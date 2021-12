CES 2022: onze verwachtingen voor de grootste elektronicabeurs ter wereld

(Image credit: TechRadar)

De CES vorig jaar online bezoeken was een bijzondere ervaring, maar dit jaar keert de beurs weer terug in fysieke vorm. CES 2022 gaat ons een hele reeks nieuwe apparaten tonen van alle grote merken. We zullen een aantal vernieuwende tv-technieken zien van LG, Samsung en Sony, maar ook nieuwe laptops, smartphones, wearables en koptelefoons.

De beurs wordt echter een stuk ingetogener dan voorgaande jaren, vooral vanwege de aanhoudende Covid-19-pandemie en de impact ervan op internationale reizen. (Eind december meldde CTA dat alle aanwezigen COVID-19 PCR-tests moeten ondergaan, voordat ze een van de locaties mogen betreden.) De CTA legt vooral nadruk op het feit dat de meeste hoofdrolspelers terugkeren naar hun gebruikelijke plekken op de beursvloer van het Las Vegas Convention Center.

Wij spraken met de CTA, die benadrukten dat dit jaar nog wat meer 'hybride' ingericht gaat worden:

"Het digitale evenement heeft ons in staat gesteld om een aantal doelen te bereiken waar we al een tijdje over nadenken, zoals mensen van over de hele wereld in contact brengen met wat er op CES gebeurt", zegt Karen Chupka, hoofd van CES CTA.

“Voor het evenement in 2022 verwelkomen we graag ook ons digitale publiek en zien we ze graag virtueel aanschuiven bij de sessies tijdens de fysieke show. We willen het hybride format gebruiken als een hulpmiddel om meer mensen met elkaar in contact te brengen en een nieuw publiek aan te trekken."

CES 2022 datum en tijd

Officieel loopt CES 2022 van woensdag 5 januari tot en met zaterdag 8 januari 2022. Op die dagen is de beursvloer open en kun je rondlopen om de verschillende stands te bekijken - zolang je officiële bewijzen hebt dat je bent gevaccineerd.

Net als bij eerdere conferenties, zijn er twee dagen voorbehouden aan de pers. Deze vinden plaats op maandag 3 januari en dinsdag 4 januari. Op dinsdag 4 januari vindt CES Unveiled plaats van 17:00 - 20:00 PST (2:00 - 5:00 uur CET). De grote persevenementen van LG, Samsung en Sony vinden dinsdag plaats vanaf 08:00 uur PST (17:00 CET) en duren de hele dag.

Op woensdag is de beurs van 10:00 uur tot 18:00 uur PST (19:00 - 3:00 CET) geopend voor het grote publiek. Op donderdag en vrijdag is hij geopend van 09:00 uur tot 18:00 uur PST (18:00 - 3:00 CET). Op zaterdag 8 januari staan de deuren vanaf 09:00 uur open en wordt de CES afgesloten om 16:00 uur PST (18:00 - 1:00 CET).

Dus wat gaan we vanaf daar zien?

LG op de CES

(Image credit: LG)

LG belooft ons een grootse stand op de CES 2022, compleet met mensen om de bezoekers te begeleiden (misschien wat minder dan in 2020) en een aantal AR en VR ervaringen. We weten niet hoeveel van de 2022-producten we te zien krijgen.

Naast een videoteaser van EGOT-winnaar John Legend en de belofte dat er op 4 januari een "LG Wereldprimeur" op de CES 2022 te zien zal zijn, weten we dat er een paar vreemde, verplaatsbare televisies te zien zijn, en een krachtige nieuwe (eerste) gaming laptop. De LG 17G90Q is zo groot (een 17-inch scherm), krachtig (Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q grafische kaart) en spannend dat hij nu al een CES 2022 innovatieprijs in de wacht heeft gesleept.

Maar we verwachten meer van LG te zien op de CES 2022, naast deze nieuwe laptop en vreemde televisies. Houd dit artikel in de gaten voor meer details.

Het laatste LG CES 2022 nieuws:

Samsung op de CES 2022

(Image credit: Future)

Samsung zal ons tv's en smartphones tonen, maar ook apparaten die je volgend jaar kunt kopen. Zelfs robot-koks en robotconcepten die misschien nooit op de markt komen! Samsung weet ons altijd te verrassen op de CES, en we verwachten dan ook een paar gave producten te zien op de CES 2022.

Natuurlijk verwachten we een aantal nieuwe Samsung 4K en 8K Neo QLED tv's, in navolging van de fantastische Samsung QN90A en QN900A modellen. Wat telefoons aangaat, gaan we waarschijnlijk wat meer middenklasse toestellen zien, hopelijk aangevuld met de lang verwachte Samsung Galaxy S21 FE. Misschien zien we zelfs wel iets van de aankomende Samsung Galaxy S22 vlaggenschipserie.

Sony op de CES 2022

(Image credit: Future)

Sony is altijd lastig de voorspellen. De ene keer komen ze met een concept-auto. Een andere keer komen ze met een robothond. Je weet nooit echt waar Sony mee op de proppen zal komen.

Toch hebben we een vermoeden wat we kunnen gaan zien. Sony’s audio-afdeling zal waarschijnlijk een nieuwe reeks mediaspelers presenteren (zoals Walkmans), maar ook één of twee paar nieuwe premium koptelefoons. We verwachten ook wat draadloze luidsprekers en, vanuit de televisie-divisie, minstens drie of vier nieuwe 4K en 8K-beeldschermen om ons voor te verwarmen voor de 2022 Sony televisies.

Sony laat nooit heel veel nieuwe camera's zien op de CES, maar we verwachten zeker een paar updates rondom de muziek- en filmsegmenten. Misschien zien we zelfs de PlayStation VR 2 op de beursvloer! Waarschijnlijk niet, maar we moeten onze ogen openhouden voor het geval Sony met aangename verrassingen komt.

TCL op de CES 2022

(Image credit: TCL)

TCL heeft CES omarmd als een podium om zijn nieuwe producten te presenteren die het aankomende jaar in de winkels verschijnen. Daarnaast zien we ieder jaar nieuwe concepten waar het bedrijf aan werkt. Hoewel sommige van die apparaten regelmatig stilzwijgend worden vertraagd (of helemaal nooit worden uitgebracht), zien we altijd een interessante line-up van tv's, telefoons, apparaten met een flexibel scherm en andere gadgets van TCL, en we verwachten dat CES 2022 niet anders zal zijn.

Omdat TCL voornamelijk draait om televisies, verwachten we een aantal nieuwe 6-Series Mini LED tv's, als opvolger van de indrukwekkende TCL 6-Series 8K. TCL is pas een paar jaar actief in de wereld van smartphones onder zijn eigen naam. Wij gokken op een opvolger van de TCL 20-serie die we afgelopen jaar hebben gezien. Wellicht wordt dat de TCL 30 serie. Er zou ook een TCL Tab tablet komen, samen met wat conceptproducten die niet te voorspellen zijn.

Hisense op de CES 2022

(Image credit: Hisense)

Hisense krijgt op de CES nooit dezelfde aandacht als bedrijven als Sony, Samsung en LG, maar het is altijd de moeite waard om even een bezoekje te brengen aan de stand van het bedrijf als je toch door het Las Vegas Convention Center loopt. We verwachten dit jaar een nieuwe reeks slimme tv's met Google TV en een aantal mooie nieuwe laser-tv's (voor de VS).

Hisense toont vaak superfuturistische weergavetechnologie op de beurs, maar in de praktijk is deze technologie vaak conceptueel of exclusief voor de Chinese markt.

Intel op de CES 2022

(Image credit: Intel)

De grootste onthulling die we van Intel verwachten op de CES is de verdere onthulling van de Alder Lake CPU's. We verwachten dat een deel van zijn vlaggenschip-klasse silicium vooral gericht is op high-end desktop-chips. Op de CES 2022 kunnen we Alder Lake-chips in laptops verwerkt zien, waarbij de big.LITTLE-architectuur laptops aanzienlijk energie-efficiënter zou moeten maken.

Als de eerdere geruchten stand houden, kunnen de nieuwe processoren de prestaties van Apples M1 en M1X processors overtreffen... net als die van de AMD Zen 3 chips.

Panasonic op de CES 2022

(Image credit: Panasonic)

Panasonic komt meestal met twee grote aankondigingen op de CES: een voor een nieuwe OLED-tv en een andere voor de Technics-lijn van platenspelers en hoofdtelefoons. Dit jaar zou anders kunnen zijn. Panasonic zou ons zomaar kunnen verrassen met iets totaal nieuws en verrassends, maar we rekenen nergens op.

Helaas komen overige aankondigingen van Panasonic pas volgend jaar september komen, tijdens de IFA 2022.

Onze voorspellingen voor...

Camera's op de CES 2022

(Image credit: Future)

De camerawereld heeft de afgelopen jaren CES steeds meer gemeden, ten gunste van beurzen zoals de CP+ van Japan of speciale evenementen. Maar dat betekent niet dat we geen noviteiten op dit vlak kunnen verwachten, zoals de Sony Airpeak-drone vorig jaar.

Een van de belangrijkste camera's die we begin 2022 verwachten te zien, is de Canon EOS R5c, die waarschijnlijk meer gericht zal zijn op filmers dan de Canon EOS R5. De camera zou volgens geruchten een actieve koeling bevatten om de oververhitting van de R5 te overwinnen. Gaan we het zien op CES 2022? Canon zal eerder een eigen evenement organiseren, hoewel we tijdens de CES 2020 wel kennismaakten met de Canon EOS 1D X Mark III.

Naast de grote merken op cameragebied hebben we op de CES regelmatig nieuws gehoord van Insta360, dus misschien zien we daar een mogelijke toevoeging aan diens modulaire One R-systeem. Het CES-podium is ook een ideale plek voor nieuwe fotografische spelers om zichzelf en hun technologie te tonen. We hopen dat enkele innovators zoals de Pixii-camera de zaken een beetje opschudden.

Natuurlijk zouden we zomaar updates kunnen krijgen van Sony’s Airpeak drone, of meer nieuws over VR fotogafie. Omdat we meer vanuit huis werken dan ooit tevoren, zou Canons nieuwe 3D VR lens datgene zijn dat een nieuwe trend kan ontketenen op de CES 2022.

Telefoons op de CES 2022

(Image credit: Samsung)

De CES is niet de plek om modellen voor dit jaar aan te kondigen. Dat gebeurt meestal op het Mobile World Congress (MWC) in februari. Toch kiezen sommige merken er ieder jaar weer voor om een aantal nieuwe toestellen te presenteren aan het grote publiek. Denk daarbij aan een verloren vlaggenschip, maar meestal zijn het mid-range en budgettelefoons, omdat bedrijven hun grote nieuws bewaren voor het MWC.

Zoals we net al schreven in de tekst en uitleg van de afzonderlijke merken, verwachten we dat Samsung en TCL nieuwe toestellen tonen. Tenminste: als we even terugdenken aan eerdere CES-presentaties. Daartoe behoren Samsungs duurdere middenklasse toestellen zoals de opvolgers van de Samsung Galaxy A52 en de Samsung Galaxy A72, maar ook het mogelijke debuut van de langverwachte Samsung Galaxy S21 FE. Voor TCL zouden we de eerste toestellen uit de TCL 30 serie kunnen zien, met meer modellen later dit jaar.

Het zou ook kunnen zijn dat we andere merken hun nieuwe toestellen zien presenteren, zoals Motorola de afgelopen jaren deed met hun Moto G smartphones. We verwachten ook een aantal niet-traditionele toestellen, met speciale aandacht voor smartphones met een flexibel scherm: zowel de TCL Rollable als de LG Rollable werden op de CES 2021 getoond, en hoewel beide smartphones niet in de winkelschappen terecht zijn gekomen, laten ze nog altijd goed zien wat er mogelijk is op het gebied van smartphonedesign.

Audio op de CES 2022

(Image credit: Sony)

We zijn verwend als het gaat om audioproducten op beurzen. Het hele jaar door vinden we tal van evenementen, die ons laten zien wat er hot is in de wereld van hifi-koptelefoons, luidsprekers en soundbars. Toch biedt de CES de unieke mogelijkheid om te zien wat er er allemaal mogelijk is, als fabrikanten van de gebaande paden aflopen.

De afgelopen jaren zagen we bijvoorbeeld de Creative's Super X-Fi-technologie en Sony 360 Reality Audio. Dit jaar verwachten we meer upgrades voor beide technologieën te zien.

Naast hoofdtelefoons maken we ons op om nieuwe bluetooth-luidsprekers en soundbars te ontdekken van LG, Samsung en Sony, maar ook boekenplankspeakers en staande luidsprekers van Klipsch, JBL en meer. Dat is inderdaad een nogal vage voorspelling, maar de wereld van hifi beweegt snel en producten worden sneller aangekondigd en uitgebracht dan de meeste mensen ze kunnen bijhouden.

TV's op de CES 2022

(Image credit: Future)

Groter. Helderder. Meer pixels. Beter contrast. Het klinkt eenvoudig, maar het zijn wel dé eigenschappen waar elke tv-fabrikant op dit moment aan werkt. We zagen ieder jaar de schermen al groter worden, maar de afgelopen jaren hebben we een aantal echt supergrote modellen gezien die meer dan 90 inch in diameter waren. Het zal moeilijk (en kostbaar) zijn om die barrière te overschrijden, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat we betaalbare 100-inch tv's zien.

Wat helderheid en contrast betreft, zetten wij in op nieuwe Mini LED-tv's die op beide fronten de grenzen verleggen. Dit jaar zagen we de eerste modellen van LG en Samsung in de vorm van de Samsung QN90A QLED TV en LG QNED99, en beide televisies hebben ons versteld doen staan.

Er doen een aantal interessante geruchten de ronde over wat er zou kunnen komen voor weergavetechnologieën. Er wordt zelfs gesproken over holografische en transparante tv's! Toch zullen we gewoon moeten wachten tot we in Vegas zijn om erachter te komen wat de Grote Drie voor ons in petto hebben.

Smart home op de CES 2022

(Image credit: Arlo)

Contactloze technologie was een grote trend op CES 2021; van Kohler's keukenkraan die water geeft door er simpelweg je hand voor te houden, tot Arlo's videodeurbel die je een seintje geeft als er iemand voor je deur staat (zonder dat deze de deurbel zelf hoeft in te drukken). Dankzij de aanhoudende effecten van de wereldwijde pandemie verwachten we veel meer contactloze technologie op CES 2022.

Natuurlijk zullen we de standaard smart home producten voorbij zien komen, waaronder beveiligingscamera's met een betere resolutie en slimmere AI die het aantal bewegingsmeldingen minimaliseert. We verwachten ook tal van robotstofzuigers die beter zuigen en AI inzetten om veilig door je huis te manoeuvreren, waarbij ze kabels, sokken en huisdieren kunnen omzeilen.

Wearables op de CES 2022

(Image credit: Future)

De meeste grote namen in fitnesstracking (inclusief Garmin en Fitbit) organiseren liever hun eigen evenementen in plaats van een grote onthulling te doen op CES. Dat betekent echter niet dat we Fitbit niet op de CES 2022 gaan zien.

Aangezien Fitbit nu eigendom is van Google, is het druk bezig om de Fitbit-apps en -producten en hun eigen smartwatch-besturingssysteem, WearOS, te combineren. Op de CES zien we meestal een aantal nieuwe Wear OS-horloges, waaronder die van Skagen, Suunto en Withings. De show van 2022 zou ons een eerste glimp kunnen geven van hoe de Fitbit-integratie zal werken op een smartwatch.

We konden ook enkele fitness-trackers zien die het concept anders aanpakken. Zo zagen we op de CES 2021 het Britse DNABand, die een horloge introduceerde dat gebruikmaakt van een speekselmonsters om gezondheidsadvies te geven. Ook dit jaar verwachten we iets ongewoons te zien en houden we de start-ups nauwlettend in de gaten houden om vreemde en prachtige wearables aan je te tonen.

Het is ook mogelijk dat we ‘fitness tracking as a service’ gaan zien. We zagen de laatste tijd een paar interessante ontwikkelingen op dit gebied, waarbij Amazon en Fitbit sommige inzichten achter een betaalmuur verborgen houden. Op CES 2022 zien we wellicht een fitness-tracker die in de basis gratis is, maar waarvoor een doorlopend maandelijks abonnement vereist is als om je gezondheidsgegevens in te zien.

CES 2022: hoe registreer jij jezelf?

(Image credit: SFIO CRACHO / Shutterstock)

Je kunt je vanaf nu registreren voor de CES 2022 op de CES-website. Wat de kosten betreft, is de CTA van plan het prijskaartje op 300 USD te zetten. Deze vergoeding is van toepassing voor de meeste deelnemers, inclusief retailers, maar net als in de afgelopen jaren krijgen erkende journalisten en analisten gratis toegang.