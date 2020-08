Nieuwe AirPods Pro kunnen futuristische in-air bediening bevatten

Apple heeft een patent gekregen dat een aantal van de coole functies beschrijft die we in toekomstige AirPods Pro-modellen zouden kunnen zien, waaronder de mogelijkheid om de volledig draadloze oordopjes te bedienen met futuristische 'in-air gebaren'.

Het patent, dat door Patently Apple opgemerkt is, beschrijft hoe in-air gebaren - bijvoorbeeld door een hand over de AirPods te laten zweven - kunnen werken naast de aanraakbediening die al door de AirPods Pro wordt gebruikt, waardoor je meer verschillende handelingen kunt uitvoeren.

Een eerste tik op de oorschelp kan de AirPods waarschuwen voor een inkomend gebaar. Hoewel Apple niet in detail is ingegaan op het soort gebaren dat gebruikt zou kunnen worden en de effecten ervan, is het aannemelijk dat als je een hand over je oor legt, je de ruisonderdrukking kunt uitschakelen of je muziek kunt pauzeren. Als je voor de oorschelp naar voren veegt, zou je bijvoorbeeld nummers overslaan.

Het werkt door het gebruik van capacitieve sensoren om de nabijheid van de gebruiker bij de AirPods te detecteren. Zoals Apple duidelijk uitlegt, "kan een capacitieve sensor worden ingebouwd in een behuizing van het draagbare audioapparaat en worden gebruikt om een capaciteit tussen een elektrode van de sensor en de gebruiker te detecteren".

"Naarmate de gebruiker naar de behuizing toe beweegt (en er optioneel op drukt), verandert de capaciteit. Deze verandering (of absolute waarde van de capaciteit) kan worden gebruikt om een positie van de vinger van een gebruiker ten opzichte van de behuizing te bepalen".

Toegankelijke AirPods

Deze technologie biedt niet alleen meer manieren om de AirPods Pro te bedienen, maar kan het ook gemakkelijker maken om ze te gebruiken in situaties waarin het gebruik van de aanraakbediening of spraakbediening moeilijk is.

Het kan bijvoorbeeld lastig zijn om tijdens het hardlopen nauwkeurig op de oorschelpen te drukken en sommige mensen vinden het misschien vreemd om hun AirPods in het openbaar te bedienen via spraakinvoer.

Een ander mogelijk voordeel van deze technologie is dat het gebruik van de AirPods gemakkelijker wordt voor iedereen die moeite heeft met fijne motoriek en de aanraakbediening lastig vindt.

Hoewel er geen garantie is dat de technologie die in dit patent wordt beschreven het daglicht zal zien, zouden we het graag in actie zien in de zogenaamde AirPods Pro Lite.

De AirPods Pro Lite zullen naar verluidt een instapversie zijn van de ruisonderdrukkende AirPods Pro.

Geruchten over een nieuwe versie van de AirPods Pro doen sinds half februari de ronde, nadat een artikel van DigiTimes beweerde dat de nieuwe volledig draadloze oordopjes in de eerste helft van 2020 zouden worden gelanceerd.

Natuurlijk zijn ze nooit uitgekomen en maakten recente opmerkingen van industrie-analist Ming-Chi Kuo duidelijk dat we misschien nog even moeten wachten. Er wordt gegokt dat de zogenaamde AirPods 3 begin 2021 in de massaproductie zouden komen en dat een nieuw AirPods Pro-model in 2022 zal verschijnen.