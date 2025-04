Sony onthult BRAVIA 8 II met nieuw QD-OLED-paneel

Sony kondigt vandaag de BRAVIA TV-line-up voor 2025 aan. Met technologieën en functies uit de BRAVIA 9 vertegenwoordigen de nieuwe BRAVIA 8 II, BRAVIA 5 en BRAVIA 3 Sony’s kenmerkende bioscoopkwaliteit, aangedreven door de geavanceerde XR Processor met een AI-scèneherkenningssysteem. Het assortiment varieert van een grote 98-inch tv in de nieuwe BRAVIA 5-serie tot een compacte 43-inch tv in de BRAVIA-serie.

Sony Bravia 8 II krijgt QD-OLED-paneel

Het slanke One Slate-design van de BRAVIA 8 II combineert het scherm en de rand tot één enkel geheel. Het aluminium voetstuk verdwijnt uit het zicht wanneer je het vanuit een hoek bekijkt, zodat je volledig kunt focussen op de beelden. Sony’s eigen XR Processor en de nieuwste generatie QD-OLED-paneel werken samen om de intentie van de maker met ongeëvenaarde nauwkeurigheid weer te geven.

XR Triluminos Max verbetert de weergave van natuurlijke kleuren, terwijl de levendige helderheid behouden blijft, zodat elke kleur uit de miljarden nuances precies zoals bedoeld verschijnt. Bovendien optimaliseert de XR Processor de hoge kleurzuiverheid en het brede kleurbereik van het QD-OLED-paneel. De XR Processor beschikt over een AI-scèneherkenningssysteem dat data nauwkeurigheid detecteert en analyseert, waarna het beeld wordt geoptimaliseerd voor ultiem realisme.

Door een combinatie van een hoge helderheid en temperatuursensor controleert deze tv het licht nauwkeurig met XR Contrast Booster, wat zorgt voor meer diepte en detail. Wat geluid betreft, verandert Acoustic Surface Audio+ elk deel van het scherm in een krachtig luidspreker, waardoor het geluid precies uit de juiste plek in het beeld komt. Dit zorgt voor een meeslepende, bioscoopervaring, waarbij je volledig wordt omhuld door geluid. De BRAVIA 8 II levert diepe zwarttinten en superieur contrast met OLED-technologie voor levensechte beelden en een authentieke filmervaring.

De Sony BRAVIA 8 II is verkrijgbaar vanaf juni 2025 in twee formaten: 55 inch (2.999 euro) en 65 inch (3.699 euro).

BRAVIA 5 met mini-LED-paneel van maximaal 98 inch

De BRAVIA 5 brengt veel van de geavanceerde technologieën en functies van de modellen van vorig jaar over in een betaalbaarder audiovisueel pakket. De leds worden aangestuurd door XR Backlight Master Drive, met nauwkeurige local dimming voor verbluffend contrast. Het legt licht en schaduw nauwkeurig vast, met gedetailleerde gradaties. Beschikbaar in vijf verschillende schermformaten van 98” tot 55”, beschikt de BRAVIA 5 over verschillende premium functies die zorgen voor scherp beeld en krachtig geluid, waardoor je optimaal van elke filmavond geniet.

De Sony BRAVIA 5 is beschikbaar in vijf formaten: 55, 65, 75, 85 en 95 inch. De versies van 55 inch (1.499 euro) en 65 inch (1.999 euro) staan in de winkelrekken vanaf mei 2025, de versies van 75 inch (2.799 euro) en 85 inch (3.399 euro) vanaf juni en het model van 98 inch (5.999 euro) vanaf juli.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

BRAVIA 3 met edge-lit LED-paneel vanaf 43 inch

De BRAVIA 3 het goedkoopste model in de nieuwe line-up en gebruikt een traditioneel edge-lit LED-paneel. De tv biedt verschillende essentiële functies die het de ideale metgezel maken voor filmavonden. Oude HD-favorieten worden opgeschaald naar 4K met levendige kleuren dankzij de 4K Processor X1 en Triluminos Pro™, terwijl Dolby Atmos en DTS:X zorgen voor meeslepend geluid. Met Google TV als basis is er altijd volop content beschikbaar en is de tv eenvoudig te gebruiken. De BRAVIA 3 is compatibel met PS Remote Play, wat hem ideaal maakt voor een slaapkamer of kinderkamer. Als hij verbonden is met voldoende snel internet, kun je je PS5- en PS4-games spelen terwijl anderen de hoofd-tv in de woonkamer (waar de PS5 op aangesloten is) gebruiken.

De Sony BRAVIA 3 is verkrijgbaar in zes formaten: de versies van 43 inch (749 euro), 50 inch (849 euro), 55 inch (949 euro) en 65 inch (1.199 euro) zijn verkrijgbaar vanaf mei 2025 en de versies van 75 inch (1.599 euro) en 85 inch (2.149 euro) staan vanaf juni in de winkelrekken.

Ondersteuning voor hoogwaardige beeld- en audioformaten

BRAVIA is uitgerust met Studio Calibrated-modi die de beeldkwaliteit reproduceert zoals bedoeld door producenten. Netflix Adaptive Calibrated Mode, SONY PICTURES CORE Calibrated Mode en Prime Video Calibrated Mode passen films en series aan om de visie van de makers weer te geven en zorgen voor de beoogde beeldkwaliteit voor elke studio. BRAVIA ondersteunt zowel Dolby Vision als Dolby Atmos voor helderheid, scherp contrast, rijkere kleuren en meeslepend geluid

Zowel BRAVIA-tv's als BRAVIA Theatre audio-producten zijn compatibel met IMAX Enhanced, een samenwerking tussen IMAX en DTS. Deze producten hebben een certificeringsproces doorlopen om te voldoen aan de standaarden die nodig zijn voor het bieden van een ongeëvenaarde ervaring met SONY PICTURES CORE en geselecteerde films op Disney+. Fans kunnen genieten van premium beeld- en geluidskwaliteit op BRAVIA-tv's en BRAVIA Theatre audio-producten met de IMAX Enhanced-modus, inclusief IMAX Enhanced geluid met DTS:X beschikbaar op Disney+.