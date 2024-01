De Samsung Galaxy S24 Ultra is een typische Ultra-telefoon. Dat betekent in dit geval niet alleen dat hij meer features en betere prestaties biedt dan vrijwel elke andere smartphone, maar ook dat hij niet heel erg is veranderd ten opzichte van zijn voorgangers. Hij is natuurlijk wel beter dan de Ultra van vorig jaar, maar naast de AI-features en de betere zoomcamera zijn de veranderingen zo klein dat je niet echt het gevoel krijgt dat dit een nieuwe telefoon is. Het is nog steeds een fantastisch toestel, met een betere batterijduur, krachtigere prestaties en betere camera's, maar daar betaal je dit jaar (opnieuw) meer voor. Als de prijs er niet toe doet, is dit een aanrader, maar er is ruimte voor verbetering.

Samsung Galaxy S24 Ultra: review in een notendop

Als je een lijstje maakt van alles wat je zou willen hebben op de beste smartphone , dan zou de Galaxy S24 Ultra waarschijnlijk het dichtste bij die ideale smartphone komen. Samsung heeft duidelijk zelf ook zo'n lijstje gemaakt en aan de hand daarvan de Galaxy S24 Ultra ontworpen. De Galaxy S24 Ultra is dan ook de beste telefoon die je kan kopen, al is het misschien niet zo'n grote upgrade als gehoopt.

We zijn dan ook een beetje in tweestrijd over dit toestel. Er is maar weinig veranderd ten opzichte van de S23 Ultra, maar op zichzelf is hij nog steeds misschien wel de beste premium smartphone die je kan kopen. Wil je de beste batterijduur? De Galaxy S24 Ultra houdt het langer uit dan de beste iPhones en elke voorgaande Galaxy-telefoon. Zelfs bij intensief gebruik gaat hij langer dan een dag mee.

Wil je de smartphone met de beste camera's ? De Galaxy S24 Ultra maakt betere foto's dan zijn voorganger, ook met de telefotocamera die op papier misschien een downgrade lijkt. Je krijgt hier nog steeds het meest veelzijdige camerasysteem voor allerlei soorten foto's. Voor sommige artistieke foto's is een iPhone 15 Pro misschien meer geschikt, maar over het algemeen is de Galaxy S24 Ultra de beste keuze.

Wat heb je nog meer nodig? Speel je graag games op je telefoon? De Galaxy S24 Ultra is een van de beste gaming smartphones ooit. Hij weet op dit vlak beter te presteren dan de beste Android-telefoons en zelfs de supersnelle iPhone 15 Pro Max .

(Image credit: Future)

De S24 Ultra is ook erg handig als je je telefoon voor werk wil gebruiken. Hij beschikt namelijk over professionele features die je zelfs op de duurste iPhones niet terugvindt. Denk bijvoorbeeld aan Samsung DeX. Met deze software kan je je telefoon in een soort laptop veranderen, met vensters, een taakbalk en eigenlijk gewoon een bijna Windows-achtige ervaring.

Ook al behoort de Galaxy S24 Ultra tot het beste van het beste op de smartphonemarkt, hij zit vol met typische Samsung-dingen waar niet iedereen van houdt. De software is nog steeds onoverzichtelijk. Het is fijn dat we steeds allerlei handige, nieuwe features krijgen, maar ze worden vaak helemaal verborgen. Ook de nieuwe AI-features zijn niet altijd heel makkelijk te vinden.

Die AI-features werken helaas niet altijd even goed en we vragen ons dus af of Samsung daar wel zo veel tijd in had moeten steken. De Galaxy S24 Ultra voelt normaal gesproken als een razendsnelle telefoon, maar als je deze AI-features gebruikt, voelt hij in vergelijking heel traag. Bij het verplaatsen en verwijderen van objecten uit een foto moesten we het proces bijvoorbeeld meerdere keren opnieuw doorlopen, omdat het resultaat niet naar wens was. Na de tiende keer werden we het wachten beu.

Galaxy S24 Ultra review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

Kost 50 euro meer dan de Galaxy S23 Ultra van vorig jaar

Zeven jaar aan Android-updates voegt extra waarde toe

Er is weinig veranderd ten opzichte van vorig jaar, behalve AI en telefotocamera

De Samsung Galaxy S24 Ultra is helaas weer duurder geworden dan de Ultra van vorig jaar. Het instapmodel kost je dit jaar 50 euro meer dan vorig jaar en dat is teleurstellend. De Galaxy S23 Ultra zat ook al vol met handige features en er is niets dramatisch veranderd op de Galaxy S24 Ultra. Hij is vooral op meerdere vlakken iets beter geworden.

Wat wel een groot pluspunt is, is de nieuwe belofte van zeven jaar aan Android-updates en beveiligingsupdates. De nieuwe Galaxy-toestellen worden nu dus weer even lang ondersteund als de nieuwe Pixel-toestellen en twee jaar langer dan de gemiddelde iPhone. Dit betekent dat je nu eventueel dus ook iets langer optimaal van je grote investering kan genieten.

Optimaal is misschien niet helemaal het goede woord, want het is bekend geworden dat de AI-features misschien vanaf 2025 niet meer gratis zullen zijn. Dat zei Samsung natuurlijk niet tijdens de grote lancering, maar stond wel vermeld in de algemene voorwaarden. We weten natuurlijk nu nog niet zeker of dit echt het geval zal zijn, maar als je tegen die tijd niet wil betalen, dan verschilt je S24 Ultra ineens nog minder van voorgaande Ultra-modellen.

De Samsung Galaxy S24 Ultra voor de Galaxy S23 Ultra. (Image credit: Future)

Als je al een Galaxy S23 Ultra hebt, dan hoef je echt niet te upgraden naar dit nieuwste model. De AI-features komen namelijk ook naar de Galaxy S23-serie en hoewel zeven jaar aan Android-updates zeker een positieve ontwikkeling is, zullen veel mensen toch al wel een nieuwe telefoon hebben gekocht na de drie jaar resterende updates van de Galaxy S23 Ultra.

Is deze telefoon zijn hoge prijs waard? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden in dit geval. Als je echt het beste van het beste wil, dan zouden we deze zeker aanraden. Als je genoegen kan nemen met maar nét iets minder, dan kan je misschien beter een aantal honderd euro besparen en voor de S23 Ultra kiezen. Verder is de standaard Galaxy S24 qua prijs-kwaliteit voor sommigen dit jaar misschien ook interessanter. Dat model levert grotendeels dezelfde prestaties, dus dat is een prima optie als je kan leven met een wat kleiner scherm en minder indrukwekkende camera's.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Ultra adviesprijzen Opslag Prijs 256GB 1.449 euro 512GB 1.569 euro 1TB 1.809 euro

Prijs-kwaliteit score: 3/5

Samsung Galaxy S24 Ultra: specs

Hieronder vind je de specs van de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Swipe to scroll horizontally Afmetingen: 162,3 x 79,0 x 8,6 mm Gewicht: 232 gram Display: 6,8 inch Dynamic AMOLED 2X, 2.600 nits piekhelderheid Resolutie: QHD+ (3.120 x 1.440 pixels) Refresh rate: 1Hz-120Hz variabele refresh rate Processor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM: 12GB Opslag: 256GB / 512GB / 1TB Besturingssysteem en verwachte updates: Android 14 / One UI 6.1; 7 jaar updates Camera's achter: 200MP-hoofdcamera (f/1,7), 12MP-ultrawide (f/2,2), 50MP-periscoopcamera met 5x optische zoom (f/3,4), 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom (f/2,4) Selfiecamera: 12MP (f/2,2) Batterij: 5.000mAh Opladen: 45W met kabel, 15W draadloos

Samsung Galaxy S24 Ultra review: design

(Image credit: Future)

Ggigantische smartphone

Titanium heeft de telefoon niet veel lichter gemaakt

Erg stijlvol, maar er is niet veel veranderd

De Galaxy S24 Ultra is bijna niet te onderscheiden van de Galaxy S23 Ultra. Dat betekent niet dat er helemaal geen verschillen zijn, maar die verschillen zijn niet heel groot. De speakers zijn iets anders en de microfoons zijn een stukje verplaatst, maar de nieuwe telefoon ziet er grotendeels nog hetzelfde uit als zijn voorganger. Dat is ergens wel jammer, want hoewel de Ultra wel een verfijnd design heeft, is dit design inmiddels niet heel interessant meer.

Het glas aan de achterkant is geverfd om op metaal te lijken en dat ziet er wel mooi uit bij de gepolijste titanium randen. Die randen zijn bij elke kleurvariant ook subtiel gekleurd om mooi bij de kleur op de achterkant van Gorilla Armor-glas te passen.

Alle knoppen (aan/uit en volume) zitten aan de rechterkant van de telefoon en dat vinden we wel een goede keuze, want dan kan je overal met je duim bij en maak je minder snel per ongeluk screenshots wanneer je de telefoon uit je zak haalt.

De Samsung Galaxy S24 Ultra onder een iPhone 15 Pro Max. (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung heeft zijn meest premium smartphone inmiddels dus, net als Apple, een titanium frame gegeven, maar dat is hier minder goed te merken dan bij de iPhone 15 Pro Max. Die wist namelijk redelijk wat gewicht te verliezen ten opzichte van zijn voorganger, maar de Galaxy S24 Ultra is letterlijk maar één gram lichter dan de Galaxy S23 Ultra.

Er zit dit jaar natuurlijk ook weer een S Pen ingebouwd in de Ultra en deze werkt niet alleen als stylus, ook al is hij nog steeds uitermate geschikt om te tekenen. Hij is namelijk via Bluetooth verbonden met de telefoon en kan bepaalde acties uitvoeren als je er gebaren mee maakt en als je de knop indrukt. Zo kan je er bijvoorbeeld ook foto's mee maken.

Het scherm van de Galaxy S24 Ultra is dit jaar plat in plaats van (een klein beetje) gebogen aan de zijkanten. Dat is opmerkelijk, want Samsung heeft jarenlang op verschillende toestellen, waaronder de Ultra-toestellen, de zijkanten van het scherm laten aflopen. Dat begon allemaal bij de Galaxy Note Edge en werd een iconisch, maar controversieel designelement voor Samsung. We vonden die afgeronde randen voor het display niet echt nodig, maar de Galaxy S23 Ultra lag hierdoor wel iets fijner in de hand. De Galaxy S24 Ultra heeft namelijk scherpere randen. Hij voelt niet oncomfortabel, maar zijn grote formaat valt hierdoor wel iets meer op.

Design score: 4/5

Samsung Galaxy S24 Ultra review: display

(Image credit: Philip Berne / Future)

Fantastisch display bij fel licht én in donkere ruimtes

Gigantisch, scherp en echt een van de beste smartphonedisplays tot nu toe

Beeldkwaliteit komt nu exact overeen met de goedkopere Galaxy S24 Plus

Het display van de Galaxy S24 Ultra is fantastisch, zoals je ook wel kan verwachten van een premium smartphone. Het scherm is gigantisch, enorm helder en kleurrijk, zeker wanneer je de schermmodus 'Levendig' gebruikt.

Het display kan zich aanpassen aan de helderheid van de omgeving en ook de kleurtonen aanpassen aan het omgevingslicht. Dat werkt zelfs indrukwekkend goed als je hem met zijn laagste helderheid van 1 nit gebruikt. Dit jaar is de piekhelderheid verhoogd naar een indrukwekkende 2.600 nits. Dit is niet het helderste smartphonedisplay dat je in 2024 kan vinden, maar je hebt absoluut niets fellers nodig.

Je kan weer gebruikmaken van het always-on display en in One UI 6.1 kan je ervoor kiezen om je achtergrond (iets donkerder dan normaal) weer te geven op het always-on display, al zal dit ongetwijfeld wel voor een iets minder lange batterijduur zorgen.

Had het display op de Galaxy S24 Ultra nog beter kunnen zijn? Zeker. Er zijn namelijk smartphonedisplays met bijvoorbeeld een refresh rate van 144Hz en dat is bijvoorbeeld nog soepeler tijdens het gamen. Ook heeft Samsung jammer genoeg nog steeds geen ondersteuning toegevoegd voor Dolby Vision (net als bij zijn tv's). Veel films en series ondersteunen vandaag de dag Dolby Vision HDR en zien er ook echt mooier uit op een display dat Dolby Vision ondersteunt.

Display score: 5/5

Samsung Galaxy S24 Ultra review: software

(Image credit: Philip Berne / Future)

One UI 6.1 op basis van Android 14 met zeven (!) jaar updates

Erg veel AI, maar nog niet voor het Nederlands

Kleine problemen met back-up naar Google Foto's

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Samsung Galaxy S24-serie is Galaxy AI. Net zoals de Google Pixel 8 omarmt de Samsung Galaxy S24 Ultra artificiële intelligentie (AI) volledig. Toch moeten we vermelden dat niet alle AI-functies exclusief voor de Samsung Galaxy S24-serie zijn. Enkele functies zullen de komende weken/maanden naar andere Samsung-smartphones komen en op termijn zullen bepaalde functies ook op Android-smartphones van andere fabrikanten beschikbaar worden.

Een eerste nieuwe functie is Live Vertaling van telefoongesprekken. De naam spreekt voor zich: wanneer je belt, wordt er een live vertaling gemaakt van je gesprekspartner in jouw taal. Wat jij zegt, wordt eveneens live vertaald in de taal van je gesprekspartner. Er zit wat vertraging op de vertalingen, aangezien je eerst je hele zin moet uitspreken zodat de AI die daarna kan vertalen. Zodra een zin is uitgesproken, is het letterlijk een kwestie van seconden voor de vertaling wordt voorgelezen. Tijdens een testgesprek van Engels naar Frans leek dit prima te werken en we kijken dan ook uit naar de toevoeging van Nederlands. Naar verwachting gebeurt dat aan het einde van 2024.

Een AI-feature die niets met taal te maken heeft, is Circle to Search. Door lang op de homeknop (of navigatiebalk bij gebarenbediening) te drukken, kan je een cirkel tekenen op je scherm. Daarna wordt er een zoekopdracht uitgevoerd op basis van wat je hebt omcirkeld. Dit kan verrassend handig zijn, hoewel ik het zelf maar één keer hebt gebruik in de testperiode. Ik zag namelijk op een TikTok een bijzondere vogel en dankzij Circle to Search kon ik meteen opzoeken wat voor vogel het was. Verandert dit de manier waarop je je telefoon gebruikt? Nee. Is het soms verdomd handig? Absoluut.

Chat, Note en Transcript Assist zijn drie nieuwe exclusieve Samsung-features. Chat Assist zit namelijk verwerkt in het Samsung Keyboard en werkt dus in elke app waarin je kan typen. Chat Assist analyseert jouw zinnen en kan je bepaald advies geven. Zo is er binnen Chat Assist een functie genaamd Tone Tweak die de toon van je bericht kan aanpassen. Note Assist maakt daarnaast deel uit van de Samsung Notes-app en kan platte tekst meer structuur geven (opsommingstekens, alinea's, tussentitels...). Tot slot kan Transcript Assist gesprekken opnemen en vervolgens uitschrijven als volledige tekst, samenvatting of in bullet points.

Vooral Tone Tweak leek me interessant en ik heb een paar scenario's uitgeprobeerd met soms verbluffende resultaten. Ik selecteerde simpelweg de tekst waarvan ik de stijl wilde aanpassen en tikte op het Galaxy AI-icoon rechtsboven in het toetsenbord. Daarna kreeg ik telkens vijf schrijfstijlen: professioneel, informeel, #social (ja, met hashtag), beleefd en emojify. Waar #social en emojify vaak gewoon een emoji en/of hashtag toevoegde aan de zin, stond ik met mijn mond vol tanden na sommige resultaten van professioneel en beleefd. Hieronder kan je enkele voorbeelden zien.

Image 1 of 2 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

Galaxy AI heeft absoluut geen toekomst als relatietherapeut. Toen ik daarna de suggesties voor "hey ik ben ziek en kom niet naar werk vandaag" zag, kon ik mijn ogen amper geloven. De beleefde suggestie was een volwaardige e-mail zonder spel- en grammaticafouten, bestaande uit drie volledige alinea's, een aanspreking en slot. Hoewel je zeker niet elke suggestie woord voor woord moet overnemen, ben ik ervan overtuigd dat dit voor veel gebruikers een waardevolle hulp zal zijn.

Ten slotte voelt One UI 6.1 in zijn geheel hetzelfde aan als One UI 5.1 zonder drastische veranderingen. Dit is vooral fijn voor bestaande Samsung-gebruikers, aangezien zij geen stortvloed aan nieuwe software over zich heen krijgen. We zijn vooral benieuwd naar de Live Vertaling van en naar het Nederlands. Dit zullen we later dit jaar aanvullen wanneer de ondersteuning voor Nederlands beschikbaar is.

Software score: 4,5/5

Samsung Galaxy S24 Ultra review: camera's

(Image credit: Future)

Betere beeldkwaliteit, al zou je misschien anders verwachten gezien de specs

Minder optische zoom (5x i.p.v. 10x), wel betere kleuren en dynamisch bereik

Foto's bij weinig licht en ruisvermindering kunnen beter

Wij vonden de Galaxy S23 Ultra de smartphone met de beste camera's van 2023, dus toen we hoorden dat Samsung waarschijnlijk de 10x optische zoom in zou ruilen voor 5x, waren we bezorgd. Die 10x optische zoom was juist een erg handige feature op de Galaxy S23 Ultra.

Toch is de nieuwe zoomcamera op de Galaxy S24 Ultra met 5x optische zoom in de praktijk geen downgrade. De Galaxy S24 Ultra heeft nog steeds de beste zoomcamera die je vandaag de dag op een smartphone kan vinden. Hij presteert beter dan de zoomcamera van de Galaxy S23 Ultra met 10x optische zoom en over het algemeen ook veel beter dan de telefotocamera met 5x zoom van de iPhone 15 Pro Max.

Wanneer je inzoomt tot 10x of zelfs 100x, zal je merken dat de Galaxy S24 Ultra beelden weet vast te leggen met betere kleuren en een veel beter dynamisch bereik dan de Galaxy S23 Ultra. De nieuwe camera zorgt voor meer diepte en betere schaduwen, maar er wordt wel een beetje ingeleverd op de details. Dat is het echter wel waard voor beelden die er over het algemeen beter uitzien.

De foto's bij 10x en 100x zagen er dan ook niet bepaald geweldig uit op de S23 UItra. Ze waren weliswaar redelijk gedetailleerd, maar hadden al gauw last van ruis en waas. De ingezoomde foto's van de Galaxy S24 Ultra zal je nu dan ook eerder willen delen met anderen, omdat ze er echt mooi uitzien.

In een directe vergelijking tussen de Galaxy S24 Ultra en de iPhone 15 Pro Max bij 5x zoom maakt de iPhone betere foto's. Wanneer ze echter beide verder (digitaal) moeten inzoomen, presteert Samsung veel beter. Wanneer we bijvoorbeeld inzoomden tot 25x wist de Galaxy veel meer details en betere kleuren te behouden dan de iPhone. Dat was ook het einde van het zoombereik voor de iPhone, terwijl je met de Galaxy S24 Ultra nog veel verder kan inzoomen (al moet je van 100x nog steeds niet te veel verwachten).

Samsung heeft in het verleden vaak kritiek gekregen op de onnatuurlijk verzadigde kleuren die het toepast op zijn foto's en dat is nu niet meer zo. Kleuren zien er over het algemeen natuurlijker uit, maar we merkten dat het contrast van de foto's die je maakt nog steeds agressief wordt verhoogd. Dat kan je zelfs echt zien gebeuren als je na het maken van de foto via de camera-app naar de galerij gaat.

Er is ruimte voor verbetering. Foto's bij weinig licht zien er nog steeds niet altijd even mooi uit en toestellen zoals de Pixel 8 Pro en de OnePlus 12 weten beter te presteren in het donker. Toch is de Galaxy S24 Ultra over het algemeen wel de smartphone met de beste camera's die we hebben gebruikt.

(Image credit: Future)

Voor fotobewerking heeft Samsung nu ook wat nieuwe AI-features toegevoegd. Hiermee kan je onder andere objecten in je foto verplaatsen, verwijderen en kleiner of groter maken. Je kan zelfs de achtergrond volledig vervangen. Dit zijn leuke tools om mee te spelen, maar de resultaten zijn natuurlijk niet echt foto's meer, omdat er zo veel aan veranderd is. Samsung voegt gelukkig ook wel een klein watermerk toe aan de bewerkte foto's, zodat iedereen kan herkennen dat deze beelden bewerkt zijn.

Een heel eenvoudige functie is het remasteren van foto's. Dit is iets dat op oudere Samsung-toestellen ook al mogelijk was, maar misschien met minder geavanceerde AI. Met één druk op de knop gaat de AI je foto "beter maken". Bemerk de aanhalingstekens, want over het algemeen maakt het de foto helderder, zelfs als dat niet het beste plan is. Het resultaat ziet er soms heel onnatuurlijk uit. Verder wordt ruis niet verwijderd, maar juist erger gemaakt.

Een tweede functie is overgenomen van de Google Pixel 8. Daar heb je twee functies genaamd Magic Eraser en Magic Editor, die vrij goed overeenkomen met de Object Eraser en Generative Edit van Samsung. Je kan met deze feature een ongewenst element (voorwerp of persoon) in de foto selecteren en vervolgens met behulp van de AI verwijderen of verplaatsen. De lege ruimte die dan ontstaat, wordt opgevuld door de generatieve AI. Het is erg indrukwekkend wanneer het goed werkt, maar het ging zeker niet altijd goed, zoals je hieronder kan zien bij een duif die we probeerden te verplaatsen.

Image 1 of 2 (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Het was overigens wel indrukwekkend hoe accuraat de Object Eraser voorwerpen kon omlijnen wanneer ik ze aantikte of omcirkelde. Met de S Pen zijn kleine aanpassingen hier overigens ook makkelijker dan bij de Samsung Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus, waar je gewoon je vingers moet gebruiken. Het eindresultaat is nooit perfect, omdat schaduwen en reflecties bijvoorbeeld niet mee worden verplaatst, maar die zou je eventueel met een tweede edit nog kunnen proberen weg te werken.

De Samsung Galerij-app geeft je ook suggesties voor bepaalde bewerkingen. Zo krijg je soms de suggestie te zien om reflecties weg te halen, zoals je hieronder kan zien.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Dit wissen van reflecties kan heel handig zijn, maar het werkt ook niet echt perfect onder alle omstandigheden. In de praktijk haalt de AI eigenlijk alleen witte reflecties weg en zie je vaak dus nog steeds redelijk goed de overgebleven reflecties die niet werden gedetecteerd door de AI.

Galaxy S24 Ultra review: cameravoorbeelden