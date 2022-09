AirPods Pro 2: Review in een notendop

Bij het uitproberen van de nieuwe AirPods Pro 2 dringt de eerste vraag zich op: wat is er eigenlijk anders? De eerste AirPods Pro waren een goede stap voorwaarts voor Apple, de geluidskwaliteit was goed en de algemene prestaties geweldig wanneer je meerdere Apple-apparaten hebt.

Wat kan er verbeterd worden?

Hoewel het ontwerp sinds de eerste iteratie niet veel veranderd is, heeft de nieuwe behuizing een luidspreker en een sleutelkoordbevestiging, zodat je de verloren oordopjes gemakkelijk kunt terugvinden en ze bij je kunt houden.

Er zijn ook een paar nieuwe functies die we leuk vonden: volumeregeling vanaf de steeltjes is een welkome toevoeging, en de microfoons zijn verbeterd voor een betere spraakhelderheid.

De mogelijkheid om de ruimtelijke audio-te personaliseren is best aardig, want dan voelen ze echt aan als JOUW oordopjes, maar we weten niet of het veel toevoegt.

De audioprestaties zijn echter enorm verbeterd dankzij de nieuwe H2-chip, en dat maakt deze een echte mededinger voor de beste draadloze oordopjes die er zijn.

Het geluidsprofiel van de oordopjes is breed en uitgestrekt, en de AirPods Pro 2 zijn uitstekend in staat om de individuele instrumenten in de audio naar voren te halen. De vocale tonen zijn helder, de bas dreunend genoeg en over het algemeen is het geluid gewoon top.



Dit is ook deels te danken aan de verbeterde ruisonderdrukking in de AirPods Pro 2. Zet hem aan en de wereld vervaagt om je heen. Het is een van de beste draadloze oordopjes die we ooit hebben geprobeerd.

Het algemene geluidsbeeld is breed en uitgestrekt en de AirPods Pro 2 zijn uitstekend in staat om verschillende instrumenten in de audio naar voren te halen. De vocale tonen zijn helder, de bas dreunend maar niet dominant - we merkten dat we ernaar reikten om in een sonische wereld te verzinken wanneer we een moment van rust hadden.

Dat gevoel van omhulling komt van een verbeterde ruisonderdrukking, en die is briljant bij de AirPods Pro 2. Zet hem aan en de wereld vervaagt - het is een van de beste draadloze oordopjes die we ooit hebben geprobeerd.

De levensduur van de batterij is verlengd, maar niet genoeg om de concurrentie buitenspel te zetten. Als je alle hoofdtracking-, ruimtelijke audio- en noise canceling-functies inschakelt, kun je zo'n 4-5 uur doen tussen oplaadbeurten.

Kortom, ze zijn duur en een echte investering, maar als je deel uitmaakt van het Apple ecosysteem zijn dit uitstekende en prachtig klinkende oordopjes.

AirPods Pro 2 Prijs en releasedatum

20 euro duurder dan 1e generatie AirPods Pro

AirPods Pro 2 releasedatum: 23 september

De tweede generatie van de AirPods Pro gaan voor 299 euro over de toonbank. Zeker niet goedkoop, en in de Benelux betalen we 20 euro meer voor de Pro 2 in vergelijking met de eerste Pro's.

Deze prijs kunnen we toebedelen aan verschillende factoren waaronder de aanhoudende logistieke problemen en chiptekorten.

Je kan de AirPods Pro 2 vanaf 23 september pre-orderen. De eerste generatie kost inmiddels een stuk minder bij externe retailers, dus dat blijft ook altijd een optie.

Prijs: 3,5/5

AirPods Pro 2 design en functies

Ontwerp is bijna identiek aan vorige modellen

De behuizing heeft dezelfde vorm, maar met een paar extra accessoires

Volumeregeling is welkom, maar onvoorspelbaar

Goede microfoons

Als je op zoek bent naar AirPods met een geheel nieuw ontwerp, ga je dat hier niet vinden. De AirPods Pro zijn precies hetzelfde als de vorige iteraties, met de kortere steel en de bredere, meer rechthoekige behuizing.

De AirPods Pro 2 beschikt wel over een extra audio-opening die is ontworpen om de geluidskwaliteit te verbeteren, en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

De enige andere kleine verandering in het ontwerp van de knoppen zit in de doos, waar Apple extra kleine oordopjes heeft toegevoegd voor mensen met smallere oren.

Hoewel de steeltjes op de AirPods Pro 2 er misschien hetzelfde uitzien, verbergen ze een nieuwe functie op de AirPods: volumeregeling.

Het werkt door je vinger over het steeltje te bewegen, wachtend op de kleine klik om een verandering te bevestigen. Als je het ritme te pakken hebt, werkt het prima. Je kan dan het volume gemakkelijk aanpassen, ook al reageert het een beetje traag.

Het is echter zo moeilijk om elke keer de juiste aanslag te maken, en hoewel de functie leuk is om te hebben en we hem regelmatig gebruiken, zou die beter kunnen zijn.

De nieuwe case gaat langer mee op een enkele lading, maar heeft ook een nieuwe koordbevestiging en een speaker.

Deze speaker zorgt ervoor dat de AirPods Pro 'Zoek mijn'-functies krijgt, zodat je op een knop op je telefoon kunt drukken om een geluid uit het AirPods Pro hoesje te laten komen. Dit is een nuttige upgrade omdat de vorige methode op de oudere modellen, de AirPods die zelf een oorverdovend geluid afspeelt, niet echt werkte.

De AirPods Pro 2 bevat ook de AirTag-chip die de laatste tijd aan iPhones is toegevoegd. Dit betekent dat je op je telefoon ongeveer kunt zien waar je oordopjes liggen. Vooral handig als de case geen geluidje afspeelt.

Het werkt niet perfect, want soms kregen we geen verbinding met de case als we wisten dat hij ergens in huis was, maar in de andere gevallen konden we het signaal volgen door het huis, met een steeds sterkere trilling op de telefoon naarmate we dichterbij kwamen.

De nieuwe oplaadcase heeft nog een andere handige truc: je kunt een Apple Watch-oplader gebruiken om de AirPods Pro-houder op te laden. Het voelt zo logisch dat we maar moeilijk begrijpen dat dit niet eerder is geïmplementeerd.

Er is ook een nieuwe AirPods-app in iOS 16, waarmee je de instellingen van de AirPods zelf kunt wijzigen.

Een van de belangrijkste functies hier is de mogelijkheid om gepersonaliseerde ruimtelijke audio in te stellen, waarbij een scan van je gezicht en oren de geluidsprestaties van de AirPods Pro 2 opnieuw kan kalibreren.

Het is makkelijk om op te zetten en er is een duidelijk verschil met het gepersonaliseerde systeem. Het geluid is veel uitgebreider en 'interessanter' om naar te luisteren, met verschillende instrumenten die gemakkelijker te onderscheiden zijn.

Een andere nuttige eigenschap van de AirPods Pro 2 is de sterke stemopname wanneer je de hoofdtelefoon gebruikt als headset voor een Zoom-gesprek of wanneer je een telefoongesprek aanneemt. Je kunt de Pro 2 koppelen met elk Bluetooth-apparaat dat een headset nodig heeft (zoals een laptop, tablet of telefoon), en zo fatsoenlijke videogesprekken voeren of een telefoongesprek voeren zonder je zorgen te maken dat de koptelefoon het niet oppikt.

Het klinkt misschien als een kleinigheid, maar de mogelijkheid om de AirPods als headset te gebruiken is voor veel mensen cruciaal, en de nieuwe AirPods Pro 2 stelde niet teleur tijdens onze tests. Wees alleen gewaarschuwd: als je ze aansluit op een pc met Windows, kan dat de automatische verbindingsfunctie van je iPhone uitschakelen.

Design: 4,5/5

Functies: 4,5/5

AirPods Pro 2 Geluidskwaliteit en noise cancelling

Geluidskwaliteit is briljant

Ruisonderdrukking is fenomenaal

Ruimtelijke audio werkt goed

Goed, laten we overgaan tot de belangrijke zaken: hoe de AirPods Pro 2 eigenlijk klinken. In het kort: fenomenaal.

Langer antwoord: ondanks het feit dat Apple heeft besloten om de AirPods Pro 2 niet te voorzien van Lossless audio (ook al ondersteunt het eigen Apple Music-platform dit in hoge mate) is de geluidskwaliteit erg sterk.

Hoe de AirPods Pro 2 voor dit geluid kan zorgen is een combinatie van factoren: een duidelijk vermogen om verschillende elementen in de muziek te onderscheiden, een sterk vermogen om lage tonen weer te geven, een helderheid in vooral stemgeluid, en dit alles gecombineerd met een uitstekende ruimtelijke audio en verbluffende ruisonderdrukking.

Het maakt het nog gekker dat Lossless audio hier niet wordt ondersteund, omdat dat nog veel meer zou toevoegen.

Laten we even stilstaan bij de ruisonderdrukkende kwaliteiten van de AirPods Pro 2. Natuurlijk, er is geen verloop van ruisonderdrukking (bij sommige oordopjes kun je het niveau van ruisonderdrukking instellen afhankelijk van je situatie), maar dat zal geen probleem vormen.

Als je de AirPods Pro 2 in een rumoerige omgeving gebruikt en je activeert ruisonderdrukking voelt het alsof de wereld op mute staat.

Met de AirPods Pro 2 wordt de wind, de trein en het geluid van een airconditioner of ventilator op de achtergrond moeiteloos gedempt. Dit is allemaal mogelijk dankzij de H2-chip in de Pro 2.

Als je dit combineert met het geluid van Dolby Atmos op Apple Music, zul je merken dat je de AirPods Pro 2 eerder als activiteit gaat beschouwen dan als soundtrack van je dagelijkse leven. Dat is de kracht van muziek, en Apple heeft dit wonderlijk tot stand gebracht.

We hebben een aantal nummers geprobeerd om de verschillende modi en mogelijkheden van de AirPods Pro 2 te ervaren, en wat ons vooral opviel was de enorme reikwijdte van het geluid in de oren in vergelijking met de originele AirPods Pro van drie jaar geleden.

Natuurlijk, ze zullen nooit kunnen concurreren met speciale over-ear hoofdtelefoons, maar ze maken dat meer dan goed met de lichtheid en het gemak dat echte draadloze oordopjes bieden. Het is ook waar dat de AirPods Pro 2 absoluut zijn gegaan voor 'veilige' audio. Het geluid is niet super schokkend, maar het is een enorm plezierige audio-ervaring.

Niet alleen de muziek profiteert ervan. Toen we tijdens het testen een uurtje te doden hadden, zetten we de nieuwe Thor Love and Thunder op de iPhone 14 Pro Max en activeerden we hoofdtracking in de AirPods Pro 2.

Het rijke geluid, de mogelijkheid om het hoofd perfect in de ruimte te volgen en de helderheid van de film op het OLED-scherm van de iPhone zorgden ervoor dat we helemaal opgingen in de ervaring, ondanks dat we in een overvolle trein zaten.

Hoofdtracking met de AirPods Pro 2 veel subtieler dan bij bijvoorbeeld de LG Tone Free T90, maar we zien er meestal nog steeds het nut niet van in.

Er zijn enkele leuke elementen: bij sommige nummers hoor je een trompet links en drums rechts, en als je dan met je hoofd draait dan kan je de instrumenten 'los bekijken' waardoor je het gevoel krijgt dat je in een jazzclub zit.

Maar bij andere nummers waar Dolby Atmos niet beschikbaar is, komt het geluid gewoon recht op je af en door je hoofd te draaien beweegt het geluid een beetje.

Zoals we al eerder hebben vermeld, is de gepersonaliseerde ruimtelijke audio de moeite waard, simpelweg omdat het ongeveer 30 seconden duurt om op te zetten en de audioprestaties lijkt te verbeteren door ze af te stemmen op je eigen gehoor. Audiofielen zullen deze functie misschien waarderen, maar de meesten zullen moeite hebben om te weten of het echt beter is.

De H2-chip maakt ook een bijna vlekkeloze transparantiemodus mogelijk. Als je de microfoons van de AirPods Pro 2 openzet (door lang te drukken op de steel in de noise canceling modus) gaat de wereld weer open, en je kan dan gemakkelijk een gesprek voeren terwijl je de Pro 2 draagt.

Je moet dan wel de muziek uitzetten, want dat is een beetje te veel om te verwerken, maar je vergeet gemakkelijk dat je de hoofdtelefoon op hebt als je met iemand aan het chatten bent. Het zou fijn zijn als de AirPods Pro 2 een auto-transparantiefunctie had waarbij als je begint te praten de muziek automatisch wordt uitgeschakeld en de microfoons worden geopend, zoals bij de Sony WH-1000XM5-hoofdtelefoon.

Apple heeft ook Adaptive Transparency ingebouwd, waarbij de hoofdtelefoon 48.000 keer per seconde de geluidsomstandigheden controleert om plotselinge geluiden, zoals een sirene of een boor, snel te dempen, maar zulke geluiden kom je nooit tegen als je het opzoekt.

Geluidskwaliteit: 4,5/5

Noise cancelling: 5/5

AirPods Pro 2 batterijduur

Apple heeft de batterijduur van de AirPods Pro 2 met noise cancelling ingeschakeld verhoogd tot 6 uur per oplaadbeurt. Dit komt overeen met onze resultaten.

Naast noise cancelling hadden we ook hoofdtracking en ruimtelijke audio ingeschakeld om de volledige ervaring te krijgen, en Apple denkt dat de batterij ongeveer vijf uur meegaat.

Dat lijkt een beetje overdreven, want als je één uur luistert gaat de batterij ongeveer 25 procent minder lang mee, maar volgens ons gaat het meer om het vermogen van de case om de AirPods Pro 2 op te laden, want niemand gaat regelmatig vier uur achter elkaar luisteren.

Het AirPods Pro 2-hoesje kan nu 30 uur lading aan, of vijf keer volledig opladen, maar ook dit vonden we een beetje grootmoedig. We hebben zelden het probleem gehad waarbij zowel de AirPods als het hoesje leeg waren, maar we schatten dat je gemakkelijk één keer per week de case moet opladen, en er zijn genoeg draadloze oordopjes die langer meegaan.

Je kunt de AirPods Pro 2 in het hoesje stoppen als hij helemaal leeg is, en vijf minuten later kun je er weer een uur tegenaan.

Maar als je moet opladen, zijn de eerder genoemde methoden prima. Je kan de Apple Watch-oplader ook gebruiken om de AirPods Pro 2-hoesjes op te laden, je hebt nog de Lightning-poort aan de onderkant, je kunt ze op een iPhone MagSafe-oplader zetten of je legt de case gewoon op een draadloze oplader met Qi-ondersteuning..

Batterijduur: 4/5

Moet ik de AirPods Pro 2 kopen?

Eigenschappen Notities Score Waarde Niet goedkoop, en 20 euro duurder vergeleken met 2019 3,5/5 Design Een functionele, gebruiksvriendelijke vorm 4,5/5 Functies Geweldige upgrades, maar de volumeregeling moet worden aangepast 4,5/5 Geluidskwaliteit Geweldige geluidskwaliteit, maar een beetje aan de veilige kant 4,5/5 Noise cancelling Geluidsonderdrukking van wereldklasse 5/5 Batterij Lang genoeg, maar er zijn sterkere oordopjes op dit gebied. 4/5

Koop hem als…

Je fantastisch geluid wilt De AirPods Pro 2 klinken briljant en sluiten de echte wereld volledig buiten als je aan het genieten bent. Het geluid is een beetje aan de 'veilige' kant, maar het is nog steeds een plezierige ervaring.

Je volledig in het Apple-ecosysteem zit Als je een iPad, Apple TV, Apple Watch of iets dergelijks hebt, dan profiteer je echt van deze hoofdtelefoon met de naadloze overgang.

Koop hem niet als…

Je een budget hebt Met zoveel briljante draadloze budget oordopjes zijn deze misschien een onnodige uitgave.