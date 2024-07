Galaxy Buds 3 leak: nieuwe beelden en goed nieuws over de prijs

De afgelopen weken hebben we al veel leaks voorbij zien komen over de Samsung Galaxy Buds 3 en de Samsung Galaxy Buds 3 Pro. De leaks lijken ook nog niet te stoppen, want nu hebben we weer positief nieuws over de zogenaamde prijzen van deze draadloze oortjes doorgekregen.

De leaker @Kuma_Sleepy (via SamMobile) heeft een productpagina van een retailer uit Zuid-Korea gevonden en deze pagina toont onder andere afbeeldingen van de Galaxy Buds 3 en de Galaxy Buds 3 Pro en de zogenaamde prijzen in Zuid-Koreaanse won (KRW).

De Galaxy Buds 3 zullen schijnbaar 203.700 won kosten en de Galaxy Buds 3 Pro waarschijnlijk 296.700 won. Als we dat even direct omrekenen komen we uit bij prijzen van respectievelijk ongeveer 136 euro en 198 euro.

Samsung zal natuurlijk niet die Zuid-Koreaanse prijs omrekenen om de europrijzen te bepalen, maar die prijzen in Zuid-Koreaanse won komen overeen met de adviesprijzen die de Samsung Galaxy Buds 2 en Samsung Galaxy Buds Pro 2 ook hadden. We hopen dus dat dit betekent dat de draadloze oortjes niet in prijs verhoogd worden ten opzichte van hun voorgangers.

Het wachten is bijna voorbij

Het is alweer bijna tijd voor het volgende Unpacked-evenement. (Image credit: Samsung)

Die Buds 2 en Buds 2 Pro werden respectievelijk in 2021 en 2022 gelanceerd, dus we hebben ook wel even moeten wachten op een update van deze productlijn. Het lijkt erop dat het wachten nu echter bijna voorbij is, want Samsung heeft zijn volgende Unpacked-evenement ingepland voor woensdag 10 juli.

De Galaxy Buds 3 en Galaxy Buds 3 Pro zullen naar verwachting ook tijdens dit evenement hun debuut maken, naast de Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra en Galaxy Ring. Er staat ons dus waarschijnlijk veel te wachten tijdens het evenement.

Je kan in de gelekte beelden (die ook overeenkomen met eerdere leaks) zien dat Samsung dit keer voor een design heeft gekozen dat meer lijkt op dat van AirPods. Wel lijken er ook unieke, dunne LED-lichtstrips op de steeltjes van de oortjes te zitten.

Een ander gerucht suggereert dat deze oortjes voorzien zullen zijn van meerdere Galaxy AI-features. Het is alleen nog niet duidelijk wat voor features dit precies zullen zijn. Samsung heeft echter wel al een vorm van AI-ondersteunde live vertalingen uitgerold naar sommige van zijn oudere oortjes.