Apple AirPods Pro review

Review in een notendop

Apple heeft haar nieuwe volledig draadloze oortjes uitgebracht, met deze keer 'active noise cancelling' (ANC) inbegrepen, evenals een beter comfort en design, om zo meer iPhone-gebruikers over te laten stappen van bedraad naar draadloos.

De adviesprijs van de nieuwe Apple-oortjes is behoorlijk prijzig te noemen. De Amerikaanse fabrikant vraagt een flinke 280 euro voor de draadloze oortjes, waardoor ze zeker niet als beste koop betiteld kunnen worden.

Dat gezegd hebbende: ben je een iPhone-gebruiker en op zoek naar comfortabele oortjes met een sterke geluidskwaliteit? Dan kun je veel slechter scoren dan de nieuwe AirPods - het nieuwe design zorgt ervoor dat ze minder snel uitvallen, en de toegevoegde microfoontjes zorgen voor sterke noise-cancelling, evenals de Transparantie-modus, waardoor je omgevingsgeluid extra goed hoort.

Hoewel de AirPods Pro beter zitten dan de voorgaande AirPods, zal je waarschijnlijk even nodig hebben om de oortjes te besturen via de 'stokjes' die uitsteken aan het uiteinde. Achteraf gezien vinden wij het een prettige manier om door muziek te navigeren en ANC aan- en uit te schakelen.

Er zit zo veel Apple-achtigheid in de nieuwe AirPods Pro - van de setup, waar de oortjes jouw oren scannen om te kijken of de dopjes in gebruik ook het beste zitten, tot aan het feit dat er een kleine luchtopening aanwezig is om het instoppen en eruit halen van de oortjes makkelijker moet worden. Fans van Apple zullen zeker weten genieten van deze aankoop.

De AirPods Pro zitten lekker comfortabel (Image credit: TechRadar)

De geluidskwaliteit van de AirPods Pro is duidelijk beter dan die van zijn voorganger. Je merkt al snel dat er meer nadruk wordt gelegd op zang en bas, waardoor deze oortjes zich voornamelijk richten op popmuziek-fanaten en iets minder op mensen die liever een meer natuurlijk geluid willen hebben, wat vooral prettig is bij klassieke en orkestrale muziek.

De batterijduur is, voor Apple-begrippen, best prima. De beloofde 4-5 uur op één volle cyclus blijkt accuraat, maar we raden je wel aan om het oplaaddoosje regelmatig op te laden, aangezien het ons in ieder geval weleens overkwam dat de case zonder accusap kwam te zitten.

De AirPods Pro zijn het hoogtepunt van de vele jaren werk die Apple verricht heeft in dit segment. Er zijn betere draadloze oortjes te koop, maar voor Apple-fans en iPhone-gebruikers zijn ze een uitstekende keuze.

AirPods Pro releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

De officiële releasedatum van de AirPods Pro was 30 oktober 2019. Op het moment van schrijven zijn de oortjes al een tijdje verkrijgbaar in de Apple Store en diverse andere retailers.

Het is belangrijk om te melden dat de AirPods Pro geen echte opvolger zijn voor de 2019 AirPods. Zo is laatstgenoemde niet volledig in-ear, en zit er een flink prijsverschil tussen de twee.

De AirPods Pro gaan over de toonbank voor een flink bedrag van 279 euro. Vergeleken met de 169 euro kostende AirPods 2019 is het verschil vrij groot, maar daar krijg je ook wel veel voor terug.

Installatie

De AirPods dragen zelf bij aan een comfortabele pasvorm. (Image credit: TechRadar)

Net als vele andere apparaten van Apple verbinden de AirPods Pro zich vrijwel direct met je iPhone of iPad - je hoeft alleen de case te openen om het proces te starten.

Apple raadt gebruikers wel aan om iOS 13.2 geïnstalleerd te hebben, zodat je van alle slimme functies gebruik kunt maken, waaronder de modus Transparantie, evenals noise-cancelling vanuit het bedieningspaneel.

Eenmaal geactiveerd zullen de AirPods Pro zich automatisch verbinden met je telefoon en alle Apple-apparaten gelinkt aan je iCloud-account. Hierdoor hoef je dus niet je oortjes constant eerst handmatig aan te sluiten op andere Apple-apparaten.

Eenmaal in het systeem, dan zal je in het Bluetooth-menu kennismaken met het passchema van de AirPods Pro. De oortjes kijken na of de gekozen dopjes (smal, medium of groot) de juiste pasvorm is voor jouw oren.

Het bewerkstelligen van een prettige doch strakke fitting is enorm belangrijk. Niet alleen zorgt het voor een betere isolatie en sterke noise-cancelling, ook komt het de geluidskwaliteit ten goede. In een perfecte wereld komt er geen geluid je oren binnen, en lekt er aan de andere kant geen geluid uit.

Door het afspelen van een klein stukje muziek achterhalen de AirPods Pro-microfoontjes of de geluidskwaliteit optimaal is. Heb je net als vele anderen al snel de juiste fitting gevonden? Dan geeft Apple je groen licht. Of groene letters, om precies te zijn.

De oren van ondergetekende zijn simpelweg verschrikkelijk wanneer het aankomt op draadloze oortjes; het merendeel valt na verloop van tijd eruit. Bij de AirPods Pro was er ondanks dat al snel een goede fitting gevonden. De AirPods Pro voelen aan alsof ze op geen enkele manier uit zichzelf eruit kunnen vallen. Een pluspunt dus.

Spelen we een beetje met de fitting en laten we ze losjes in het oor hangen, dan valt op dat de AirPods Pro in staat zijn om dit te herkennen.

(Image credit: Future)

Het wisselen tussen verschillende dopjes is, wederom, erg Apple-achtig. Of dat positief of negatief is, hangt af van het gevoel wat de Amerikaanse fabrikant jou geeft. In plaats van een siliconen dopje wat je op de juiste plek moet wringen, klik je de dopjes van de AirPods Pro op de oortjes.

Deze designkeuze stelt Apple in staat om de Pro van een compacter design te voorzien, en het geeft de dopjes een premium gevoel. Daar is de prijs van de dopjes ook naar; voor enkele euro's per dopje zijn ze niet heel goedkoop te noemen. Hoewel de dopjes makkelijk van de AirPods Pro af te krijgen zijn, zullen ze zeker niet uit zichzelf losraken.

Wellicht dat je de dopjes eens in de zoveel tijd even wil verwijderen voor een schoonmaakbeurt. Gezien het formaat raden we je aan om heel voorzichtig om te gaan met de AirPods, mocht je de dopjes willen verwijderen.

Design en gebruik

(Image credit: TechRadar)

Bij de eerste kennismaking viel ons al snel op hoe licht de AirPods Pro zijn. Ze zijn zelfs zo licht dat we af en toe vergaten dat we rondliepen met oortjes in onze oren. Hoewel dit een pluspunt is qua comfort, kan dit op vele manieren ook een minpunt zijn: het verliezen van een AirPod kan vrij geruisloos gebeuren als je er eentje in hebt, mits je geen muziek aan het afspelen bent op dat moment.

De steeltjes van de Pro's zijn een stuk korter dan die van de AirPods (2019). Waar je bij de vorige oortjes op deze steeltjes makkelijk je persoonlijke assistent kunt activeren of nummers kunt overslaan, zal deze taak iets lastiger zijn bij de nieuwe oortjes.

Bij de AirPods Pro is een 'capacitieve druksensor' geplaatst in de steel, verstopt onder een zwart ribbeltje op beide oortjes, waarmee je onder meer noise-cancelling en de transparante modus activeren, en nummers kunt pauzeren en overslaan.

In het begin vonden we het wat lastig om deze feature te gebruiken, simpelweg omdat de steeltjes zo klein zijn, maar na een tijdje wisten we al niet beter. Ondanks dat de oortjes compact zijn, voelt het wel alsof je ze een beetje uit het oor trekt als je de steeltjes gebruikt.

De smalle sensor waarop je moet drukken. (Image credit: Future)

Het is jammer dat er geen haptische feedback gegeven wordt via het oortje om je input te bevestigen. Gelukkig is dit gemis te overzien.

Je kunt zelf instellen wat er geactiveerd wordt bij het knippen in het ribbeltje. Deze acties kunnen per oortje anders ingesteld worden. Zo kun je op je linkeroortje door te drukken Siri activeren, terwijl je via het andere oortje met dezelfde actie noise-cancelling inschakelt, om maar een voorbeeld te geven.

We vinden het jammer dat er geen drukgevoelig volumebeheer te vinden is op de steeltjes van de AirPods Pro. Vrij direct na gebruik vonden we het al irritant om telkens de gekoppelde telefoon uit onze broekzak te halen om het volume aan te passen.

Een lezer zocht contact met ons op en suggereerde om dit probleem op te lossen met Siri. Hieronder zijn enkele redenen waarom we dit niet als volledige oplossing van het probleem zien:

Het werkt niet altijd De volledige actie duurt ongeveer vier seconden Het geluid gaat óf heel hard, óf heel zacht Je ziet eruit als een knuppel bij deze actie

Kortom: Apple had er goed aan gedaan om de AirPods Pro drukgevoelig te maken voor volumebeheer.

(Image credit: Future)

In de AirPods Pro vinden we een versnellingsmeter terug, en op het oortje zelf een optische sensor. In combinatie kunnen deze features automatisch de muziek starten en stoppen zodra je ze in of uit je oren haalt.

Hoewel de Pro-oortjes misschien niet de beste fitting van alle draadloze oortjes aller tijden hebben, blijven ze met de juiste fitting enorm goed in je oor hangen. Een beetje headbangen kunnen de oortjes gelukkig met gemak aan.

Komt er echter wat zweet bij kijken, dan beginnen ze een beetje rond te wiebelen. Eruit vallen gebeurt zelfs dan niet. In combinatie met de IPX4-certificering kun je ze ook zonder problemen gebruiken in de regen of tijdens het sporten (zweet), aangezien deze certificering garandeert dat de prestaties door deze omstandigheden niet worden aangetast.

Geluidskwaliteit, noise-cancelling en Transparantie

(Image credit: Future)

Natuurlijk is het prettig dat de AirPods Pro lekker zitten, maar hoe klinken ze? Apple's nieuwe oortjes zijn meer gericht op het creëren van betere bas en meer nadruk op zang. Daarnaast is er een aanpasbare equalizer aanwezig.

We hebben de AirPods aan allerlei soorten muziek blootgesteld, en vonden enkele gelijkenissen terug bij alle genres. De zang klinkt erg vol en bas is duidelijk krachtiger dan bij de AirPods 2.

Deze eigenschappen vallen vooral op bij akoestisch / indie rock, electro, pop en hip-hop. Tevens viel op bij deze genres dat de verschillen tussen hoge middenfrequenties en lage frequenties slechts oké te noemen is. Er heerst nog altijd het gevoel dat het geluid vanbinnen afkomstig is (in je hoofd), terwijl écht goede koptelefoons je het gevoel geven dat het geluid van alle kanten je oor binnenkomt.

Vergeleken met een high-end setje on-ear oortjes is het bij de AirPods Pro lastiger om details in de muziek te spotten.

Luisteren we naar het electro / pop-nummer Fortune van Little Dragon, dan komen de vocals luid en duidelijk over - dit toont aan dat middenfrequenties goed gebalanceerd zijn en rijk klinken. De bas klinkt eveneens warm, alhoewel audiofielen dit wellicht niet waarderen (want niet natuurlijk), maar het maakt de luisterervaring voor de doorsnee consument er een stuk aangenamer op.

Vergelijk dat met de performance bij het luisteren naar klassieke muziek, zoals Mozarts 'Jupiter' Symphony No. 41 in C-majeur, dan klinkt alles net wat saaier. Je kunt de verschillende harmonieën van de snaren onderscheiden, maar de fluit weet er bijvoorbeeld niet uit te springen in de mix.

Het voelt dan ook alsof Apple gaat voor een sterkere performance wanneer het aankomt op zang (vocals) of bas-elementen, wat vooral ten goede komt aan degenen die popmuziek luisteren.

(Image credit: Future)

Een deel van de prima geluidskwaliteit is te danken aan de noise-cancelling optie. Deze is erg merkbaar en sterk indien geactiveerd. Je schakelt deze functie in door in het steeltje te knijpen van een Airpod, of door in de volumesectie van je iPhone te gaan. Er is zelfs een optie om de modus via je Apple Watch te activeren.

Apple heeft twee microfoontjes geplaatst in de AirPods Pro, waardoor zowel interne als externe geluiden geanalyseerd worden.

Eerstgenoemde monitort de audiokwaliteit in het oor om te kijken of de muziek die je afspeelt ook klinkt zoals het hoort te klinken, waarna deze via een algoritme (indien nodig) aangepast wordt. Laatstgenoemde filtert achtergrondgeluid, en creëert zo een prettigere luisteromgeving.

Hoewel we niet kunnen testen hoe goed het algoritme exact werkt - er is immers geen optie om het algoritme uit te schakelen - werkt de noise-cancelling (ANC) wel degelijk. Niet al het geluid zal worden weggevaagd (andere muziek in dezelfde kamer), maar tijdens een wandeling op straat zal je vrijwel niet gestoord worden door omgevingsgeluiden.

Je kan de functies wijzigen in de instellingen. (Image credit: TechRadar)

Wel vreemd: heb je de AirPods Pro ingeschakeld, maar speel je geen muziek af? Dan klinkt er af en toe een raar 'wub wub' geluid. Wellicht dat de noise-cancelling feature moeite heeft met het feit dat er geen muziek afgespeeld wordt. Het gebeurt heel af en toe, maar klinkt en voelt wel raar.

Transparantie is een nieuwe feature van Apple en bewerkstelligt het tegenovergestelde van noise-cancelling: de ingebouwde microfoontjes transporteren extern geluid naar je oren, waardoor je relatief veel van je omgeving zou moeten kunnen horen.

De feature is naar onze mening goed geïmplementeerd. Met Transparantie aan merk je omgevingsgeluid zachtjes komen en gaan. Dit in tegenstelling tot andere fabrikanten die met een vergelijkbare feature vaak geluiden laten inslaan als een bom.

Je kunt gesprekken houden met anderen via deze modus, zelfs als je muziek luistert, maar dat wordt wel wat lastiger als het volume over de helft zit. Speel je geen muziek af, dan kan je zomaar vergeten dat je oortjes in hebt. Reclamevideo's tonen dat een zacht tikje Transparantie inschakelt, maar in werkelijkheid moet je wel iets harder en langer drukken.

(Image credit: TechRadar)

Net als bij andere opties features komt er vaak wel iets meer bij kijken dan Apple voordoet in haar reclamevideo's.

Wat we verder erg opvallend vinden, is het feit dat bij bellen on the go met noise-cancelling ingeschakeld je af en toe hinder zal ondervinden. Wellicht dat de microfoon je stem wat moeilijker oppakt, aangezien je in een stille ruimte (wat noise-cancelling creëert) vanzelf ook in een lagere toon gaat praten.

Zet je Transparantie aan, dan wordt het een stuk makkelijker om een telefoongesprek te voeren. De beste optie blijft echter om 'gewoon' je smartphone te gebruiken.

De gezondheid van je gehoor kun je ook meten. Klinkt vrij bizar, maar werkt uitstekend. Gebruik je de AirPods, Powerbeats Pro of de AirPods Pro, dan sturen zij de exacte volumelevels naar je iPhone, waarna jij ziet of je te hard naar muziek luistert of niet.

We merkten verbetering in het volume dat door onze oren werd gepompt nadat we van de AirPods Pro op de Powerbeats Pro overstapten, wat aantoont dat noise-cancelling ons toestaat om de geluidslevels wat te verlagen, zonder daarvoor in te hoeven leveren op de kwaliteit van de audio.

Batterij

(Image credit: Future)

De oplaadcase van de Airpods Pro geeft jou 24 uur aan luistertijd indien deze volledig is opgeladen. Elke (volledige) oplaadbeurt van de AirPods Pro geeft jou vijf uur luisterplezier (4,5 uur met noise-cancelling of Transparantie aan), of 3,5 uur wanneer je de oortjes gebruikt als handsfree-apparaat voor bellen.

De nummers op papier zijn vrij accuraat tijdens dagelijks gebruik. Je zult de oortjes waarschijnlijk niet zo snel zonder noise-cancelling of Transparantie gebruiken. Apple claimt één uur luisterplezier na 5 minuten opladen, en in de praktijk lukt dat doorgaans nét.

(Image credit: TechRadar)

De oplaadcase is vrij irritant, in de zin van dat je niet exact weet hoeveel accusap er over is. Heb je de AirPods in gebruik? Dan zie je via de iPhone batterijwidget hoeveel sap er nog in de tank zit. Buiten dat zie je alleen een klein LED-lampje aan de voorzijde, wat enkel groen of amber kleurt.

Een waarschuwing dat de oplaadcase bijna leeg is ontbreekt helaas. Wat betreft opladen: Apple levert een USB-C naar Lightning-kabel. Heb je niet de nieuwe iPhone 11 Pro of nieuwe MacBook in huis? Dan beschik je niet over het benodigde oplaadblok. Deze zit namelijk niet in de doos...

De vervelende oplaadkabel. (Image credit: Future)

Het goede nieuws daarentegen is dat vrijwel elke persoon die de nieuwe AirPods koopt vast en zeker een standaard Lightning-kabel of twee in huis heeft, waardoor je ze op deze manier kunt laden.

Vergeet overigens niet dat het om een draadloos oplaadbare case gaat; je kunt het doosje met hetzelfde gemak op een draadloos laaddock plaatsen. Wellicht dat je vooraf zo je twijfels hebt over deze technologie, maar na verloop van tijd schatten we de kans groot in dat je het wel degelijk een prettige feature vindt om te hebben.

Er is iets heel prettigs aan het feit dat je niet meer een kabeltje hoeft te zoeken om apparaten draadloos op te laden.

Koop de AirPods Pro als...

Je genoeg hebt van de originele AirPods

Dit is zonder meer de belangrijkste reden voor velen om te upgraden. De nieuwe AirPods Pro zijn simpelweg superieur aan de eerste generatie draadloze oortjes van Apple. Daarnaast blijven ze veel beter zitten.

Je bent een iPhone-gebruiker en wil prima geluidskwaliteit combineren met gemak

Hoewel de AirPods Pro niet het beste klinken ten opzichte van gelijkgeprijsde oortjes, klinken ze wel goed. Bovendien werken ze naadloos samen met iPhones, waardoor ze perfect in het ecosysteem passen van een Apple-fanaat.

Je zorg wil dragen aan je gehoor

Het is misschien niet de meest sexy feature, maar een gezonde limiet stellen op het aantal decibel dat jouw oren binnen mag komen is natuurlijk bijzonder prettig op de lange termijn.

Koop de AirPods Pro niet als...

Je erg gesteld bent op een goede prijs-kwaliteitsverhouding

De AirPods Pro zijn niet goedkoop. Boeit het jou niet zoveel van welk merk jouw nieuwe oordoppen zijn? Dan zijn er betere alternatieven op de markt. Je kunt ook de oudere AirPods kiezen, aangezien deze nog steeds prima geluid leveren.

Je een fitness-freak bent

Er zijn genoeg alternatieven te vinden die iets strakker blijven zitten tijdens een workout. Wel zo prettig voor een optimale luisterervaring.