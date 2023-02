(opens in new tab)

De Galaxy S23 Ultra geeft je een stevigere bouwkwaliteit, sneller geheugen, meer opslag, een efficiëntere batterij, een op maat gemaakte chipset en een nieuwe 200MP-hoofdcamera in een bekend jasje. Laat je niet misleiden door het design want dit is een grotere upgrade dan je zou denken. Als je de verhoogde adviesprijs kan betalen, heb je een van de beste telefoons ooit in handen.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Het is inmiddels drie jaar geleden dat we mochten kennismaken met de allereerste Ultra-telefoon van Samsung. De Samsung Galaxy S20 Ultra verscheen in 2020 en hoewel hij indrukwekkend was, kwam hij met de nodige gebreken. Jaar na jaar is deze smartphone verder verfijnd en dit jaar zien we de vierde generatie, de Samsung Galaxy S23 Ultra. De twee features die meteen in het oog springen zijn de nieuwe 200MP-camera en de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy chipset. Een derde ding dat opvalt, is de prijsstijging waardoor je niet langer 1.249 euro armer bent, maar 1.399 euro. Is deze prijsstijging te rechtvaardigen of moet Samsung terug naar de tekentafel?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Prijs en beschikbaarheid

Begint bij 1.399 euro

Meer basisopslag, maar ook een verhoogde prijs

Officiële verkoop start op 17 februari 2023

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra prijzen RAM / Opslag Prijs 8/256GB 1.399 euro 12/512GB 1.579 euro 12/1TB 1.819 euro

De Galaxy S23 Ultra werd samen met de Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus op 1 februari gelanceerd. Pre-orders zijn op dezelfde dag van start gegaan en lopen tot 16 februari. De Galaxy S23 Ultra is vanaf vrijdag 17 februari te koop.

Het valt meteen op dat de basisversie met 128GB opslag niet langer beschikbaar is. Je hebt nu minimaal 256GB opslag, maar dat is geen gratis upgrade. De Galaxy S22 Ultra met 256GB opslag had een adviesprijs van 1.349 euro, terwijl de Galaxy S23 Ultra nu begint bij 1.399 euro. Als we dit tegenover de prijs van het basismodel van vorig jaar zetten (1.249 euro), zien we een stijging van 150 euro. Ook de variant met 512GB opslag en 12GB RAM is 50 euro duurder dan vorig jaar en kost nu 1.579 euro.

Prijs-kwaliteit score: 3,5 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Specs

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Er zijn drie versies beschikbaar met 256GB, 512GB of 1TB interne opslag. De basisversie heeft verder 8GB RAM, terwijl de andere twee 12GB RAM bevatten. De overige specs zijn identiek.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra specs Header Cell - Column 1 Afmetingen 78,1 x 163,4 x 8,9mm Gewicht 234g Scherm 6,8 inch 120Hz Dynamic AMOLED 2X Resolutie 3088 x 1440 pixels CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy RAM 8GB / 12GB Opslag: 256GB / 512GB / 1TB Besturingssysteem Android 13 met One UI 5.1 Camera's achteraan 200MP primair, 12MP ultrawide, 10MP telefoto (3x), 10MP telefoto (10x) Selfiecamera 12MP Batterij 5.000mAh Opladen 45W (kabel) + draadloos & omgekeerd draadloos Kleuren Phantom Black, Cream, Groen, Lavendar, Sky Blue, Grafiet, Lime, Rood

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Bijna identiek ontwerp als vorig jaar

Hoogwaardige look en bouwkwaliteit

Aan de buitenkant zie je haast geen verschil tussen de Samsung Galaxy S23 Ultra en Galaxy S22 Ultra van vorig jaar. Er zijn enkele nieuwe kleuren te vinden, maar het algemene design is identiek. De cameralenzen zitten afzonderlijk op de achterkant en niet in een camerablok, de boven- en onderkant zijn volledig plat en de zijkanten van het scherm hebben een lichte kromming. Op papier is die kromming kleiner dan vorig jaar, maar in de praktijk merk je dit niet.

Image 1 of 7 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung heeft veel vertrouwen in het nieuwe Gorilla Glass Victus 2 op de voor- en achterkant, aangezien er geen vooraf geïnstalleerde screenprotector of meegeleverde case is. Ook de IP68-score voor water- en stofbestendigheid is hetzelfde. Houd er rekening mee dat dit nog steeds een gigantische telefoon is. Zonder cover kan je hem (ongeveer) bedienen met één hand, maar laten we eerlijk zijn: je gaat geen 1.349 euro aan een telefoon uitgeven om die daarna zonder cover te gebruiken.

Design score: 4 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Bijna identiek scherm als hiervoor

Belofte van nauwkeurigere kleuren en meer oogcomfort

Responsieve ervaring met S Pen

Het display is eveneens hetzelfde gebleven als vorig jaar. We zien opnieuw een Quad-HD 6,8-inch AMOLED-display met variabel refresh rate dat content automatisch op de juiste snelheid tussen 1Hz en 120Hz toont. Ook de maximale helderheid van 1.750 nits is identiek. Samsung werkt hier duidelijk met het motto don’t fix, what’s not broken en daar kunnen we dan ook weinig tegenin brengen. Dit was vorig jaar het meest geavanceerde display dat je op een smartphone kon vinden en dat is nu nog steeds zo. De kleurenweergave is accuraat, natuurlijk en levendig, terwijl interacties met de S Pen-stylus meteen geregistreerd worden.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Gewoonlijk zouden we weinig problemen hebben met veel van hetzelfde, maar dat is dit jaar net iets anders. Samsung heeft het ontwerp met de individuele cameralenzen namelijk overgenomen op de Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus, waardoor de S23 Ultra zich minder onderscheidt van de andere twee. We hadden graag een extra uniek element gezien waardoor je ook visueel meteen merkt dat dit de duurste en sterkste van de drie is.

Display score: 4,5 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Camera

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Eerste Samsung-telefoon met een 200MP-sensor

Verbeterde 'Nightography'-ervaring voor foto's, portretten en video's

Expert RAW-foto's ondersteunen nu tot 50MP

Samsung was niet de eerste met een 200MP-camera op een smartphone (dat was Motorola met de Edge 30 Ultra in september 2022), maar heeft wel de meest geavanceerde 200MP-camera in handen. De Galaxy S23 Ultra gebruikt een gloednieuwe sensor en is uitgerust met optische beeldstabilisatie die twee keer effectiever is tegenover vorige generaties. De overige camera’s achteraan zijn nog steeds een 12MP-groothoekcamera, 10MP-telefotocamera met 3x zoom en 10MP-telefotocamera met 10x zoom. Vooraan zit een nieuwe 12MP-selfiecamera, die we ook vinden op het goedkopere duo. Megapixels vertellen echter niet het hele verhaal want de nieuwe processor zou zorgen voor betere prestaties over de gehele lijn.

Voor de verandering willen we beginnen met de videoprestaties. Zo heb je nu de mogelijkheid om 8K-video met 30fps op te nemen (tegenover 24fps) en is de Ultra Steady-modus opmerkelijk stabieler. Waar menig concurrent de beeldkwaliteit van hun “actiemodus” beperkt tot 1080p, kan je met Ultra Steady-modus in 4K met 60fps filmen. We waren na de eerste test verbaasd hoe stabiel het beeld was. Wanneer we het opnieuw afspeelden, leek het alsof we een statief gebruikten met ingebouwde stabilisatie, maar we hadden de Galaxy S23 Ultra zelfs met één hand vast. Inzoomen kan je niet doen in deze modus, maar aangezien hij bedoeld is voor situaties waarin je zelf aan het bewegen bent, is dat geen echt gemis. Door de 4K-kwaliteit kan je achteraf altijd nog bijsnijden zonder met een wazig beeld te eindigen. We durven zo ver te gaan om te zeggen dat deze sprong op vlak van video belangrijker is dan de verbeteringen aan de fotografiemogelijkheden.

Samsung Galaxy S23 Ultra cameravoorbeelden

Image 1 of 15 ultrawide (Image credit: Future) primair (Image credit: Future) 3x zoom (Image credit: Future) 10x zoom (Image credit: Future) 30x zoom (Image credit: Future) ultrawide nachtmodus (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) primair (Image credit: Future) 3x zoom (Image credit: Future) 10x zoom (Image credit: Future) ultrawide (Image credit: Future) 3x zoom (Image credit: Future) 10x zoom (Image credit: Future) 30x zoom (Image credit: Future) 100x zoom (Image credit: Future)

Dat brengt ons naadloos bij… de fotografiemogelijkheden! De gloednieuwe 200MP-sensor weet zijn beloftes waar te maken. Zo kan je niet alleen foto’s in 200MP nemen, maar ook foto’s in 50MP. Hier worden dan vier pixels gecombineerd tot één grotere pixel, wat zorgt voor betere scherpte en kleurenweergave. Afhankelijk van de scène zie je echter weinig verschillen tussen deze twee opties. Foto’s bij daglicht in 200MP zijn niet alleen gedetailleerd, maar worden ook verrassend snel genomen. Sommige smartphones hebben iets langer nodig om foto’s in een hogere resolutie vast te leggen, maar de Galaxy S23 Ultra neemt de foto gewoon zodra je op de sluiterknop duwt. Je moet hier wel wat meer geduld hebben voor de nabewerking. We moesten gemiddeld een tiental seconden wachten voor dit klaar was, maar je kan wel gewoon foto’s blijven nemen terwijl dit proces aan de gang is.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Iets anders waar we elk jaar naar uitkijken, zijn de prestaties bij weinig licht. Hier zien we verrassend genoeg geen gigantische sprong tegenover vorig jaar. Begrijp ons niet verkeerd, dit blijft een van de beste smartphones om ’s nachts foto’s te nemen, maar er was wel ruimte voor verbetering. Zo zijn foto’s met de hoofdcamera ’s nachts helder, hoewel het soms nog misgaat bij het focussen. De ultra-wide moet niet veel onderdoen voor de hoofdcamera, maar de telefotocamera’s produceren ’s nachts nog steeds foto’s waar redelijk veel ruis in kan zitten. Op vlak van video ben je ’s nachts aangewezen op de hoofdcamera. Tijdens onze praktijktesten maakte de hoofdcamera verrassend heldere video bij weinig licht, maar wanneer we wisselden naar de ultra-wide werd de video zo donker dat hij onbruikbaar werd.

Tot slot kijken we nog even naar de zoom. Je krijgt zoals altijd 3x en 10x optische zoom, terwijl alles daartussen bereikt wordt door foto’s digitaal bij te snijden. We zien pas echt hoeveel stappen Samsung hier heeft gezet, als we de Galaxy S23 Ultra vergelijken met de Galaxy S20 Ultra. Foto’s bij 100x zoom zijn nog steeds niet echt Instagram-waardig, maar we durven wel te zeggen dat de 30x zoom erg sterke resultaten oplevert. Dat komt vooral door de verbeterde stabilisatie waarbij de Galaxy S23 Ultra het frame vastzet als hij denkt dat je een bepaald onderwerp probeert te fotograferen.

Camera score: 4,5 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Prestaties

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Aangepaste topklasse chipset met uitzonderlijke prestaties

Sneller en efficiënter geheugen dan veel concurrenten

Prestatiewinst ten opzichte van gewone 8 Gen 2 is verwaarloosbaar

Op vlak van pure prestaties heeft Samsung geen geweldige reputatie, aangezien het altijd zijn eigen Exynos-chips gebruikte in Europa in plaats van de krachtigere Snapdragon-chipsets. Daar zien we dit jaar de tweede grote verandering, aangezien de Galaxy S23-reeks nu uitgerust is met de Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Dit is een aangepaste versie van de beste chip van Qualcomm die hierdoor nog krachtiger is. Een nadeel is dat de variant met 128GB opslag niet meer beschikbaar is en dat de versie met 256GB opslag 50 euro duurder is dan vorig jaar. Je krijgt dus standaard meer opslag, maar je betaalt er ook meer voor.

Deze nieuwe chip zorgt ervoor dat de Galaxy S23 Ultra de onbetwiste prestatiekoning van het Android-kamp is. Samsung zelf sprak over “desktopwaardige” prestaties en we kunnen niet anders dan hen gelijk geven. We legden hem het vuur aan de schenen met games als Genshin Impact en Yu-Gi-Oh! Crossduel op de hoogste instellingen. Geen enkele telefoon houdt het helemaal koel tijdens deze games en de Galaxy S23 Ultra is geen uitzondering. Na ongeveer een kwartier Genshin Impact begon hij heet te worden en dat voelden we vooral aan de metalen randen. Laat dat nu net het onderdeel zijn dat je moet vasthouden als je gamet met je telefoon.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Afhankelijk van hoe lang je wil gamen (en op welke instellingen) kan dit oncomfortabel worden na een tijdje. Sluit je de game af, dan koelt hij wel ongelooflijk snel af. In een tweetal minuten is die opgebouwde warmte bijna helemaal afgevoerd. Hoewel dit misschien niet geweldig klinkt, is er geen enkele telefoon die Genshin Impact op de hoogste instellingen kan draaien zonder heet te worden. De Galaxy S23 Ultra is wel de Android-telefoon dit hier het beste mee om kan (met uitzondering van enkele gaming smartphones).

Prestaties score: 4,5 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Batterij

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Tot 45W bedraad opladen (geen oplader in de doos)

15W draadloos en 4,5W omgekeerd draadloos opladen

Dezelfde 5.000mAh-batterij als S22 Ultra, maar gaat iets langer mee

Tot slot is de batterij het meest verwaarloosde onderdeel van de Galaxy S23 Ultra. We krijgen opnieuw een 5.000mAh-batterij met 45W snelladen en 15W draadloos opladen. In de doos vind je een USB-C naar USB-C oplaadkabel, maar geen oplaadblok. Dat moet je zelf aankopen. Samsung claimt dat de batterij 20 procent langer mee zou gaan dankzij allerlei geoptimaliseerde hardware en software, maar in de praktijk haalden we altijd een volledige dag gebruik zoals bij de vorige edities.

Bij licht gebruik kan je anderhalve dag halen, maar verwacht niet dat je twee dagen weg kan blijven van een stopcontact. We hadden hier toch graag een hogere laadsnelheid gezien, aangezien concurrenten tegenwoordig makkelijk het dubbele aanbieden.

Batterij score: 4,5 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra review: Software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Android 13 met One UI 5.1

Vier jaar OS & vijf jaar beveiligingsupdates

Weinig veranderingen tegenover vorig jaar

Op vlak van software blijven we met wat honger zitten. De Galaxy S23-serie draait Android 13 met OneUI 5.1, hoewel je lang zal mogen zoeken naar de nieuwigheden. Net zoals Apple, heb je nu de mogelijkheid om je vergrendelscherm wat te personaliseren, maar dat was redelijk beperkt naar onze mening. Ook de iconische S Pen heeft geen nieuwe functies gekregen. De stylus zit nog steeds aan de linkerkant onderaan, kan gebruikt worden om notities te maken en om vanop afstand de telefoon te bedienen met Air Actions.

Software score: 4,5 / 5

Moet je de Samsung Galaxy S23 Ultra kopen of niet?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra score Attributes Notes Rating Value Ondanks de verhoogde opslagcapaciteit, blijft hij over de gehele lijn duurder dan vorig jaar. 3,5 / 5 Design Bijna identiek aan de vierkante vorm van de S22 Ultra. Het blijft een erg grote, hoekige telefoon. 4 / 5 Display Een prachtig scherm met een nog grotere kleurnauwkeurigheid dan voorheen 4,5 / 5 Camera Iconische Ultra veelzijdigheid met een nieuwe sensor die foto's en video's bij weinig licht verbetert 4,5 / 5 Prestaties De best presterende Android-telefoon op de markt. 4,5 / 5 Batterij Gaat makkelijk een volledig dag mee, zelfs bij zwaar gebruik. Oplaadsnelheid mag wel iets hoger. 4,5 / 5 Software Aanpasbaar, strak en jarenlang updates. 4,5 / 5

Koop hem als...

Je de allerbeste Android telefoon van deze Galaxy wil Er is weinig dat de Samsung Galaxy S23 Ultra niet kan doen. Hij heeft alles wat je nodig hebt, plus een paar extra's.

Je een van de beste cameratelefoons op de markt wil Consistentie is moeilijk te bereiken met verschillende camerasensoren en toch slaagt de S23 Ultra erin een consistente foto-ervaring te bieden. De nieuwe sensor zorgt daarnaast voor nog betere prestaties bij weinig licht.

Je zoveel mogelijk kracht zoekt Of het nu gaat om gaming, multitasking of iets anders, de Galaxy S23 Ultra heeft de krachtigste hardware die momenteel beschikbaar is. Alleen de iPhone 14 Pro (opens in new tab) van Apple kan hem evenaren.

Koop hem niet als...

Geld een probleem is Ultra's worden op de markt gebracht als het beste van het beste, maar daar hangt een hoge prijskaartje aan. Dit jaar is de Galaxy S23 Ultra nog duurder dan voorheen.

Je niet van grote telefoons houdt Hij is niet alleen groot, het vierkante ontwerp van de S23 Ultra zorgt ervoor dat hij bijzonder slecht past in je broekzak. Gebruik met één hand is ook een uitdaging.