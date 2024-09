Apple AirPods Pro 2 zijn door de FDA goedgekeurd als gehoorapparaat

Tijdens het "It’s Glowtime"-evenement heeft Apple een belangrijke en krachtige gezondheidsfunctie aangekondigd die naar de AirPods Pro 2 komt. Het gaat om de aankomende gehoorapparaatfunctionaliteit, in combinatie met gehoorbescherming en een gehoortestfunctie. Die zijn allemaal beschikbaar via een software-update zonder extra kosten.

Nu, drie dagen nadat Apple deze functie onthulde en meldde dat het nog goedkeuring van de FDA nodig had, is er groen licht gegeven. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de hoortoestelfunctie van de AirPods Pro goedgekeurd als het "eerste over-the-counter (OTC) hoortoestelsoftware-apparaat".

Dit is een belangrijke stap voor Apple, aangezien ze deze goedkeuring nodig hadden om de functie uit te rollen. Bovendien is het een grote ontwikkeling voor de OTC-hoortoestelindustrie, en het feit dat Apple als eerste ooit deze goedkeuring heeft gekregen, is groot nieuws.

De waarnemend directeur van het FDA's Center for Devices and Radiological Health zei: "De markttoelating van een over-the-counter hoortoestelsoftware op een veelgebruikt consumentenaudioproduct is een volgende stap die de beschikbaarheid, toegankelijkheid en acceptatie van gehoorondersteuning voor volwassenen met een vermoedelijk mild tot matig gehoorverlies bevordert."

(Image credit: Future)

De FDA heeft de functie geëvalueerd in een klinische studie met 118 deelnemers met een vermoedelijk mild tot matig gehoorverlies, op meerdere locaties in de Verenigde Staten en de resultaten toonden aan dat deelnemers die de HAF zelf-aanpassingsstrategie gebruikten, een vergelijkbaar voordeel behaalden als deelnemers die een professionele aanpassing van hetzelfde apparaat kregen. Deze validatie door de FDA zorgt voor de algehele acceptatie van de functie voor Apple, wat waarschijnlijk overeenkomt met de tests en studies die het technologiebedrijf intern heeft uitgevoerd.

Het toevoegen van de hoortoestelfunctie aan de AirPods Pro 2 is een grote stap, vooral voor mensen met mild tot matig gehoorverlies. Als een vrij verkrijgbare oplossing (er is geen gecertificeerde specialist voor nodig, hoewel wij dat wel aanraden), en eigenlijk een software-update die beschikbaar komt voor bestaande AirPods Pro 2, biedt het een alternatief voor het kopen van andere OTC-hoortoestellen, die vaak duurder kunnen zijn.

Zodra de functie beschikbaar is, kunnen we de hoortoestelfunctie op de AirPods Pro 2 gebruiken door een gehoortest uit te voeren om een gehoorprofiel op te stellen. Vervolgens zullen de AirPods Pro 2 zich in real-time aanpassen om het geluid te versterken. Apple geeft aan dat de AirPods Pro 2 zullen functioneren als een "klinisch geclassificeerd hoortoestel". Je zal verder de mogelijkheid hebben om aanpassingen te maken aan de toon, het volume en de balans indien gewenst.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Daarnaast stelt deze goedkeuring van de FDA Apple in staat om de gehoortestfunctie op de AirPods Pro 2 uit te rollen. Deze functie, samen met de hoortoestelfunctionaliteit en andere gehoorbeschermingen die in de AirPods Pro 2 zijn ingebouwd, past in de designethos van Apple om een product te maken dat verder gaat dan alleen een communicatie- of muziekapparaat.

Nu Apple de goedkeuring van de FDA heeft verkregen voor de hoortoestelfunctie van de AirPods Pro, zijn we waarschijnlijk een stap dichterbij het uitrollen van deze functie. Zoals gedeeld tijdens de keynote en in een persbericht, plant Apple om de gehoortest- en hoortoestelfuncties deze herfst uit te brengen in meer dan 100 landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en Japan. Het is nog onduidelijk of deze functies ook in Nederland en België worden uitgebracht.

Deze functies zullen worden uitgerold in de vorm van een software-update voor de AirPods Pro 2, in combinatie met een iPhone of iPad die draait op iOS 18 of iPadOS 18.