We zagen de 116-inch tv van Hisense in actie en zijn formaat is niet het enige dat opviel

Hisense nodigde ons uit om vorige week bij de MediaMarkt Amsterdam Arena een presentatie (en demonstratie) van de 116UX RGB mini-LED TV bij te wonen. Toen we bij het Hisense-hoekje van de winkel belandden, werden we meteen geconfronteerd met de gigantische nieuwe RGB mini-LED TV van het merk.

We kregen onder andere een korte presentatie over het merk zelf en een uitgebreidere presentatie over deze baanbrekende nieuwe tv en de nieuwe displaytechnologie die hem zo speciaal maakt.

Tijdens dit evenement werd het snel duidelijk dat Hisense erg trots is op zijn nieuwe technologie en dat het bedrijf maar al te graag de strijd aangaat met de beste OLED en mini-LED TV's van bekende merken zoals LG en Samsung.

Het bedrijf heeft er niet voor niets voor gezorgd dat zijn RGB mini-LED TV de eerste én grootste tv in deze categorie is. De RGB mini-LED-technologie was schijnbaar al langer beschikbaar, maar nu heeft Hisense ook eindelijk een eigen chip met genoeg rekenkracht kunnen ontwikkelen om de nieuwe technologie aan te sturen.

Wat houdt RGB mini-LED precies in?

Voordat we wat dieper in kunnen gaan op de dingen die ons het meest opvielen aan de 116UX RGB mini-LED TV, is het handig om kort duidelijk te maken wat de indrukwekkende nieuwe technologie inhoudt.

Het wordt al gauw erg complex als je de precieze werking van een displaytechnologie moet uitleggen, maar in het kort is het 'RGB'-gedeelte van RGB mini-LED hier het belangrijkste.

Dit heeft Hisense er zelf over te zeggen: "Waar traditionele mini-LED TV’s gebruikmaken van enkelkleurige backlights, werkt RGB mini-LED met afzonderlijke rode, groene en blauwe leds die individueel worden aangestuurd."

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De opstelling achter het paneel is nog steeds erg vergelijkbaar met de standaard mini-LED-technologie: er zitten allemaal ledlampjes achter het paneel, verdeeld over duizenden (dim)zones. Bij traditionele mini-LED TV's lichten deze lampjes wit of blauw op en worden er (kleur)filters gebruikt om andere kleuren weer te kunnen geven.

Bij RGB mini-LED worden die witte of blauwe ledlampjes vervangen door rode, groene en blauwe ledlampjes. Ook die zijn weer verdeeld over verschillende zones, maar kunnen dus samen alle kleuren creëren zonder filters. Die kleuren zien er ook nog accurater en feller uit op deze manier.

Enorm hoge helderheid en prachtige kleuren

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Op papier moet RGB mini-LED dus zorgen voor enorm heldere en kleurrijke beelden. In de praktijk was dat ook erg duidelijk te merken. Je ziet ook dat het lastig was om dit goed in beeld te brengen. De tv was zo fel dat óf het scherm er overbelicht uitzag, óf de omgeving juist heel donker werd weergegeven op foto's.

De tv moet volgens Hisense een piekhelderheid van 8.000 nits kunnen bereiken. Dit is dan ook een van de grootste voordelen ten opzichte van OLED TV's. Dankzij die extreem hoge helderheid zijn dit soort tv's veel handiger voor in felverlichte ruimtes. De beste OLED TV's van dit moment halen een piekhelderheid van rond de 3.000 nits. De beste mini-LED TV's zitten al rond de 6.500 nits, maar RGB mini-LED weet dus beide technologieën te overtreffen. Hierdoor heb je niet alleen minder snel last van reflecties (bij felle beelden), maar kan de tv ook een breder contrast leveren en dus voor dynamischere beelden zorgen.

De rode, groene en blauwe ledlampjes zorgen dus ook voor accuratere kleuren en een breder kleurbereik. Samen met die hoge helderheid zorgt dit voor prachtige, levendige beelden. Deze eerste generatie RGB mini-LED TV van Hisense weet al een indrukwekkende kleurdekking tot 95% van de BT.2020-kleurruimte te bieden, maar we kregen ook al te horen dat het bedrijf voor volgend jaar streeft naar een dekking tot 100%. De RGB-verlichting zorgt er ook voor dat er minder blauw licht wordt gebruikt, dus je ogen raken als het goed is ook minder snel vermoeid ondanks de felle, kleurrijke beelden.

Bij mini-LED heb je nog wel eens te maken met een 'blooming'-effect. Dat is een soort gloed die kan ontstaan rondom een felverlicht object in beeld dat tegen een donkere achtergrond wordt weergegeven. Omdat niet elke pixel zelfverlichtend is, maar er dus met dimzones wordt gewerkt, is het lastig voor deze technologie om enorm fel en enorm donker recht naast elkaar weer te geven. Het licht geeft vaak in het donkere gedeelte toch nog een beetje gloed af. Dat is vooral heel goed te zien vanuit bredere kijkhoeken.

Bij de 116UX RGB mini-LED TV merkten we dit effect veel minder op, zelfs vanuit bredere kijkhoeken. Ook heeft die gloed nu dus de kleur van het felle object en nieuw gewoon een witte of blauwe gloed, daardoor valt het nog minder snel op. Zwart zag er op deze tv ook verrassend diep uit. Bij een directe vergelijking zullen de extra diepe zwartwaardes van OLED er nog wel iets beter uitzien, maar toch waren we erg onder de indruk van de zwartwaardes van het nieuwe UX-model.

Dikker dan OLED, maar mogelijk dunner dan mini-LED

(Image credit: Future / Cas Kulk)

OLED heeft dus nog steeds wel een voordeel op het gebied van zwartwaardes en contrast, maar ook als het gaat om de dikte van de tv. Het paneel van een OLED TV bestaat nou eenmaal uit minder (dikke) lagen dan dat van een mini-LED TV.

Ook de 116UX RGB mini-LED TV is merkbaar dikker dan de gemiddelde OLED TV. Toch kregen we te horen dat deze nieuwe technologie in principe wel voor dunnere tv's kan zorgen dan de standaard mini-LED-technologie.

Dat is hier niet echt het geval, want Hisense dacht dat het bij een tv van dit formaat ook maar net zo goed een fatsoenlijk geluidssysteem kon toevoegen. Het is toch al een gigantische tv, dus iets dikker maakt dan ook niet meer heel veel uit.

Er zit dus ook een 6.6.2-kanaals geluidssysteem verwerkt in deze tv. Hisense zegt dat dit systeem in principe een soundbar kan vervangen. We hebben niet genoeg kunnen horen om daar zelf een uitspraak over te kunnen doen, maar we gokken dat een soundbar toch nog steeds een fijne toevoeging zal zijn. Net als veel concurrenten zal het bedrijf overigens ook zelf soundbars aanbieden die samen kunnen werken met de ingebouwde speakers voor een nog meeslepender geluid.

Focus op gaming

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Het werd tijdens dit evenement ook al snel duidelijk dat Hisense zich met deze tv onder andere op gamers wil focussen. De hoge helderheid en fantastische kleurweergave zijn voor gamers natuurlijk ook erg fijn, maar daarnaast biedt deze tv ook een '165Hz Game Mode Ultra' en VRR, plus een speciale 'Game Bar' (die je hierboven ziet).

Die hoge refresh rate en een geadverteerde responstijd van 6,5 ms betekenen dus ook dat gamers met een krachtige pc van een extra soepele game-ervaring kunnen genieten. Veel tv's bieden nog steeds maximaal 120Hz aan (en soms ook nog wel 144Hz), wat voor console-gamers prima is, maar voor pc-gamers is iets meer toch ook wel fijn.

Het was dan ook niet voor niets dat Hisense deze presentatie hield op dezelfde dag dat EA Sports FC 26 uitkwam. We konden het spel dan ook in actie zien op de nieuwe tv. Nou was dit misschien niet de beste demo van de gaming-prestaties van de tv, omdat het via een PS5 met 60 fps werd gespeeld, maar het was dan wel weer een goede demonstratie van hoe het is om een sportwedstrijd op deze gigantische 116-inch tv te kijken.

Hisense is een officiële partner van FIFA en hoopt dus natuurlijk ook dat mensen zijn grote tv's kopen om van een meeslepende ervaring te genieten tijdens bijvoorbeeld het WK volgend jaar. Daar kan deze tv zeker voor zorgen, maar misschien kan je toch beter tot volgend jaar wachten.

RGB mini-LED wordt vooral volgend jaar interessant

(Image credit: Future / Cas Kulk)

We kregen een van de Hisense-medewerkers tijdens de presentatie en de Q&A die volgde een aantal dingen te horen die suggereerden dat de RGB mini-LED TV's van volgend jaar toch nog wat interessanter zullen zijn voor de meeste mensen.

Het grootste nadeel momenteel is dat het UX-model alleen beschikbaar is in 100 en 116 inch. Die formaten passen sowieso niet bij iedereen in de woonkamer, maar daarnaast moet je voor het 116-inch model dat wij hebben gezien nu nog zo'n 24.000 euro neerleggen (en zo'n 14.000 euro voor het 100-inch model). Dat is niet slecht als je het vergelijkt met zelfs een 97-inch LG G5 (met een adviesprijs van ongeveer 25.000 euro), maar het is een bedrag dat zeker niet iedereen wil besteden aan een nieuwe tv.

Volgend jaar zal Hisense echter meer opties aanbieden. Er moeten dan formaten vanaf 65-inch beschikbaar zijn. Het bedrijf denkt nog na over een 55-inch model, maar die is nog niet bevestigd en de focus ligt bij Hisense toch wel meer op grotere tv's.

Er zijn natuurlijk nog geen officiële prijzen beschikbaar gemaakt, maar we hebben wel wat indicaties gekregen. Het 65-inch model zou volgend jaar een adviesprijs rond de 2.000 euro kunnen krijgen. In principe zou het RGB mini-LED-model van volgend jaar ongeveer dezelfde prijzen als het huidige U8 mini-LED-model kunnen krijgen.

De introductie van RGB mini-LED betekent overigens ook dat de prijzen van standaard mini-LED wellicht omlaag zullen gaan. Dit is niet meteen het einde van mini-LED en dat is dus goed nieuws als je RGB mini-LED te duur vindt.

Verder streeft Hisense ernaar om volgend jaar een dekking van 100% te kunnen bieden voor de BT.2020-kleurruimte en moeten de modellen van volgend jaar een betere antireflectielaag krijgen. Dat is ook fijn om te horen, want het 116-inch model dat wij te zien kregen, toonde in de felverlichte MediaMarkt toch nog wel wat weerspiegelingen wanneer het scherm vrij donker was. Naast de UX was echter ook een ander model met antireflectiescherm aanwezig en die ging inderdaad duidelijk beter om met weerspiegelingen.

Als je echt niet kan wachten en je graag een gigantische tv wil, dan is de 116UX zeker een aantrekkelijke tv, maar de meeste mensen kunnen misschien beter wachten op de verbeterde RGB mini-LED TV's van volgend jaar.