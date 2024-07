GoPro Hero 13 Black: nieuws, geruchten en meer

De GoPro Hero 13 Black action camera zal waarschijnlijk later dit jaar arriveren. GoPro houdt zich namelijk al sinds 2016 aan een jaarlijks releaseschema.

Fans hopen dit jaar waarschijnlijk op een grotere upgrade dan vorig jaar en dat kunnen we ze ook niet kwalijk nemen. De GoPro Hero 12 Black is een geweldige action camera, maar er is niet heel veel veranderd ten opzichte van de Hero 11 Black, naast meerdere softwareverbeteringen en hier en daar wel wat efficiëntere hardware.

Er is inmiddels veel sterke concurrentie van bedrijven zoals Insta360 en DJI. De Insta360 Ace Pro en de DJI Osmo Action 4 bieden bijvoorbeeld beide betere prestaties bij weinig licht en hebben grotere sensoren. Het is tijd voor een inhaalslag voor GoPro, maar zal dat ook echt lukken met de Hero 13 Black?

Zal GoPro weer de titel van "koning van de action camera's" kunnen bemachtigen? Hieronder vind je in ieder geval alles wat we tot nu toe al weten over de GoPro Hero 13 Black.

In het kort

Wat is het? De Hero 13 Black zal GoPro's volgende flagship action camera zijn

De Hero 13 Black zal GoPro's volgende flagship action camera zijn Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk ergens in september 2024

Waarschijnlijk ergens in september 2024 Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk rond 449,99 euro

De GoPro Hero 13 Black zal naar verwachting worden gelanceerd in september 2024. Dit is namelijk vrijwel elk jaar de periode waarin GoPro zijn volgende generatie flagship action camera's aankondigt.

GoPro's Hero-camera's zijn sinds 2017 allemaal in september gelanceerd. Het laatste model dat niet in september is gelanceerd, was de GoPro Hero 5 Black en die verscheen ook maar net in oktober (2 oktober).

Een jaarlijkse lancering maakt het enigszins lastig om echt dramatische verbeteringen te leveren, maar toch heeft GoPro deze dit jaar wel nodig. De concurrentie, van onder andere Insta360, is momenteel namelijk erg sterk. Dit soort

concurrenten waren eerst niet zo gevaarlijk voor GoPro, maar de kwaliteit van deze action camera's is in de laatste paar jaar ook drastisch verbeterd.

Alle grote rivalen lijken nu te strijden om wie de beste prestaties kan leveren bij weinig licht.

GoPro Hero 13 Black: nieuws en leaks

GoPro Hero 13 Black-mockup. (Image credit: GoPro)

Er zijn tot nu toe nog bijna geen leaks of overtuigende geruchten voorbij gekomen over de GoPro Hero 13 Black. Het meest interessante nieuws komt dan ook vanuit een presentatie van GoPro's eigen CEO, Nick Woodman, tijdens een meeting met investeerders.

"We zijn van plan om vier nieuwe camera-SKU's te lanceren, [en] dat geeft ons een line-up van hypermoderne, toonaangevende camera's met prijzen van 199 dollar tot 599 dollar, met meer gepland voor 2025", zei Woodman over de line-up van 2024.

De Hero 13 Black werd niet specifiek vermeld, maar GoPro is dus van plan om meer modellen toe te voegen aan zijn line-up naast de bestaande Black-serie. Bij de toekomstige modellen zullen naar verwachting onder andere een budget camera, een GoPro Max 2 en (in 2025) ook een motorhelm met een geïntegreerde camera horen.

Aangezien er nog zo weinig nieuws over de GoPro Hero 13 Black is, zullen we hieronder ook een aantal dingen benoemen die we graag zouden willen zien op de nieuwe action camera en waarvan we verwachten dat ze ook echt mogelijk zijn.

1. GoPro GP3-processor

(Image credit: Basil Kronfli)

GoPro heeft inmiddels al drie generaties gebruikgemaakt van de GP2-processor. Dat betekent dat dezelfde chip dus al sinds 2021 gebruikt wordt en dat het inmiddels toch wel tijd is voor een nieuwe processor.

Het bedrijf leek nooit echt veel te geven om de pure specs van zijn processors, maar teardowns hebben ons getoond dat de huidige GoPro GP2 een quad-core Cortex-A53-CPU is. Sindsdien hebben we al nieuwere varianten van deze chip gezien als onderdeel van de 'efficiency cores' in smartphone, zoals de Cortex-A510 uit 2021 en de kleinere Cortex-A520 uit 2023 (die in 2024 verder verbeterd werd, maar dezelfde naam behield).

Dit klinkt allemaal misschien heel technisch, maar we benoemen dit omdat het aangeeft dat er inmiddels al meerdere generaties van effectievere en efficiëntere hardware beschikbaar zijn waar de GoPro GP3 op zou kunnen draaien.

Het allernieuwste design, dat werd aangekondigd in mei 2024, is een 3nm-chip. GoPro's GP2 is een 10nm-chip en geavanceerdere architecturen zouden in principe ook veel energie-efficiënter moeten zijn.

Dit zou onder andere slimmere beeldverwerking, een betere batterijduur en minder hitte moeten opleveren. Dat laatste is vooral belangrijk als je langdurige opnames wil kunnen maken onder warme omstandigheden. Dat kan op de Hero 12 Black namelijk nogal een probleem zijn.

2. Een grotere sensor

GoPro's hebben altijd gebruikgemaakt van een Sony-sensor, zoals deze in de GoPro Hero 9 Black. (Image credit: Future)

De Hero 12 Black heeft een 1/1,9-inch sensor, de Sony IMX 677L. Dit is een grotere versie van de IMX677 die GoPro-camera's al sinds 2020 gebruiken. GoPro gebruikt overigens al meer dan een decennium sensors uit dezelfde familie.

Is het dan inmiddels niet tijd voor een upgrade? Wij denken van wel. Zonder een upgrade hangen de verbeteringen op het gebied van beeldkwaliteit namelijk volledig af van software en dat is niet ideaal.

De GoPro Hero 12 Black maakt ook al vrijwel optimaal gebruik van de potentie van de IMX677L-sensor. Er is dus geen ruimte meer voor 120fps bij 5,7K of eigenlijk alles boven 120fps bij 4K. Je hebt daarnaast ook een sensor met een veel hogere resolutie nodig voor 8K-opnames.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn, vind je hieronder de lijst van GoPro-sensoren die iets langer dan een decennium gebruikt zijn in de verschillende modellen:

Hero 12 Black: IMX677L

Hero 11 Black: IMX677L

Hero 10 Black: IMX677

Hero 9 Black: IMX677

Hero 8 Black: IMX277

Hero 7 Black: IMX277

Hero 6 Black: IMX277

Hero 5 Black: IMX117

Hero 4 Black: IMX117

Hero 3 Black: IMX117

Een logischer upgrade zou een sensor zoals de Sony IMX877 of IMX977 zijn. Voor zover we weten, bestaat zo'n sensor echter nog niet. Toch bestaan er natuurlijk wel Sony-sensors die nog niet overal op de Sony Semiconductor Solutions Group-website vermeld worden.

We zullen hier later nog verder op ingaan, maar het grootste probleem met een nieuwe GoPro-sensor van Sony heeft niet per se te maken met resolutie, maar met formaat, behalve als je in 8K wil opnemen. Grote rivalen zoals de DJI Action 4 en de Insta360 Ace Pro gebruiken flink grotere 1/1,3-inch sensors.

3. De terugkeer van gps

GoPro heeft de gps-functie van de Hero 12 Black verwijderd (of hem in ieder geval uitgeschakeld). De officiële reden volgens GoPro was dat deze functie een erg grote invloed had op de batterijduur en dat gebruikers niet genoeg luisterden naar het advies van GoPro om het zelf uit te zetten.

Dit voelt echter meer als een probleem met de gebruikerservaring en niet zozeer een probleem met de hardware. Op het internet vind je dan ook meer dan genoeg mensen die klagen over het gebrek aan gps op de Hero 12 Black, ook al maakt dit het apparaat niet meteen een slechte action camera. Het is alleen voor velen dus toch fijn om toegang tot de feature te hebben.

4. Betere prestaties bij weinig licht

Elke mainstream action camera heeft in meer of mindere mate wel moeite met het leveren van goede prestaties bij weinig licht en dat is al helemaal het geval bij GoPro's. Deze camera's hebben nogal kleine sensors en dat beperkt hoeveel licht ze binnen kunnen laten.

We willen natuurlijk niet ineens een veel grotere GoPro, dus hoe kan dit probleem dan op een andere manier worden opgelost? Nou, smartphones gebruiken simpelweg slimmere, intensievere beeldverwerking om dit probleem op te lossen. Een telefoon kan echter wel een paar seconden nemen om een enkele foto te verwerken, maar dat is niet het geval bij een GoPro die 30 of 60 foto's per seconde maakt.

Eén mogelijk hulpmiddel is een nieuw sensordesign dat Sony heeft ontwikkeld in zijn nieuwste sensor voor smartphones, genaamd LYTIA.

(Image credit: Basil Kronfli)

Deze sensor gebruikt een gestapeld design bestaande uit twee lagen. Hierdoor kan er per vierkante inch meer licht binnen worden gelaten. Een samenwerking met Oppo bracht dan ook veel aandacht naar dit design in 2023 en het grootste voordeel is een grotere fotodiode.

Sony zegt dat zijn 1/1,4-inch LYT800-sensor kan concurreren met een 1-inch sensor qua kwaliteit, terwijl hij merkbaar kleiner is. Dat zou nou precies kunnen zijn wat de GoPro Hero 13 Black nodig heeft. De LYT700-, LYT800- en LYT900-sensors waar Sony Semiconductor Solutions het publiekelijk over heeft gehad, hebben misschien niet de ideale vorm en specs voor een GoPro (hoeveel het ook niet heel erg verschilt), maar misschien bestaat er achter de schermen al een speciaal design voor dit soort apparaten.

Insta360 heeft hier al het goede voorbeeld gegeven met zijn Ace Pro en PureVideo-mode. Deze produceren samen veel betere nachtbeelden dan de GoPro 12 Black. We weten niet welke sensor die camera gebruikt, maar Insta360 heeft het in ieder geval over een "5nm AI-chip" gehad en dat suggereert dat de beeldverwerking na het vastleggen van de beelden hier een grote invloed heeft. GoPro moet er hoe dan ook voor zorgen dat de Hero 13 Black op hetzelfde niveau zit als het aanbod van Insta360.

5. Langere batterijduur

(Image credit: GoPro)

Een verbeterde batterijduur was al een van de grootste upgrades voor de Hero 12 Black. GoPro wist dit te bieden door de bitrate van bepaalde capture-modi te verlagen. Sommige gebruikers claimden dat ze hierdoor dat deze verbeteringen ook gewoon via een simpele firmware-update bij de Hero 11 Black geïmplementeerd zouden kunnen worden.

Een GoPro Hero 13 Black-processor met een geavanceerdere processorarchitectuur zou de batterijduur nog verder kunnen verbeteren. In een blog uit 2023 van een ingenieur, die claimt te hebben gewerkt aan een van TomToms oude action camera's, wordt gesuggereerd dat er misschien nog veel meer manieren zijn om de GoPro efficiënter te maken.

"Ik geloof echt dat GoPro zich nog niet genoeg op de software [voor] stroombeheer heeft gefocust", schreef Renjith Thomas voor de release van de GoPro Hero 11 Black.

"Er zijn heel veel kleine aanpassingen die samen nog meer energiebesparing kunnen opleveren," zei hij aan de hand van zijn werk aan de TomTom-camera. Zijn hele blogpost is overigens wel het lezen waard als je meer wil weten over welke factoren de grootste invloed hebben op de batterijduur van dit soort apparaten.

6. 8K-video

De Insta360 Ace Pro heeft de lat hoger gelegd met 8K-video. Zal GoPro dit ook gaan aanbieden? (Image credit: Paul Hatton)

GoPro zou er voor kunnen kiezen om een optie voor 8K-video toe te voegen aan de Hero 13 Black. Dat heeft Insta360 immers ook gedaan bij de Ace Pro. Maar is dit een goed idee?

Op dit punt verwachten we dat 8K-video maximaal in 30fps kan worden opgenomen en dat is niet echt ideaal voor de meeste scenario's waarin je een action camera gebruikt. Bij de Insta360 zorgt de 8K-modus er overigens ook voor dat er geen HDR-verwerking voor deze beelden is. De komende jaren zal HDR waarschijnlijk steeds belangrijker worden voor GoPro (overbelichte wolken zien er nooit geweldig uit).

8K is ook vrij veeleisend voor een camera's met dit soort kleine sensoren en lenzen. De mogelijkheid om bepaalde details goed weer te geven wordt bepaald door meer dan alleen de resolutie van de sensor. De GoPro Hero 13 Black heeft daarnaast eerder verbeterde 4K-kwaliteit nodig dan een 8K-modus.

Het zou natuurlijk wel mooi zijn voor de marketing van de Hero 13 Black en tegelijkertijd zouden we het ook wel graag willen uitproberen.

Om dit te bereiken, moet de volgende GoPro tenminste een 48MP-sensor hebben of tenminste een 52MP-sensor als we weer te maken hebben met een 8:7-beeldverhouding voor de sensor. Zelfs bij die resolutie hebben we dan eerst nog te maken met beelden zonder stabilisatie. Dat komt door de manier waarop softwarematige stabilisatie werkt.

7. Uitklapbaar OLED-scherm

(Image credit: GoPro)

Een uitklapbaar scherm is een manier voor GoPro om zijn Black-serie een vernieuwd design te geven. Dat is bijvoorbeeld ook handig voor mensen die willen vloggen met een action camera. Het bedrijf wist de vraag voor deze feature in 2020 al af te laten nemen dankzij het kleurscherm dat aan de voorkant van de Hero 9 Black werd geplaatst.

Een groter, uitklapbaar display met een traditionelere beeldverhouding zou de compositie van je beelden echter toch iets gemakkelijker kunnen maken. In een ideale wereld zou het nieuwe model beschikken over een OLED-paneel met de hoge helderheid die we tegenwoordig ook op smartphones en smartwatches zien.

Felle OLED-displays zijn inmiddels redelijk gangbaar en ook niet meer zo duur als voorheen. Het enige lastige in deze situatie is dat de Hero 13 Black een display van ongeveer 2,3 inch nodig zou hebben en dat is niet echt een formaat dat verder gebruikt wordt voor smartphones, wearables of andere consumententechnologie die op grote schaal geproduceerd wordt. Dat is nou juist wat het bedrijf waarschijnlijk wel zou willen om de kosten laag te houden.

Is dit dan een waarschijnlijke toevoeging? Misschien niet. Maar we hopen toch in ieder geval op een nieuwe, verbeterde versie van GoPro's 'Screen Mod'. Deze Mod voegt een speciaal vlogscherm toe, maar de huidige variant bestaat al sinds 2020.

GoPro Hero 13 Black: verwachting

Momenteel weten we dus helaas nog niet echt veel over de GoPro Hero 13 Black. We hopen voor nu dus vooral dat een aantal van de grootste wensen van fans van action camera's worden vervuld op dit model.

GoPro weet onderhand natuurlijk wel waar het mee bezig is. Aangezien we nu in het AI-tijdperk zitten, verwachten we ook dat het bedrijf op de een of andere manier AI zal inschakelen. Hopelijk zal het worden gebruikt om de prestaties bij weinig licht te verbeteren.

We zullen nog wel even moeten wachten om te zien of dit nog verder zal worden verbeterd met nieuwe hardware. We hopen in ieder geval dat dit wel het geval is, want de concurrentie is sterk.