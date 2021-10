AirPods 3 vs AirPods 2: wat is er nieuw aan Apple’s draadloze oortjes?

De Apple AirPods 3 zijn eindelijk onder ons. Het heeft meer dan twee jaar geduurd voordat de AirPods 2 uit 2019 opvolgers kregen.

De nieuwe generatie AirPods komen met een design wat meer wegheeft van de AirPods Pro. Ze ondersteunen daarnaast Spatial Audio (Ruimtelijke Audio) en beschikken over aangepaste drivers om vervorming tegen te gaan.

Deze nieuwe functies maken de AirPods 3 een interessante opvolger van de oudere AirPods 2, maar de laatste hebben nu een permanente prijsdaling gekregen. Als jij je afvraagt welke van de twee soorten AirPods je moet kopen, ben je hier aan het juiste adres.

We hebben nog niet de mogelijkheid gehad om zelf met de AirPods 3 aan de slag te gaan, maar zullen deze gids updaten zodra we de derde generatie draadloze oortjes van Apple onder handen hebben genomen.

De Apple AirPods 3. (Image credit: Apple)

AirPods 3 vs AirPods 2: prijs en beschikbaarheid

De Apple AirPods 3 zijn beschikbaar om te bestellen en zijn officieel verkrijgbaar vanaf 26 oktober. De derde generatie AirPods hebben een prijskaartje van 199 euro, wat ze duurder maakt dan de AirPods 2, maar nog altijd een stuk goedkoper dan de AirPods Pro met noise-cancelling.

De tweede generatie AirPods verscheen in maart 2019 voor een bedrag van 179 euro. Je kreeg daarbij een standaard case. Voor de AirPods 2 met draadloze oplaadcase was je 199 euro kwijt.

De oudere draadloze oortjes hebben nu een permanente prijsdaling gekregen en kosten nu slechts 149 euro. Belangrijk om te weten is dat de AirPods 2 enkel nog met een standaard case geleverd worden. Als je toch een losse draadloze case wil kopen ben je daarvoor 89 euro kwijt, waardoor het totaal alsnog prijziger wordt dan de nieuwe AirPods 3.

Als je tevreden bent met de standaard case, zijn de AirPods 2 de goedkopere optie. Bovendien zijn ze tijdens Black Friday 2021 ongetwijfeld in de aanbieding. Voorgaande jaren zakte de prijs zelfs tot 100 euro. Als je toch draadloos wil opladen, zijn de nieuwe AirPods 3 de beste optie.

Design

De AirPods 3 en AirPods 2 delen een soortgelijke esthetiek. Ze beschikken beide over een volledig wit, minimalistisch design. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen tussen de modellen.

Ten eerste heeft Apple de steeltjes van de AirPods 3 ingekort en aanrakingsgevoelige sensoren toegevoegd. Je kunt de steeltjes nu inknijpen om je muziek te bedienen en telefoontjes aan te nemen, zoals ook mogelijk is bij de AirPods Pro.

De behuizing van de AirPods 3 is ook wat meer gestroomlijnd. Het vernieuwde ontwerp moet ervoor zorgen dat de audio rechtstreeks naar je gehoorgangen wordt geleid. Geen van de twee modellen wordt echter geleverd met verwisselbare oordopjes, wat bij de AirPods Pro wel het geval is.

Een andere nieuwe toevoeging voor de AirPods 3 is de water- en zweetbestendigheid. Hierdoor moeten de draadloze oortjes geschikter zijn voor work-outs dan de AirPods 2. Net als de AirPods Pro beschikken de AirPods 3 over een IPX4-certificering. Hierdoor moeten ze tegen een druppeltje regen of zweet kunnen.

De AirPods 3 zien er naar onze mening een stuk strakker en geavanceerder uit dan de voorgangers. We moeten de earbuds echter nog zelf testen om te kunnen zeggen hoe comfortabel ze zitten.

De Apple AirPods 2. (Image credit: TechRadar)

Audioprestaties

We hopen op flinke verbeteringen op het gebied van audioprestaties bij de AirPods 3. Als we naar de specs kijken, ziet het er veelbelovend uit.

De nieuwste AirPods komen met een nieuwe op maat gemaakte driver met lage vervorming en een versterker met een hoog dynamisch bereik. De AirPods 3 zouden dus minder fel moeten klinken in hogere frequenties dan de AirPods 2. We verwachten ook dat de bastonen krachtiger zijn, wat voor een prettigere luisterervaring moet zorgen.

Bij geen van de modellen kun je EQ-instellingen precies zo instellen naar je eigen (veeleisende) standaarden, maar de AirPods 3 beschikken wel over Adaptive EQ. Deze functie werd voor het eerst geïntroduceerd in de AirPods Pro. Het geluid van de draadloze oortjes wordt realtime afgesteld op basis van de fitting in je oren. In theorie worden hierdoor de lage en middenfrequenties versterkt om het eventuele verlies in detail of volume te minimaliseren.

Een andere nieuwe audiofunctie die naar de AirPods 3 komt is ondersteuning voor Spatial Audio (Ruimtelijke Audio). Hierdoor klinkt muziek alsof het vanuit elke hoek op je afkomt. De functie maakt gebruik van de ingebouwde gyroscopen en versnellingsmeter om ervoor te zorgen dat het geluid nauwkeurig wordt gepositioneerd.

Tot slot moet er een verbetering zijn aan de belkwaliteit met de AirPods 3. De microfoons zijn bedekt met een akoestisch gaas dat is ontworpen om het geluid van de wind te verminderen. Ze ondersteunen daarnaast de AAC-ELD-codec. Volgens Apple moet deze "Full HD-spraakkwaliteit" leveren.

Zowel de AirPods 3 als de AirPods 2 bieden geen active noise-cancelling. Als je op zoek bent naar ruisonderdrukkende oortjes zal je naar de AirPods Pro moeten uitwijken. Ook kun je kiezen voor de over-ear koptelefoon AirPods Max.

(Image credit: Apple)

Batterij

De AirPods uit 2019 bieden 24 uur aan batterijduur aan. Hiervan is 5 uur afkomstig van de oortjes zelf, de rest komt uit de oplaadcase. De nieuwe AirPods 3 bieden een maximale batterijduur van 30 uur.

Je kunt zes uur lang luisteren naar muziek of vier uur een gesprek voeren met de oortjes in. Daarnaast kun je de oortjes nog eens vier keer opladen met de case. De batterijduur wordt echter wel gereduceerd naar vijf uur als je gebruik maakt van Spatial Audio.

De draadloze oortjes komen beide met een snellaadfuncties. Vijf minuten in de case bieden een uur aan afspeeltijd. Daarnaast komen ze beiden met een draadloze oplaadcase, al moet je daarvoor bij de AirPods 2 extra betalen. De AirPods 3-case is overigens ook compatibel met MagSafe.

(Image credit: Future)

Connectiviteit

Zowel de AirPods 3 als de AirPods 2 zijn geoptimaliseerd voor gebruik binnen het bredere ecosysteem van Apple. Ze beschikken over functies als snel verbinden en automatisch wisselen tussen apparaten. Hierdoor kun je de draadloze oortjes gemakkelijk gebruiken op je iPad, iPhone of MacBook.

Beide modellen ondersteunen 'Hey Siri', waardoor je de slimme assistent van Apple hands-free kunt oproepen. Siri is ook in staat om je spraakupdates te geven via je oortjes over inkomende oproepen en andere tijdsgevoelige meldingen, zoals van Berichten, Herinneringen of Agenda.

Onder nieuwe connectiviteitsfuncties voor de AirPods 3 valt ook Audio Sharing. Hiermee kun je de audio tussen twee sets AirPods, AirPods Pro of AirPods Max delen, terwijl je gebruik maakt van je iPhone, iPad, iPod Touch of Apple TV.

Daarnaast is er een huiddetectiesensor aanwezig, waardoor de AirPods 3 kunnen vaststellen of ze zich in jouw oren bevinden, in plaats van op tafel of in je broekzak. Als ze niet in je oren zitten, zal de muziek worden gepauzeerd. Hierdoor wordt wat batterijduur gespaard.

Als een Apple-apparaat hebt dat op iOS 15 draait, krijg je nog wat extra functies met de derde generatie AirPods, waaronder Spatial Audio en dynamische hoofdtracking in FaceTime-gesprekken met groepen. Ook is er een integratie met Zoek Mijn (Find My).

Van de twee modellen komen de AirPods 3 met de meeste connectiviteitsfuncties, maar ook met de AirPods 2 is er een hoop om van te genieten, dankzij de uitstekende integratie met andere apparaten van Apple.

(Image credit: Apple)

Oordeel

Zonder de AirPods 3 zelf getest te hebben, is het lastig om een definitief oordeel te hangen aan het vraagstuk of je de derde generatie moet verkiezen boven de AirPods 2. Als we de specificaties met elkaar vergelijken, hebben de nieuwe AirPods 3 echter duidelijk de overhand.

Lang verhaal kort: als functies zoals draadloos opladen, Spatial Audio, waterbestendigheid en Adaptive EQ belangrijk voor jou zijn, dan is het een no brainer om voor de AirPods 3 te gaan.

Deze upgrades komen echter met een prijskaartje, terwijl de AirPods 2 in prijs zijn verlaagd. Hierdoor is de vorige generatie AirPods uit 2019 nog altijd een prima keuze om te overwegen indien je niet veel geld wil uitgeven aan draadloze oortjes.