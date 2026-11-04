Honor werkt mogelijk aan een smartphone die je maar één keer per week hoeft op te laden

Nadat er een lange tijd niet echt hele grote sprongen zijn gemaakt, lijken de batterijcapaciteiten van smartphones de laatste jaren toch eindelijk weer toe te nemen. Dit komt grotendeels door het gebruik van nieuwe technologieën zoals silicium-koolstof. De meeste mainstream toestellen zitten echter nog steeds onder de 6.000mAh en maar weinig telefoons gaan voorbij de 10.000mAh.

Daar kan binnenkort verandering in komen, want Honor zou schijnbaar een smartphonebatterij met een capaciteit tussen de 14.000mAh en 15.000mAh aan het testen zijn. De belangrijkste feature bij dat toestel zou zogenaamd een "garantie" van een week aan batterijduur zijn.

Deze informatie komt vanuit een Weibo-post van de leaker Digital Chat Station (via NotebookCheck). Die leaker is in het verleden redelijk betrouwbaar gebleken, maar we raden je nog steeds aan om dit nieuws met een korreltje zout te nemen.

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Natuurlijk is het Honor

(Image credit: Future)

Het komt niet echt als een verrassing dat Honor nu werkt aan een telefoon met zo'n gigantische batterij. Het bedrijf heeft eerder al de Win RT 2-gaming-telefoon gelanceerd met een 12.070mAh-batterij. Het klinkt dus zeker niet onmogelijk om daar nog zo'n 2.000-3.000mAh extra aan toe te voegen. Het zou er misschien wel voor kunnen zorgen dat het apparaat iets zwaarder en dikker wordt of in moet leveren op andere specs.

NotebookCheck wijst er ook op dat het warmtebeheer wat ingewikkelder zal zijn bij zo'n grote batterij. Er staan Honor dus zeker nog wel wat uitdagingen te wachten.

Toch zou er wel een markt voor dit soort telefoons kunnen zijn. Denk dan onder andere aan mensen die soms een tijdje buiten de bewoonde wereld willen doorbrengen of gewoon mensen die hun telefoon nou eenmaal enorm veel gebruiken en niet continu willen moeten opladen. Met de juiste optimalisaties voor MagicOS zou een week aan batterijduur misschien ook inderdaad wel mogelijk kunnen zijn. Met 15.000mAh is de capaciteit immers ook drie keer zo groot als bij de Samsung Galaxy S26 Ultra, een telefoon die toch ook al een uitstekende batterijduur weet te leveren met zijn relatief beperkte capaciteit.

Een Honor-telefoon met een batterijduur van een week lang kan ons ook weer een beetje terugbrengen naar het tijdperk van de oude vertrouwde Nokia-telefoons, die ook nog lekker lang meegingen op een volle batterij. Alleen nu zou je ook nog steeds van volwaardige smartphonefeatures kunnen genieten.

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We weten overigens niet of dit apparaat ook echt een wereldwijde release zal krijgen als hij inderdaad wel in ontwikkeling is. Zelfs als de informatie van Digital Chat Station accuraat is en Honor het toestel ook daadwerkelijk wil lanceren, zou die lancering ookl nog beperkt kunnen worden tot China. Als er dan alsnog een wereldwijde release komt, zou het ook nog kunnen dat de batterijcapaciteit in andere regio's kleiner is. Dat hebben we ook vaker gezien bij Chinese toestellen die naar bijvoorbeeld Europa worden gebracht.

Als Honor echter laat zien dat dit mogelijk is, zonder de telefoon veel hierdoor veel te dik en zwaar te maken, dan zullen andere merken misschien langzaamaan volgen.