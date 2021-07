Honor Magic 3 leak toont indrukwekkende smartphone

De smartphones van Honor zijn de voorbije jaren wat onder onze radar verdwenen. Het bedrijf maakt zich echter klaar voor een grote comeback. We weten immers al dat de Honor Magic 3-reeks op 12 augustus verschijnt.

Dat lijkt op het eerste zicht misschien niet zo interessant. Honor heeft zich nog niet helemaal kunnen bewijzen, en al zeker niet omdat de eerste twee Magic-toestellen geen wereldwijde release kenden en binnen de Chinese grenzen bleven. Er is mogelijk wel een reden waarom we toch onze ogen open houden bij deze release.

Een gebruiker van het Chinese socialemediaplatform Weibo lekte recent wat informatie over de Honor Magic 3 en 3 Pro, wat door MyDrivers werd opgemerkt. Dit bericht bevat een grote afbeelding van een van die smartphones, en die trekt onze aandacht.

Op de afbeelding zou de Honor Magic 3 Pro te zien zijn. In het midden van de achterzijde vind je drie gewone camera's terug, met daarboven een gigantische lens. Wat de exacte functie van deze opvallend grote camera is, weten we nog niet. Volgens het leak komt de smartphone met een periscooplens voor zoomen over lange afstanden, dus dat is een mogelijke verklaring.

Aan de randen van de smartphone zien we ook een grote volumeknop en aan/uit-knop. Op de andere zijde bevindt zich nog een onbestemde knop. Dat kan een knop voor de Google Assistant zijn, een slider voor meldingen of de sluiter van de camera. Het kan natuurlijk ook iets volledig nieuws zijn.

Honor Magic 3 specificaties

Volgens de leaker komen zowel de Honor Magic 3 en Magic 3 Pro met de Snapdragon 888 Plus-chipset. Dit zou meteen de eerste keer zijn dat we deze chip in een smartphone zien verschijnen.

Het standaardmodel komt naar verluidt met 12GB RAM-geheugen, 66W laden (zowel bedraad als draadloos), twee voorwaarts gerichte camera's en vier lenzen achterop. Het scherm zou aan de randen gebogen zijn.

De Pro-versie krijgt een selfiecamera onder het display, 100W bedraad laden en 50W draadloos laden, een 48MP hoofdcamera en een Full HD+ scherm. Daarnaast zou het dezelfde chipset en hetzelfde RAM-geheugen van het standaardmodel krijgen.

Als deze specs kloppen, kan de Honor Magic 3-reeks wel eens zeer indrukwekkende smartphones bevatten. Dat zal eens te meer het geval zijn als de specificaties waar we nog niets over hebben gehoord even premium blijken. Op 12 augustus worden de toestellen onthuld en weten we meer. Dat duurt gelukkig niet lang meer. Houd TechRadar zeker in de gaten voor het laatste nieuws.