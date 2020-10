Apple AirPods Pro 2 releasedatum, nieuws en geruchten

Geruchten rond de Apple AirPods Pro 2 (de nieuwe versie van de huidige AirPods Pro) circuleren al sinds half februari, nadat DigiTimes beweerde dat de volgende volledig draadloze oortjes van Apple in de eerste helft van 2020 zouden verschijnen. Dit is klaarblijkelijk niet gebeurd.

De nieuwe earbuds, die mogelijk ook AirPods Pro Lite kunnen heten, zijn naar verwachting een instapversie van de huidige ruisonderdrukkende AirPods Pro. Dit suggereert dat de nieuwere oortjes goedkoper zijn dan de duurste Apple Airpods op de markt.

Er is tot nu toe nog geen teken van leven gezien bij de AirPods Pro 2. Het is dan ook aannemelijk dat deze draadloze oortjes in 2021 of zelfs pas in 2022 verschijnen.

Wat is het? Vermoedelijk een goedkopere versie van de AirPods Pro.

Wanneer komt het uit? Zeer waarschijnlijk eind 2021 of begin 2022.

Hoeveel kost het? Mogelijk minder dan de prijs van AirPods Pro (€279).

Apple heeft de komst van de oortjes nog niet officieel bevestigd en we weten nog vrij weinig over de nieuwe AirPods Pro 2 of Lite. Het is zelfs niet duidelijk of ze überhaupt bestaan. Dit weerhoudt ons er echter niet van om een verlanglijst op te stellen met specificaties en functies die we graag willen zien in de opvolgers van de AirPods Pro. Daarnaast kijken we naar de geruchten die we tot nu toe hebben gehoord.

Apple AirPods Pro 2: releasedatum

Er valt geen duidelijk antwoord te geven op de vraag wanneer de AirPods Pro 2 zullen verschijnen. Een releasedatum in 2020 is met nog twee maanden op de kalender een mogelijkheid, maar dit wordt veel tegengesproken.

Industrie-analist Ming-Chi Kuo suggereert dat we mogelijk nog even moeten wachten en speculeert dat een volgende generatie 'normale' AirPods pas in 2021 zal worden geproduceerd. De nieuwe AirPods Pro zouden daardoor pas in 2022 verschijnen (via AppleInsider).

De geruchten worden ondersteund door een recent lek van LeaksApplePro. Die onthult dat de AirPods Pro 2 niet zullen verschijnen voor het einde van 2021, maar mogelijk zelfs pas aan het begin van 2022.

Hoewel we waarschijnlijk nog even op de AirPods Pro 2 moeten wachten, is de komst van Apple's eerste over-ear koptelefoon nabij. De AirPods Studio wordt al jaren verwacht en wij hopen dat deze in november wordt aangekondigd.

Apple AirPods Pro 2: prijs

Volgens een tweet van LeaksApplePro kosten de AirPods Pro 2 hetzelfde als de voorgangers: €279. Dit spreekt eerdere berichten tegen, die stellen dat het gaat om een instapversie van de huidige AirPods Pro.

Als het gaat om een Lite-versie, verwachten we dat deze aanzienlijk goedkoper wordt dan de prijzige voorgangers. De originele Pro's zijn behoorlijk duur, zelfs duurder dan de beste draadloze oortjes van het jaar: de Sony WF-1000XM3.

We zouden graag zien dat eventuele AirPods Pro Lite een soortgelijke prijs zullen krijgen als de standaard AirPods uit 2019. Met een prijskaartje van €179 (of €229 met draadloze oplaadcase) zijn deze niet bepaald goedkoop, maar wel een stuk betaalbaarder. Als Apple nóg goedkopere draadloze earbuds op de markt zou brengen, met een prijs van €100, zou dit de concurrentie pas echt opschudden.

AirPods Pro 2: geruchten

Verbeterde noise cancelling

We vragen ons af of het logisch is om een instapversie van de AirPods Pro op de markt te brengen, als deze niet zou beschikken over diens beste functionaliteit: active noise cancelling.

Dit was een grote upgrade ten opzichte van de originele AirPods en veroorzaakte een verandering in de markt voor volledig draadloze earbuds. De functie was voorheen alleen terug te vinden in verschillende premium over-ear koptelefoons.

De noise cancelling van de AirPods Pro is erg goed, vooral voor volledig draadloze oortjes. Toch is er nog zeker verbetering mogelijk. Volgens LeaksApplePro zal de noise cancelling bij de nieuwe variant worden aangepast of zelfs volledig overhoop worden gehaald.

Fitnesstracking-functies

Digitimes stelt dat de toekomstige AirPods over een omgevingslichtsensor zullen beschikken om biometrische metingen uit te voeren. Hiermee zou de zuurstofsaturatie van je bloed kunnen worden gemonitord, net als bij de Apple Watch 6.

Ook AppleLeaksPro zegt dat deze functie naar de AirPods Pro 2 komt. Volgens MacRumors zou dit op eenzelfde manier werken als de de oorclips van pulsoximeters die in ziekenhuizen worden gebruikt. Deze schijnen licht op een oorlel, om te zien hoeveel zuurstof er in de bloedbaan van de patiënt zit. Het is mogelijk dat het bekende ontwerp van de AirPods Pro hierdoor moet veranderen.

Eerder dit jaar kwam Apple met een aantal nieuwe patenten, waarvan één suggereert dat de aankomende AirPods over een handige functie voor fitnessfans zouden beschikken. Dit zou de toppositie van beste hardloopoortjes wereldwijd kunnen versterken.

Volgens Patently Apple omschrijft het patent dat de AirPods gebruik maken van ingebouwde sensoren die "informatie verzamelen over oriëntatie, zoals een versnellingsmeter wanneer de gebruiker beweegt".

Dit is nog niet alles. Toekomstige AirPods, waaronder de verwachte AirPods 3 en AirPods Pro Lite, zouden automatisch muziek kunnen pauzeren of het volume zachter kunnen zetten als de earbuds gevaar in de omgeving detecteren. Dit blijkt uit een patent dat op 11 augustus aan Apple is verleend.

Het patent omschrijft volledig draadloze oortjes die in staat zijn om hun audio-output aan te passen op basis van de activiteiten en locatie van de gebruiker. Het gaat hier ook om het "aanpassen van het audiovolume, het stoppen of verhinderen van het afspelen van audio, het geven van feedback, aanwijzingen, aanmoedigingen, advies, veiligheidsinformatie, instructies en dergelijken".

Gebaren

Apple heeft ook een patent ingediend dat de mogelijkheid omschrijft dat de draadloze oortjes te bedienen zullen zijn met futuristische 'in-air-bewegingen'.

Patently Apple meldt dat het patent omschrijft hoe bepaalde gebaren, zoals met je hand boven de AirPods zweven, zouden werken naast de huidige aanraakbediening op de AirPods Pro.

Apple AirPods Pro 2: wat we graag willen zien

Een gestroomlijnd ontwerp

De AirPods Pro bieden een veel lichtere en meer gestroomlijnde bouw dan de AirPods uit 2019. We zouden graag een ontwikkeling van dat ontwerp in de verwachte AirPods Pro Lite zien. De Pro's hebben kortere stelen dan de voorgangers. Het is interessant om te zien of Apple hier nog verder mee zou gaan, bijvoorbeeld door de stelen volledig te verwijderen, in de stijl van de Samsung Galaxy Buds. We denken echter niet dat het ontwerp van de iconische AirPods veel zal veranderen.

Als Apple de aanraakgevoelige stelen behoudt, zien we graag dat het bedrijf haptische feedback toevoegt wanneer je de stelen aanraakt. Het zou wat tactiliteit toevoegen aan de gebruikservaring waarvan wij denken dat deze nuttig zou zijn.

Daarnaast zou het mooi zijn om uit een aantal nieuwe kleuropties te kunnen kiezen bij de AirPods Pro Lite. Het gaat immers om een (waarschijnlijk) goedkopere versie van de AirPods Pro en dus niet om een vlaggenschip. Wat kan een beetje experimenteren kwaad? Wij hopen dan ook op de kleuren space gray en rose gold, die we ook in sommige iPhone's en MacBook Pro's hebben gezien.

Langere batterijduur

De batterijduur van de AirPods Pro kunnen sommige van de beste draadloze oortjes van 2020 niet bijhouden. Hoewel een batterijduur van 25 uur lang niet slecht is, wordt deze overtroffen door verschillende concurrenten, alhoewel erbij moet worden gezegd dat deze niet allen over active noise cancelling beschikken.

Apple kan dit bereiken door de draadloze transmissiestandaard te upgraden naar Bluetooth 5. Het wordt tijd dat Apple in dit opzicht met de tijd meegaat. Bluetooth 4.2 is tegenwoordig namelijk gedateerd en de meeste andere draadloze oortjes beschikken wel over Bluetooth 5 (of zelfs over Bluetooth 5.1).

Bluetooth 5 zorgt daarnaast voor langere koppelingsafstanden, een betrouwbaardere draadloze verbinding en efficiënter stroomverbruik. Een bluetooth-upgrade zou dus zorgen voor een langere batterijduur.

Verbeterde audio

De huidige AirPods Pro klinken echt niet slecht, maar ze kunnen niet concurreren met de Sony WF-1000XM3 op het gebied van audiokwaliteit.

We zien in dit opzicht graag aptX HD-ondersteuning. Dit zou draadloze streaming van hoge resolutie audio-codes op 24-bit/48kHz mogelijk maken. Qualcomm beweert dat dit beter is dan CD-kwaliteit. Op deze manier zou Apple audiofielen aan zijn kant kunnen krijgen.

Daarnaast zouden we graag de mogelijkheid hebben om de EQ van de AirPods Pro aan te passen. Hierdoor worden de earbuds geschikter voor een breder scala aan muziekgenres. De huidige AirPods Pro zijn geweldig om te luisteren naar popmuziek, maar hebben bijvoorbeeld niet de juiste EQ-curve om klassieke muziek tot zijn recht te laten komen.