgen complexe muziekstructuren een kans om op te vallen, hoewel hier duidelijk meer detail verloren gaat dan bij modellen uit het hogere segment. En de hoge tonen komen goed uit het middengebied.

Duurdere opties in onze lijst van de beste draadloze koptelefoons voegen niet alleen extra helderheid toe; ze voelen ook natuurlijker aan en bieden een groter dynamisch bereik, met diepere bassen en helderdere hoge tonen. Als het erop aankomt, is het geluid hier beperkter en samengeperst dan bij betere hoofdtelefoons, maar voor de prijs is de audio die je hier krijgt erg goed. En nog beter is het feit dat je Sony's Headphones app kunt gebruiken om de EQ te tweaken als je wilt, en dit is eigenlijk effectiever dan in de meeste hoofdtelefoons.

Het voelt alsof je aanpassingen een goed effect hebben op het geluid, en niet zomaar hoge of lage tonen omhoog of omlaag gooien. De app heeft presets, maar je kan ook je eigen presets maken. WIj kozen er tenslotte voor om de bas een beetje te versterken met de Clear Bass optie, maar bijna alle tests werden uitgevoerd met de standaardinstellingen.

Een ding over het geluid is dat het echt tot zijn recht komt vanaf ongeveer 40% volume; lager dan dat klinkt het wat minder.

In de Headphones-app heb je ook de optie om DSEE aan te zetten, en dat is een aanrader. Dit is eigenlijk een 'upscaler' voor muziek, waarbij Sony beweert dat het details kan terugbrengen in Bluetooth-kwaliteit streaming. In de muziek voelde we niet de 'details' die Sony beweert toe te voegen, maar het voegde wel direct wat warmte toe in het middengebied, wat een kleine maar duidelijke verbetering was.

Vergeleken met de Sony CH510 die de Sony CH520 vervangt, is er meer demping. Dat wordt altijd gewaardeerd bij de beste on-ear hoofdtelefoons, omdat het ontwerp betekent dat de oorkussens direct op je oren zitten, waar niet iedereen van een fan van is.

Dat gezegd te hebbende, de CH520 is comfortabeler dan de meeste on-air koptelefoons die we bij TechRadar getest hebben. De hoofdband klemt vrij sterk aan de zijkanten van het hoofd, dus mensen met een groter dan gemiddeld hoofd zijn er misschien niet zo dol op, maar ik denk dat mensen met een kleinere schedel er wel blij mee zullen zijn.

Ondanks de demping dempt de headset weinig geluid(en er is geen active noise-cancelling), dus hou daar rekening mee als je iets zoekt voor je woon-werkverkeer.

Het omhulsel is van bewerkt plastic, en voelt echt goed gemaakt aan. Aan de onderkant van de rechteroorschelp zitten knoppen voor afspelen/pauzeren, volumeregeling en nummers overslaan, en een dubbele druk op de afspeelknop activeert de spraakassistent van je telefoon.

De CH520 ondersteunt Bluetooth multi-point pairing, wat altijd handig is. Het betekent dat je snel kunt schakelen tussen je telefoon en je laptop voor een videogesprek, bijvoorbeeld. Wij hadden geen problemen met de betrouwbaarheid, noch met de connectiviteit in het algemeen.

De bewering van Sony dat de batterij 50 uur meegaat is de kers op de taart, en naar onze ervaring lijkt dat redelijk te kloppen. De headset pauzeert je muziek echter niet automatisch als je de koptelefoon afdoet, dus als je niet oplet, speelt je muziek uren lang door.

Ze laden op via USB-C, en worden geleverd met een korte USB-C naar USB-A kabel in de doos. Er is helaas geen 3,5 mm koptelefoonaansluiting. De headset heeft ook een microfoon en je kan die het beste beschrijven als 'oké'. Hij is stil en niet bijzonder duidelijk.

Sony WH-CH520 review: Prijs en releasedatum

70 euro

Beschikbaar vanaf 1 maart

Voor een zeer betaalbare 70 euro is de CH520 gericht op mensen met een budget. Rivalen voor deze prijs zijn de Anker Life Q30 of JBL Tune 710BT, als we het hebben over spullen van bekende merken. Uiteraard staat Amazon vol met goedkopere opties van merken waar je nog nooit van hebt gehoord.

Geen van deze producten zit vol met allerlei toeters en bellen gezien de prijs, en de Sony CH520 ook niet, maar de app is nog steeds een leuke toevoeging.

Sony WH-CH520 review: Specs

Swipe to scroll horizontally Drivers 30mm Batterijduur Tot 50 hours Gewicht 147 gram Connectivity Bluetooth 5.2, USB-C Frequentie 20Hz-20kHz Andere functies Sony Headphones-app, DSEE upscaling

Moet ik de Sony WH-CH520 kopen?

Swipe to scroll horizontally Section Notes Score Functies Jammer dat er geen 3,5 mm aansluiting is, maar app-ondersteuning, multi-point pairing en 50 uur batterij zijn geweldig. 3,5/5 Geluidskwaliteit Uitstekende balans en voldoende detai 4/5 Design Goede demping en een premium gevoel 4/5 Waarde Absoluut niets om over te klagen voor deze prijs. 5/5

Koop hem als...

Je gebalanceerd wilt voor minder

Hier is geen sprake van de overdreven bas die je krijgt bij sommige goedkopere hoofdtelefoons in een poging om ze spannender te laten klinken. De Sony WH-CH520 is gemaakt voor alle soorten muziek.

Je een lange batterijduur wilt hebben

50 uur! Je hoeft deze niet vaak op te laden, dus als je een 'vergeetachtig' type bent, is dat mooi meegenomen.

Je tussen verschillende apparaten wilt wisselen

Bluetooth multi-point pairing zorgt ervoor dat de headset ideaal is voor iedereen die veel schakelt tussen het luisteren naar zijn telefoon en zijn laptop/tablet.

Koop hem niet als...

Je overige geluiden wilt onderdrukken

Zonder active noise-cancelling ga je die irritante geluiden van auto's, treinen of irritante medereizigers niet blokkeren.

Je geen fan bent van on-ear koptelefoons

Ondanks de extra padding gaat deze on-ear koptelefoon je niet op andere gedachten zetten als je een voorkeur hebt voor over-ear koptelefoons.

