Windows 11 gaat het heel makkelijk maken om tekst uit afbeeldingen te kopiëren

Microsoft gaat het nog makkelijker maken voor Windows 11-gebruikers om tekst uit afbeeldingen (of welke content op het scherm dan ook) te halen.

Windows 11 heeft al een OCR-mogelijkheid (Optical Character Recognition), maar momenteel moet je per se eerst een screenshot maken met het Knipprogramma voordat je tekst uit dat screenshot kan halen.

Met een nieuwe update voor het Knipprogramma die nu is uitgebracht (en eerder al was gelekt), hoef je niet meer eerst een screenshot te maken om daar tekst uit te halen. De functie wordt momenteel nog wel getest, dus het kan zijn dat het nog niet altijd perfect werkt.

Zoals Neowin aangeeft, kan je met de preview versie 11.2503.27.0 van het Knopprogramma simpelweg de Windows + Shift + S-toetsencombinatie indrukken en dan verschijnt de pop-up met je screenshot-opties.

In plaats van dat je hier een screenshot maakt, komt er ook een 'text extractor'-optie bij te staan in de balk, die je kan gebruiken om de tekst te selecteren zonder eerst een screenshot te maken.

(Image credit: Microsoft)

Geen PowerToys meer voor nodig

Deze functie zorgt dus dat er een ingebouwde optie in Windows 11 zit waarmee je snel tekst uit afbeeldingen kan galen, zonder dat je daarvoor al te veel stappen moet doorlopen. Er was al wel langer een vergelijkbare functie beschikbaar die je kon installeren via Microsofts PowerToys-suite van handige tools (voor de iets geavanceerdere Windows-gebruikers) en dit zal dus een fijne update zijn voor mensen die deze functie van PowerToys tot nu toe hebben gebruikt.

Het is nu nog iets laagdrempeliger dan wanneer je eerst een screenshot moet maken. Als je gewoon snel alle tekst die in beeld is op je monitor (maar niet te selecteren is als tekst) wil kopiëren, dan is dat met deze functie enorm gemakkelijk.

We zeggen hier "alle tekst", maar daarvoor moet je dan wel specifiek de 'kopieer alle tekst'-optie selecteren. Als je gewoon een gedeelte van de tekst in beeld wil kopiëren, kan je deze gewoon handmatig selecteren en alleen die woorden kopiëren. Het is ook mogelijk om koppeltekens weg te laten halen.

Microsoft is langzaam de OCR-mogelijkheden van Windows 11 aan het uitbreiden. Je herinnert je misschien ook nog dat de Foto's-app eind vorig jaar ook ingebouwde OCR-mogelijkheden kreeg om tekst uit afbeeldingen te kunnen halen vanuit dat programma.