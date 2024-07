Human Mobile Devices lanceert hun eerste middenklasse smartphone, de HMD Skyline

Prijs en beschikbaarheid De HDM Skyline is nu online verkrijgbaar op hmd.com voor 499 euro. Hij is beschikbaar bij lokale Nederlandse retailers vanaf volgende week en bij Belgische retailers vanaf augustus.

Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona in februari viel Human Mobile Devices op met een reeks mensgerichte, innovatieve en leuke apparaten. Het bedrijf, minder dan tien jaar geleden opgericht, staat bekend om haar gedurfde aanpak en is zowel de grootste smartphonemaker van Europa als een vooraanstaande fabrikant van feature phones.

Begin 2024 heeft het bedrijf, voorheen bekend als HMD, zichzelf omgedoopt tot Human Mobile Devices. Human Mobile Devices heeft, naast het introduceren van nieuwe partnerstrategieën met wereldwijde lifestyle-merken, haar focus verdubbeld op repareerbaarheid, digital detox en het creëren van waarde.

Vandaag introduceert Human Mobile Devices, na een reeks telefoonlanceringen in de afgelopen zes maanden, haar premium handset - de HMD Skyline. Deze telefoon is speciaal ontwikkeld voor creators, met opvallende functionaliteit, uitstekende repareerbaarheid en een aantrekkelijk ontwerp.

Human Mobile Devices heeft Gen Z-fotografe Rosanna Elettra ingeschakeld om de fotomogelijkheden van de nieuwe HMD Skyline te testen. Ze heeft tien indrukwekkende foto's gemaakt en volledig bewerkt tijdens een avondje uit met een groep Gen Z fashionista's.

Triple camera

Skyline is ontworpen met oog op het GenZ-publiek. De 50MP frontcamera is voorzien van autofocus en eye-tracking voor scherpe selfies. Met Skyline nemen gebruikers foto's zonder een knop in te drukken of een timer in te stellen. Met de ingebouwde 'selfie gesture' hardware kan je de camera activeren door een peace sign (of een van de drie andere handgebaren) te maken. Daarnaast kan je ook 4K video-selfies opnemen.

De telefoon is uitgerust met een 108MP hybride OIS triple rear camera die ervoor zorgt dat gebruikers klaar zijn om ieder shot te nemen. De portretmodus is perfect voor opnames. Met een natuurlijk bokeh-effect op 50mm en de x4 zoomfunctie zijn scherpe close-ups gelijk mogelijk. Nachtmodus 3.0 zorgt voor een gebalanceerde belichting en behoudt de details, terwijl de 0,5 ultrawide mode ideaal is voor landschaps- en groepsfoto's. Bovendien voegt AI Capture Fusion maximale details toe aan zoomopnamen.

Open de motorkap en repareer het zelf

De HMD Skyline introduceert de eerste telefoon met Gen2-repareerbaarheid. Het is nu gemakkelijker dan ooit om je telefoon zelf te repareren. Je hoeft alleen maar de achterkant te verwijderen en de schroeven los te maken om het scherm snel en moeiteloos te vervangen. Het nieuwe ontwerp maakt het ook mogelijk om verbogen oplaadpoorten, bekraste achterkanten en lege batterijen zelf te repareren.

HMD Skyline tilt de mogelijkheid tot zelfreparatie van mobiele telefoons naar een hoger niveau. Onderzoek wijst uit dat 45% van de Gen Z's eerder geneigd is een elektronisch apparaat te kopen als ze het gemakkelijk zelf kunnen repareren¹. Met Skyline is repareren eenvoudig. Het scherm van de HMD Skyline is zelfs 65% makkelijker te repareren dan dat van HMD's eerste repareerbare smartphone, de G22.

Het ontwerp van de Skyline maakt gebruik van een door schroeven aangedreven nokkenasmechanisme dat de demontage vereenvoudigt. Door slechts één schroef los te draaien, kan je de achterklep openen en er een openingstool onder schuiven om een schroef aangedreven arm te onthullen. Dit slimme en eenvoudige mechanisme is voorzien van een veer die hem terugtrekt wanneer hij wordt losgelaten. Door aan de arm te draaien, duwt de nok tegen een plaat op de achterklep, die weer stevig vergrendelt zodra het demonteren klaar is.

Detox mode

In augustus introduceert de nieuwe smartphone een nieuwe ingebouwde detoxmodus. Deze functie biedt op maat gemaakte blokkering van apps en contacten, waardoor gebruikers hun detox kunnen aanpassen aan hun persoonlijke behoeften. Hierdoor kunnen ze zich beter concentreren op de echte wereld en genieten van een meer gebalanceerde smartphone-ervaring wanneer ze even willen ontsnappen aan de digitale wereld.

Nu de digitale detox-trend steeds populairder wordt, vooral onder Gen Z, markeert deze technologische vooruitgang een significante stap vooruit. Het onderscheidt zich van de detox-functies van concurrenten, die meestal alleen apps en meldingen uitschakelen.

Skyline is verkrijgbaar in twee kleuren: Neon Pink en Twisted Black. Het toestel is uitgerust met een batterij die tot 48 uur meegaat² en ondersteunt Qi-magnetisch opladen voor handige draadloze oplaadstations.

Overige specs

Human Mobile Devices heeft de batterij getest; na 800 volledige oplaadcycli behoudt deze nog 80% van de oorspronkelijke capaciteit. De batterij is gemakkelijk te vervangen dankzij het repareerbare ontwerp.

Skyline heeft een helder pOLED-scherm, een beeldverversingssnelheid van 144 Hz, HDR10-videoweergave en stereoluidsprekers. Of je nu video's bekijkt of games speelt, je geniet van levendige kleuren en helder geluid. De Snapdragon® 7s Gen 2-chipset zorgt voor hoge prestaties en soepel multitasken.

Met de Custom Button kun je je HMD Skyline nog verder personaliseren. Je kunt instellen wat er gebeurt wanneer je de knop ingedrukt houdt en wat er gebeurt bij dubbelklikken. Je kunt het gebruiken als snelkoppeling naar je favoriete game, om naar huis te navigeren, vragen aan je AI-assistent te stellen, en meer.