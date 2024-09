Apple hint naar plannen voor een smart ring

Het duurt nog maar een paar dagen voordat Apple nieuwe producten zal lanceren tijdens zijn speciale evenement op 9 september (met als titel "It’s Glowtime"). We verwachten tijdens dit evenement nieuwe iPhones, AirPods, en Apple Watches te zien, maar het lijkt er ook op dat de techgigant aan het werken is aan toekomstige gadgets.

Apple heeft recent een enquête naar een beperkt aantal Apple Watch-gebruikers gestuurd met vragen over de smartwatch zelf, verschillende features, waaronder batterijduur, en verrassend genoeg ook met de vraag of deze gebruikers ook een smart ring gebruiken. Deze informatie komt vanuit AppleInsider, die een aantal van deze vragen te zien kregen.

Dat is natuurlijk niet meteen concreet bewijs dat Apple een smart ring aan het ontwikkelen is, maar het lijkt er wel op dat het bedrijf dit aan het overwegen is. Daar horen we dan ook al langer geruchten over en die geruchten lijken steeds vaker te verschijnen. De vraag over smart ringen verscheen bij het gedeelte van de enquête waarin de gebruikers werden gevraagd of ze ook andere wearables gebruiken.

(Image credit: Future)

Apple wil de resultaten van de enquête waarschijnlijk gewoon als marktonderzoek gebruiken om erachter te komen in wat voor andere wearables zijn klanten geïnteresseerd zijn. Het komt ook niet echt als een verrassing dat het bedrijf mensen met een Apple Watch ineens specifiek over een smart ring vraagt. Apple is al een aantal jaren patenten aan het aanvragen die gerelateerd zijn aan smart ringen en er zijn genoeg geruchten die suggereren dan Apple de markt van smart ringen wil betreden.

Apple houdt zijn nieuwe ontwikkelingen echter vrijwel altijd redelijk goed geheim. Een smart ring van Apple klinkt wel als een logische volgende stap. Zo'n ring zou vergelijkbare features kunnen bieden als een Apple Watch, maar de nadruk nog extra op gezondheids- en activiteitstracking kunnen leggen. Daarnaast zal de vormfactor van een ring sommige mensen meer aanspreken dan die van een horloge.

Wanneer wij apparaten zoals de Apple Watch Ultra of andere smartwatches testen, dragen we ze in principe 24/7. Veel mensen vinden het echter niet fijn om te slapen met een smartwatch om hun pols. Een smart ring kan in zo'n situatie veel comfortabeler zijn en kan ook een langere batterijduur bieden. Batterijduur is dan ook een ander onderdeel waar Apple mensen vragen over stelde in de enquête. Eén van de vragen was of mensen een snellader gebruikten.

(Image credit: Apple)

De snellader hierboven wordt meegeleverd bij de Apple Watch Series 9 en Ultra 2 en zorgt ervoor dat je je smartwatch redelijk snel kan opladen. Aangezien een Apple Ring waarschijnlijk geen scherm zal hebben, zou hij meerdere dagen aan batterijduur moeten kunnen leveren, voordat hij weer opnieuw moet worden opgeladen. De Oura Ring en Samsung Galaxy Ring bieden allebei bijvoorbeeld ook een batterijduur die dagenlang meegaat.

Een Apple Ring zou ook een handig accessoire kunnen zijn als je nog steeds gebruik wil maken van enige tracking, maar je geen scherm wil dat je kan afleiden. Aangezien Samsungs Galaxy Ring ook een feature heeft waarbij je met een gebaar bepaalde acties kan uitvoeren, zou Apple misschien ook zijn 'Tik Dubbel'-functionaliteit van de Series 9, Ultra 2 en Vision Pro naar de smart ring kunnen brengen. Zo zou je bijvoorbeeld ook gedeeltelijk je telefoon kunnen bedienen met de ring.

Natuurlijk blijft dit allemaal speculatie totdat Apple officieel iets onthuld. Het is dan ook waarschijnlijk dat het nog wel even zal duren voordat Apple zijn eigen smart ring uitbrengt, als het bedrijf dat dus überhaupt zal doen. We verwachten in ieder geval over een paar dagen nog geen smart ring te zien tijdens het aankomende Apple-evenement. Het mag echter wel duidelijk zijn dat Apple dit product aan het overwegen is.