Samsung Galaxy Unpacked 2024: alles wat je moet weten over de productlancering

De eerste Samsung Galaxy Unpacked van 2024, die op 17 januari werd gehouden, ligt alweer ver achter ons. Daar konden we kennismaken met de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus en Galaxy S24 Ultra. De Galaxy Ring werd toen eveneens voor het eerst getoond, al gaf het bedrijf geen concrete info of specificaties over de slimme ring.

Inmiddels is de zomereditie van Galaxy Unpacked bijna daar en Samsung heeft nu zelf bevestigd dat dit event zal plaatsvinden op donderdag 10 juli.

Wat is Samsung Galaxy Unpacked?

Galaxy Unpacked is de naam voor de grote productlancering van Samsung. Normaal ligt de focus op nieuwe Galaxy S-telefoons in het voorjaar en de vouwbare Galaxy Z Fold- en Galaxy Z Flip-serie in de zomer.

Op Galaxy Unpacked worden ook andere producten getoond, waaronder smartwatches, draadloze oordopjes, laptops en tablets. Vaak horen we hier ook softwarenieuws dat samenhangt met de nieuwe hardware.

Over het algemeen kun je twee Galaxy Unpacked-evenementen per jaar verwachten: de eerste in het voorjaar, tussen januari en maart, en de tweede tijdens de zomer, in juli of augustus.

Wat werd onthuld tijdens Samsung Galaxy Unpacked in januari?

Zoals eerder vermeld, werd de Galaxy S24-serie onthuld tijdens Unpacked op 17 januari, samen met de AI-tools die de nieuwe telefoons hebben. Hieronder vind je de reviews van de drie telefoons:

Wanneer is de volgende Samsung Galaxy Unpacked?

Het volgende Galaxy Unpacked-evenement vindt plaats op 10 juli en we verwachten een hele reeks producten. Dit zal variëren van de volgende generatie vouwbare telefoons, nieuwe Galaxy Watches en Samsungs eerste slimme ring.

Wat verschijnt er op de volgende Samsung Galaxy Unpacked?

Hoewel we hadden verwacht dat de volgende Samsung Galaxy Unpacked in het teken zou staan van nieuwe Galaxy Z Fold- en Galaxy Z Flip-telefoons, zullen wearables mogelijk de show stelen. Naast twee nieuwe Galaxy Watches en twee setjes nieuwe Galaxy Buds, verwachten we namelijk ook de Samsung Galaxy Ring.

Een van die nieuwe Galaxy Watches is vrijwel zeker de Samsung Galaxy Watch 7. De tweede zou volgens de geruchten de Samsung Galaxy Watch Ultra (zonder cijfer) worden. Dit Ultra-model zou het dan moeten opnemen tegen de Apple Watch Ultra 2.

Ten slotte zijn de geruchten het niet meteen eens over de hoeveelheid smartphones die we gaan zien. De standaard Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 zijn sowieso van de partij, maar de voorbije maanden is er informatie verschenen over een zogenaamde Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra.