Sony Bravia 7 II vs Samsung R95H: welke RGB TV is beter en kunnen ze OLED verslaan?

RGB TV's zijn dit jaar een van de meest veelbesproken technologieën binnen de tv-wereld. Bijna elke grote fabrikant brengt zijn eigen RGB-model uit. Hoewel de technologie nog redelijk nieuw is (Hisense bracht in 2025 als eerste een RGB TV op de markt), wordt er nu al gesproken over een mogelijke 'OLED-killer'. Dat komt door een combinatie van de veel hogere helderheid en levendigere kleuren die de technologie van mini-LED leent, plus een contrast en zwartwaarden die dichter bij OLED in de buurt komen.

We hebben inmiddels al een aantal RGB-modellen kunnen zien (en testen). Zo hebben we de Hisense UR8 RGB mini-LED naast de Samsung QN80H (een traditionele mini-LED TV) gezet. Hierbij waren we niet helemaal overtuigd door de kleuren van de UR8, maar wel door zijn contrast en de controle die hij had over zijn achterverlichting. We hebben ook al de Sony Bravia 7 II RGB mini-LED tegenover een van de beste tv's van 2026, de LG C6 OLED, kunnen zetten. Hoewel we daarbij de C6 wel als winnaar selecteerden, toonde de Bravis 7 II wel duidelijk de potentie van RGB-technologie.

Tot nu toe hebben we echter dus nog geen verschillende RGB TV's direct met elkaar vergeleken. Nu hadden we de kans om een Sony Bravia 7 II naast een Samsung R95H Micro RGB TV te zetten voor een directe vergelijking. Een 65-inch Bravia 7 II kost overigens 2.249 euro en een 65-inch R95H kost 2.999 euro. Dat is toch nog wel een flink prijsverschil, maar het is dus belangrijk om te onthouden dat dit het vlaggenschip RGB-model van Samsung is, maar niet het vlaggenschip RGB-model van Sony. Voor een 65-inch Bravia 9 II betaal je namelijk weer 3.799 euro.

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Wat ook belangrijk is om te weten, is dat de Samsung R95H een mat scherm heeft. Dat heeft natuurlijk een impact op het beeld, waar we verderop dieper op ingaan. Het zorgt soms ook voor een rode tint in de foto's en die tint is in het echt niet te zien.

Kleurweergave

Hoewel kleuren er op de R95H (rechts) feller uitzien, zien ze er op de Bravia 7 II (links) juist veel levendiger uit, zoals je hier ziet bij beelden van de Luma's uit The Super Mario Galaxy Movie. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Bij het bekijken van The Super Mario Galaxy Movie, met beide tv's in hun Film/Cinema-modus en verder nog gewoon met hun standaardinstellingen, merkten we dat de helderheid van de R95H er ietwat overdreven uitzag. Dat zorgde ervoor dat sommige details verloren gingen bij erg felle objecten in beeld. Toen we de helderheid van zijn standaardinstelling van 50 (het maximum) omlaag haalden naar 45 tot 40, zag het beeld er duidelijk beter uit. De helderheid van kleuren was in ieder geval wel erg indrukwekkend op de R95H. De kleuren van de Luma's zagen er enorm fel en levendig uit. De kleuren op de Bravia 7 II hadden iets meer diepte en voelden wat rijker. Dit deed ons meer denken aan wat we vaak bij OLED TV's krijgen.

Kleurennauwkeurigheid bij de rode en groene tinten van Mario en Luigi's outfits en de levendige roze jurk van Peach was erg goed op beide tv's. Toch spatten deze beelden toch iets meer van het scherm op de R95H. Kleuren kunnen er op de R95H soms wel een beetje uitgewassen uitzien in vergelijking met de Bravia 7 II, omdat dit Sony-model gewoon echt zo'n rijk kleurprofiel heeft. De helderheid van de R95H was uitstekend voor deze animatiefilm, maar we konden ook niet negeren hoe rijk en diep de kleuren van de Bravia 7 II eruitzagen.

We zagen vergelijkbare resultaten bij 'live-action' content. De levendige kleuren van Speed Racer hebben bijvoorbeeld ook wat meer diepte op de Bravia 7 II (links). De R95H zag er trouwens in het echt niet zo uitgewassen uit. (Image credit: Warner Bros / Future)

Toen we overschakelden naar Speed Racer, een live-action film met nog steeds erg overdreven, levendige kleuren, zagen we bij de Bravia 7 II opnieuw een rijkere, diepere kleurweergave. Dit zorgde voor meer details in de overdreven outfits en het decor dat geïnspireerd is door de jaren zestig. De R95H leverde hier weer een uitstekende helderheid en dat zorgde er ook hier dus weer voor dat kleuren van het scherm spatten.

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Het lijkt er dus een beetje op dat de R95H wat inlevert op kleurennauwkeurigheid om gewoon een zo levendig mogelijk effect te bieden. In sommige gevallen had dat ook een goed effect. De oranje muren en vloeren van het Racer-huis en het shirt van 'Pops Racer' zagen er veel feller uit op de R95H, maar waren vooral weer gewoon erg mooi helder op de Bravia 7 II. Gele kleuren, zoals bij het schort van 'Mom Racer', zagen er dan weer opvallender uit op de Bravia 7 II.

Toen we wisselden van beeldmodus, zagen we bij de Bravia 7 II dat zijn Cinema- en Professional-modi (vergelijkbaar met een Filmmaker-modus) een consistente ervaring bieden op het gebied van kleurdiepte en -volume. De Cinema-modus paste wel duidelijk beter bij kleurrijke films. Op de R95H zorgde de Filmmaker-modus voor mooi accurate beelden. Kleuren zagen er wel iets minder levendig uit dan in de Film-modus. Hoewel die Film-modus dus duidelijk wel wat inlevert op nauwkeurigheid, is zijn helderheid over het algemeen wel beter voor een film zoals Speed Racer.

Contrast en achterverlichting

Beide tv's toonden een geweldig contrast bij The Batman, maar de R95H (rechts) heeft een iets dynamischere look dankzij zijn hogere helderheid. (Image credit: Warner Bros / Future)

Toen we de openingsscènes uit The Batman op deze tv's bekeken, met beide modellen in hun meest accurate beeldmodus (dus Professional voor de Bravia), leverden ze allebei uitstekende prestaties. Dat terwijl deze film een grote uitdaging is voor films met achterverlichting. Het contrast was erg sterk op beide tv's en ze wisten dus een geweldige balans te bieden tussen lichte en donkere tinten, zoals die van de muurlampen en de donkere houten muren in het huis van burgemeester Mitchell. Hetzelfde zagen we bij de verlichting in de Batcave in contrast met de zwarte muren. Met de standaardinstellingen actief zagen we bij de R95H weer duidelijk zijn hogere helderheid. Die zorgt voor een iets sterker waargenomen contrast in vergelijking met de Bravia 7 II.

Donkere tinten zagen er ook mooi rijk uit op deze tv's. We zagen bijna geen tekenen van blooming wanneer we recht voor deze tv's zaten. Vanuit een hoek zie je op beide modellen dan weer wel de nodige blooming bij donkerdere scènes. Dit is iets opvallender bij de R95H dan bij de Bravia 7 II. De Bravia 7 II vertoonde soms wel wat 'black crush', waardoor er wat details verloren gingen. De R95H wist die details beter te behouden. Denk hierbij aan details zoals de textuur van Batmans pantser en de revers van Gordons jas.

Allebei de tv's gaan geweldig om met beelden met een hoog contrast en veel schaduwen. Dat zie je hier bij beelden uit Dark City. De R95H (rechts) vertoonde hier soms wel wat meer blooming. (Image credit: Arrow Video / Future)

De tv's wisten allebei ook geweldig om te gaan met schaduwen. Bij The Batman zorgde de Bravia 7 II wel voor wat diepere, donkerdere schaduwen over gezichten. Toen we wisselden naar Dark City, met veel shots met een hoog contrast, merkten we opvallend genoeg het tegenovergestelde. De R95H toonde donkerdere schaduwen die zorgden voor een hoger waargenomen contrast dan bij de Bravia 7 II.

Zwartwaardes zagen er geweldig uit bij Dark City op deze tv's. We zagen wel in een scène waarin Murdoch praat met de hotelmedewerker dat de R95H dit keer wat last had van black crush en de Bravia 7 II juist weer wat betere schaduwdetails vertoonde. Sommige donkerdere scènes uit de film onthulden echter ook weer wat blooming, wat iets beter te zien was op de R95H wanneer we vanuit een hoek keken.

We hebben verder ook nog wat content in zwart-wit gekeken. Hierbij zorgde de hogere helderheid van de R95H voor een groter dynamisch bereik en een hoger contrast bij zwart-wit films. Bij het kijken naar scènes uit Dead Man die zich overdag afsperlen, is duidelijk meer levendigheid te zien op de R95H. Dat komt dus vooral door de fellere witte tinten. Beide modellen lieten echter diepe zwarte tinten zien, plus een goed bereik aan grijze kleuren ertussenin. De 4K Blu-ray van die film bevat geen HDR en toen we wisselden van de Filmmaker- naar Film-modus (of de vergelijkbare modi) vertoonde de Bravia 7 II een flink hogere helderheid dan de R95H. De helderheid van de R95H staat standaard ook wel veel lager ingesteld in deze modus.

Helderheid

De hogere piekhelderheid van de R95H (rechts) zorgt ervoor dat felle scènes, zoals deze uit Lawrence of Arabia, meer impact hebben. (Image credit: Sony Pictures / Future)

Laten we hier maar even beginnen met onze metingen van de helderheden van de tv's. De R95H is merkbaar feller wanneer beide modellen in hun HDR Film-modi staan. De R95H haalde een HDR-piekhelderheid van 1.960 nits, terwijl de Bravia 7 II 1.163 nits bereikte. Hetzelfde merkten we bij de Filmmaker/Professional-modus. De R95H haalde in dit geval een HDR-piekhelderheid van 1.977 en de Bravia 7 II van 1.114 nits.

Bij het meten van de fullscreen HDR-helderheid werd het pas echt interessant. In de Film/Cinema-modus maten we bij de R95H 607 nits, maar bij de Bravia 7 II ineens weer 830 nits. Dat betekent dat de Sony grotere felle gedeeltes van het beeld met een hogere helderheid kan weergeven.

In de praktijk zagen beelden er bij live-action content over het algemeen feller uit op de R95H dan op de Bravia 7 II, zeker in de Film-modus en met HDR actief. Bij Lawrence of Arabia, en dan vooral in de woestijnscène waarin Lawrence en zijn gids water uit een put gaan halen, heeft de R95H een flink hogere waargenomen helderheid. Het witte zand en de blauwe lucht zien er hier simpelweg levendiger uit. De Bravia 7 II toont dan weer meer details in felle gedeeltes van het beeld, zoals bij de patronen in de grond. De R95H wint het hier dus wel duidelijk als het gaat om helderheid. Dat is ergens toch wel opmerkelijk, aangezien de Bravia 7 II dus een hogere fullscreen HDR-helderheid kan bieden.

Puur op het gebied van de omgang met reflecties is Samsungs Glare Free-scherm (rechts) duidelijk het beste. (Image credit: Future)

Hetzelfde merkten we ook bij kleurrijkere films. Toen we weer even terugkeerden naar Speed Racer zagen we veel fellere highlights bij de R95H. Dit was bijvoorbeeld te merken aan de lichten van de Mach 5 en de glanzendere witte tinten van de Mach 5 en de helm van Speed. Toen we naar de accuratere Filmmaker/Professional-modus wisselden, zaten de tv's overigens wel dichter bij elkaar op het gebied van helderheid. De piekhelderheid was echter nog steeds wat hoger bij de R95H.

Natuurlijk hebben we de tv's ook weer in een felverlichte ruimte getest om het effect van weerspiegelingen te zien. De R95H laat hier voor de zoveelste keer zien hoe effectief Samsungs matte antireflectiecoating is. Zelfs bij donkere films zoals The Batman hadden we nooit last van spiegelachtige reflecties. Felverlichte ruimtes zijn voor de Bravia 7 II daarentegen wel een beetje een uitdaging. Bij fellere scènes, zoals die woestijnscène uit Lawrence of Arabia, levert de Bravia 7 II uitstekende prestaties in een felverlichte ruimte. Bij donkerdere scènes of scènes met een hoog contrast, zijn er soms wel wat duidelijke spiegelachtige reflecties te zien.

De beste keuze

(Image credit: Future)

Welke tv uiteindelijk voor jou de beste keuze is, hangt vooral af van je budget. De Bravia 7 II is namelijk toch wel flink goedkoper. De tv's wisten allebei goede prestaties te leveren en gingen vooral heel goed om met het nauwkeurig weergeven van donkere scènes. Toch was er op beide modellen soms wel een kleine beetje blooming te zien (vaak iets duidelijker op de R95H). Kleuren werden op deze modellen uitstekend gereproduceerd, maar bij de S95H zagen ze er feller uit en bij de Bravia 7 II hadden ze wat meer volume.

Het is eerlijk gezegd heel lastig om te kiezen tussen deze twee modellen. In sommige situaties hadden we een duidelijke voorkeur voor de Bravia 7 II, vooral qua kleurweergave, maar de R95H presteerde dan weer beter bij donkere scènes met een sterker contrast. Dit is een strijd tussen een middenklasse RGB-model (Bravia 7 II) en een flagship RGB-model (R95H). Met dat in gedachten vinden we de Bravia 7 II uiteindelijk wel de betere prijs-kwaliteitverhouding bieden van de twee. Als de prijs echter niets uitmaakt, dan zouden we toch nog eerder de R95H aanraden.

Nou moeten we natuurlijk nog een antwoord geven op die andere belangrijke vraag: weet een van deze tv's OLED te verslaan? Wij zijn van mening dat dit op dit moment nog net niet het geval is. Toch weet de Bravia 7 II wel al indrukwekkende kleuren te tonen en laat de R95H weer heel goed zien hoe effectief de controle over de achterverlichting wel niet kan zijn bij RGB-technologie. OLED is dus zeker nog niet verslagen, maar kan op sommige vlakken misschien wel iets leren van deze nieuwere technologie. Als dat niet gebeurt, kan RGB misschien in de toekomst wel veel aantrekkelijker worden.