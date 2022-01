Wat is Mini-LED? De tv-technologie uitgelegd

Mini-LED is een vorm van displaytechnologie die je regelmatig terugvindt in tv’s. Tegenwoordig hebben grote tv-producenten, zoals Philips, Samsung en LG allemaal Mini-LED-modellen op de markt.

Sommige merken combineren Mini-Led zelfs met andere technologie, zoals de ‘QNED’-tv’s van LG. Deze tv’s gebruiken zowel de NanoCell LCD-technologie van LG als Mini-Led.

Daarnaast zijn er verschillende tv’s aangekondigd bij CES 2022 die de technologie ondersteunen. Samsung maakt bijvoorbeeld gebruik van Mini-Led in zijn 'Neo QLED'-tv’s.

Naast tv’s vind je Mini-LED ook terug in andere apparaten met en scherm. Zo gebruikt Apple de technologie in de MacBook Pro 14 inch (2021), in de nieuwe iPad Pro en mogelijk ook in de aankomende iMac Pro’s.

Nu Apple de techniek heeft overgenomen voor andere apparaten, is het een kwestie van tijd voordat meer bedrijven dit gaan doen. Mini-LED wordt steeds beter en als je van plan bent om een nieuwe tv te kopen, is het de moeite waard om je even in te lezen.

In deze gids leggen we uit wat Mini-LED precies is, of het je kijkervaring verbetert en of je echt een Mini-LED-tv nodig hebt.

(Image credit: Apple)

Zoals je kunt raden van de naam, heeft Mini-LED te maken met het formaat van de LED-modules die jouw tv verlichten.

LCD-pixels kunnen zichzelf niet verlichten, dus ze hebben een aparte lichtbron achter zich nodig om de nodige helderheid te halen. OLED daarentegen kan wel zichzelf verlichten.

Maar wat voor een impact heeft deze verlichting op jouw kijkervaring? Je kunt dit het beste zien op een LCD-scherm. Zwarte tinten op een LCD-display zijn niet zo diepzwart als op een OLED-scherm, maar als de belichting achter de pixels slecht ingebouwd zit, wordt het verschil nog groter. In één frame zie je dan vervaging en wat lijkt op verschillende tinten van wat dezelfde kleur zwart moet zijn.

Dit zie je vaak goed in de aftiteling van een film. Meestal bestaat dit uit witte tekst op een zwarte achtergrond. Op een LCD-display lijkt het mogelijk alsof de witte kleur van de woorden uitlekt in de zwarte achtergrond, of dat er een soort aureool om de woorden verschijnt. Dit zorgt voor een oneven, donkergrijze achtergrond die eigenlijk gitzwart moet zijn.

Uiteraard koop je geen tv gebaseerd op hoe goed de aftiteling eruit ziet, maar dit effect zie je ook terug in de rest van de film. Daardoor lijkt LCD-technologie tweederangs in vergelijking met OLED.

(Image credit: Samsung)

Wat is Mini-LED? Simpelgezegd, Mini-LED is een efficiënte manier om LCD-panelen te verlichten. Een diode mag niet meer dan 0,2mm groot zijn om als ‘mini’ geclassificeerd te worden. Als individuele diodes kleiner zijn, is er ruimte om er meer in een scherm te verwerken. Door meer kleinere diodes te plaatsen, kan een scherm feller beeld produceren en kan de belichting beter worden gecontroleerd. Dit zorgt voor minder vervaging van kleuren en beter contrast.

Waarom is Mini-LED belangrijk? Als het goed wordt gebruikt, zorgt Mini-LED ervoor dat een scherm dichterbij OLED-kwaliteit komt. Dit vormt gelijk een oplossing voor een aantal bekende problemen van OLED, zoals het inbranden van beeld wat bij een LED/LCD-tv nauwelijks voorkomt. Daarnaast is er minder gevaar voor een verlies van kwaliteit na verloop van tijd, wat je bij OLED wel hebt. Uiteraard ligt het succes van Mini-LED aan de implementatie. Dat een tv gebruik maakt van Mini-LED, wil niet gelijk zeggen dat hij ook de verwachte prestaties levert. Echter als meer bedrijven met de technologie aan de slag gaan, mogen we verbeteringen verwachten in de toekomst. Dit is waar Apple een belangrijke rol speelt. Door Mini-LED te verwerken in de 12,9 inch iPad Pro (2021) en in de MacBook Pro 14 inch (2021) wordt er meer enthousiasme omtrent de technologie gegenereerd.

(Image credit: Philips)

Kan ik al een Mini-LED-tv kopen? Dat kan. Samsung, LG en Philips lopen voorop als het gaat om Mini-LED-tv’s in Europa. Het Chinese bedrijf TCL was een van de eerste die Mini-LED-tv’s op de markt bracht en andere merken volgden snel. In 2021 verschenen de eerste Mini-LED-schermen in de winkelschappen. Bij CES 2022 hebben verschillende bedrijven nog meer tv-reeksen aangekondigd die gebruik maken van de technologie, dus er zijn er nog meer op komst. Tv-producenten zien duidelijk een toegevoegde waarde.

(Image credit: TCL)

‘QNED’ is de Mini-LED-reeks van LG. Deze serie bestaat uit premium-tv’s met een premium-prijskaartje. De QNED99 is hier het paradepaartje. Dit is een 8K 120Hz-tv die perfect laat zien waar Mini-LED toe in staat is.

Samsung maakt zijn opmars met de ‘Neo QLED’-reeks. Hier is de grootste variatie aan formaten en functies in te vinden. Samsung gebruikt nog een extra laag in zijn Mini-LED-tv’s om het licht van de diodes nog beter te besturen, door middel van kwantumdot-technologie.

Als je aan verlichting denkt, schiet Philips je ook te binnen. Dit bedrijf heeft verschillende Mini-LED-varianten van zijn bekende Ambilight-tv’s.

(Image credit: Samsung)