iRobot onthult eerste robotstofzuiger met zelfreinigend schoonmaakstation

Prijs en beschikbaarheid De Roomba Combo 10 Max is vanaf vandaag via pre-order verkrijgbaar via de iRobot-webshop voor een adviesprijs van 1499 euro. In de loop van augustus begint de verkoop.

Robotstofzuigerfabrikant iRobot introduceert vandaag zijn meest geavanceerde robotstofzuiger en dweilrobot tot nu toe. De Roomba Combo 10 Max met het nieuwe AutoWash Dock is de eerste robotstofzuiger van het merk met een zelfreinigend schoonmaakstation.

Vorig jaar lanceerde iRobot de Roomba Combo j9+ die voor het eerst het waterreservoir in de stofzuiger kon bijvullen vanuit de watertank in het schoonmaakstation. De nieuwe Roomba Combo 10 Max gaat nog een stapje verder, want het AutoWash Dock kan de dweilpad zelf reinigen en drogen zodat je als gebruiker volledig ontzorgd wordt.

Verder is dit de eerste robotstofzuiger met Enhanced Dirt Detect-technologie, waardoor hij, volgens iRobot, tot 8 keer vaker grote concentraties vuil en viezigheid kan herkennen en nog beter kan schoonmaken in die gebieden. Het is tevens de eerste robotstofzuiger die voldoet aan het Matter smart home-protocol én compatibel is met Apple HomeKit.

Het AutoWash Dock: stijlvol en efficiënt

Het AutoWash Dock is gemaakt van antimicrobiële materialen en leegt vuil en viezigheid automatisch in een afgesloten zak, vult de dweiltank opnieuw en wast en droogt de dweilpad. Het AutoWash Dock reinigt het dock automatisch na elke wasbeurt om vuilophoping proactief te voorkomen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om een handmatige zelfreinigingscyclus uit te voeren en worden er via de iRobot Home-app proactief aan herinnerd wanneer een grondigere reiniging of standaardonderhoud nodig is.

Het AutoWash Dock kan tot 60 dagen lang vuil en viezigheid legen en heeft een watertoevoer van maximaal 7 dagen om de dweilpad van de robot te wassen en zichzelf te reinigen. Gebruikers kunnen hun Roomba Combo 10 Max ook vragen om de dweilpad schoon te maken na het schoonmaken van specifieke kamers, zoals badkamers, zodat er geen viezigheid door het hele huis wordt verspreid.

Een belangrijk verschil tegenover concurrenten is de manier waarop het AutoWash Dock de dweilpad droogt. De meeste andere premium robotstofzuigers maken gebruiken van hete lucht of zelfs stoom voor een diepgaande reiniging die geurtjes moet voorkomen. Het AutoWash Dock droogt de dweilpad van de Roomba Combo 10 Max echter met lucht op kamertemperatuur en kan deze niet opwarmen. Het gevolg is dat het soms langer kan duren om de dweilpad te drogen afhankelijk van factoren zoals de luchtvochtigheid en de temperatuur in de kamer.

Extra zuigkracht

De Roomba Combo 10 Max pakt vuil, haren van huisdieren en viezigheid met precisie aan. Het 4-staps schoonmaaksysteem beschikt over een zijborstel voor een grondige schoonmaak van hoeken, dubbele rubberen borstels die zich aanpassen aan verschillende vloertypen en adaptieve zuigkracht die automatisch verhoogd wordt bij tapijten met Carpet Boost-technologie. Met SmartScrub dweilt de Roomba Combo 10 Max heen en weer met constante, neerwaartse druk om hardnekkig vuil zoals koffie en vuil te verwijderen.

Je krijgt hier verder de typische inklapbare dweilpad zodat er geen druppeltje water op tapijten terechtkomt. Dit proces gaat ook sneller dan bij concurrenten die hun dweilpads eerst losmaken in het schoonmaakstation en vervolgens terugkeren naar het tapijt. Op harde vloeren stofzuigt en dweilt hij tegelijkertijd, waardoor deze elke dag glanzend schoon blijven. Daarnaast is er nu een nieuwe modus waarin de Roomba Combo 10 Max alleen dweilt. Voorheen kon je alleen kiezen uit stofzuigen of stofzuigen en dweilen.

Slimme features

Met de nieuwe Enhanced Dirt Detect-technologie gebruikt de Roomba Combo 10 Max ook zijn camera om vuil op de vloer visueel te lokaliseren, zodat hij nu tot 8 keer vaker de vuilste plekken herkent en voor een schoner huis zorgt door meerdere keren langs die plekken te gaan.

Aangedreven door iRobot OS en PrecisionVision Navigation, en door gebruik te maken van machine learning, creëert de Roomba Combo 10 Max 7x sneller een complete smart map van het huis en labelt hij automatisch elk kamertype. Met Dirt Detective kan de Roomba Combo 10 Max de schoonmaakgeschiedenis analyseren om te voorspellen hoe schoon elke kamer is en intelligentie te ontgrendelen voor het voorrang geven aan kamers en schoonmaakinstellingen.

Met zijn geavanceerde navigatie- en objectdetectiemogelijkheden navigeert de Roomba Combo 10 Max onder en rond meubels, waarbij obstakels zoals trappen, oplaadkabels, sokken, schoenen en meer worden vermeden.