DJI Osmo Action 4 review

De Osmo Action 4 is een fantastische action camera: hij is klein, robuust, veelzijdig en levert een betere beeldkwaliteit dan zijn voorganger. Je ziet meer detail in uitdagende omgevingen en bij weinig licht. De prijsstijging plaatst de Action 4 recht tegenover de GoPro Hero 11 Black, die hij zelfs weet te verslaan door zijn snelle en handige magnetische montagesysteem.

We waren al fans van de DJI Osmo Action 3 en zijn opvolger, de DJI Osmo Action 4, verfijnt het vertrouwde recept. We zien dezelfde kleine maar robuuste vormfactor, de beste waterdichtheid in deze klasse, een handig magnetisch montagesysteem, een verwijderbare batterij en een handig touchscreen aan de voorkant.

Dus wat is er nieuw? DJI heeft geprobeerd om de belangrijkste zwakte van de Action 3 aan te pakken, met name de foto- en videokwaliteit. Daar zijn ze zeker en vast in geslaagd met een nieuwe, grotere 1/1,3-inch sensor. Ter vergelijking: dit is dezelfde grootte als de primaire sensor in de Samsung Galaxy S23 Ultra. Hij is daarnaast 25% groter dan de sensor in de Osmo Action 3.

DJI Osmo Action 4 specs Sensor: 10MP 1/1.3-inch CMOS sensor

Kijkhoek/brandpuntsafstand: 155 graden/12,7mm

Max. resolutie: 3648 x 2736

Video: tot 4K 120fps (16:9)

Stabilisatie: RockSteady 3.0+

Scherm vooraan: 1,4 inch, 320 x 320

Scherm achteraan: 2,25-inch, 360 x 640

De fotoresolutie is deze keer lager (10MP in plaats van 12MP), terwijl de maximale videoresolutie 4K/120fps blijft, plus een 8x slow-motion modus in Full HD. De combinatie van een grotere sensor en een vergelijkbare resolutie betekent dat de pixels groter zijn, meer licht verzamelen en zo de beeldkwaliteit verbeteren, vooral bij weinig licht. Dat laatste is een probleem bij zelfs de beste action cams, waaronder de GoPro Hero 11 Black.

We krijgen nu ook DJI's D-Log kleurprofiel met 10-bit kleur, wat in combinatie met die grotere sensor de beeldkwaliteit drastisch verbetert, vooral qua kleurdiepte en dynamisch bereik. Detail in felverlichte elementen zoals heldere wolken wordt beter behouden dan met de Action 3, terwijl schaduwen er rijker uitzien. D-Log is het profiel dat we bijna altijd aanraden, wat je ook filmt, maar het is niet in elke opnamemodus beschikbaar.

Een nadelig effect van de grotere sensor in een camera met identieke afmetingen en een kijkhoek van 155 graden is dat de minimale scherpstelafstand is verhoogd van 0,3m naar 0,4m. Afhankelijk van wat je doet en wat je precies wil filmen, kan dat soms voor problemen zorgen.

Verder is de Rocksteady 3.0+ stabilisatie ongelooflijk effectief. We konden een sprintje trekken naast een jeugdige hond in volle vaart en de uiteindelijke video schokte amper. Ook mountainbikers en BMX'ers zullen genoeg hebben aan deze stabilisatie en geen extra gimbal moeten aankopen.

(Image credit: Future)

De waterbestendigheid is nog beter, want je kan nu maximaal 18 meter diep onderwater gaan (in plaats van 16 meter). De andere specificaties en functies zijn grotendeels hetzelfde als bij de Action 3. Er is het uitstekend magnetisch montagesysteem dat beter werkt dan het alternatief van GoPro en touchscreens aan de voor- en achterkant met een eenvoudige interface.

Als je graag alles en iedereen om je heen filmt, zul je snel door de batterij heen zijn. We zouden zelf kiezen voor de Adventure Combo in plaats van de Standard Combo, want die bevat twee extra batterijen een de oplaadhub die drie batterijen tegelijkertijd kan opladen. De "selfiestick" van 1,5m die bij de Adventure Combo zit, is ook een geweldig accessoire. Schuif hem helemaal uit en je krijgt een perspectief dat in de buurt komt van een drone. Een opnameknop op de stick zelf zou handig zijn, maar je moet het helaas doen met spraakbediening.

(Image credit: Future)

DJI Osmo Action 4: prijs en beschikbaarheid

Standard Combo kost 429 euro

Adventure Combo kost 529 euro

Beschikbaar vanaf midden augustus 2023

De Osmo Action 4 is nu verkrijgbaar en de Standard Combo kost 429 euro. Dat is een flinke stijging van opzichte van de Action 3, waarbij de Standard Combo nog 359 euro kostte. Door de verhoogde prijs komt hij in de buurt van de GoPro Hero 11 Black, die hier 449 euro kost.

Er is hele reeks accessoires beschikbaar die je kan bekijken op de website van DJI. Als je voor de Standard Combo zou gaan, raden we wel aan om sowieso een extra batterij van 29 euro te kopen, aangezien de batterijduur niet top is.

Prijs-kwaliteit score: 4 / 5

DJI Osmo Action 4: design

Vergelijkbaar ontwerp met Osmo Action 3

Handig magnetisch montagesysteem

Waterbestendig tot 18 meter diepte

Qua ontwerp zijn er amper wijzigingen. We krijgen dezelfde robuuste behuizing van 145g, verwijderbare 1.770mAh-batterij met een gemiddelde levensduur van 160 minuten (wat in werkelijkheid vrij optimistisch is), microSD-kaartslot en dubbele touchscreens.

De lens is dezelfde 12,7mm f/2.8 met een kijkhoek van 155 graden. Dit is een verstandige keuze voor vlogs en actievideo's in combinatie met de uitstekende Rocksteady 3.0+ beeldstabilisatie. Die snijdt namelijk de randen van het beeld weg en stabiliseert het middelste deel.

Image 1 of 8 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Laat de lensbeschermer zeker goed zitten zodat je ook echt 18 meter diep onderwater kan duiken. Die kan wel worden vervangen door ND-filters voor video's bij fel licht. DJI heeft zelf een optioneel ND-filterpakket dat we voor deze review konden gebruiken.

De kapjes over de aansluitingen aan de linker- en rechterkant zijn uiteraard ook waterdicht. Daaronder zitten de USB-C-poort voor de oplader en livestreaming, en de batterij- en microSD-kaartsleuf. De voet van de camera heeft een magnetische connector om accessoires te monteren en in de doos zit nog een Protective Frame, dat om de camera heen zit.

(Image credit: Future)

Net als de Action 3 heeft de Action 4 een klein 1,4-inch touchscreen aan de voorkant, waarmee je niet alleen opnamen kunt framen, maar ook de menu's kunt bedienen. Het hoofdscherm aan de achterkant meet 2,25 inch en is groot genoeg om alles makkelijk in te stellen.

Er zitten weinig fysieke knoppen op de camera en daardoor zijn ze allemaal gemakkelijk te vinden en te bedienen, zelfs met handschoenen. Er zijn twee knoppen: een grote, responsieve opnameknop en een aan/uitknop. Een leuke bonus is dat de opnameknop de camera direct aanzet om een video op te nemen en na die opname gaat hij automatisch weer uit.

Design score: 4,5 / 5

DJI Osmo Action 4: functies en prestaties

Alleen microSD-kaartslot, geen reguliere SD

Rocksteady 3.0+ werkt top

Matige batterij

DJI Mimo-app werkt goed

Voor foto's in de allerhoogste resolutie moet je niet bij de DJI Osmo Action 4 zijn. Foto's zijn slechts 10MP en er zijn bijzonder weinig fotografiefuncties. Er is bijvoorbeeld geen portret-, nacht- of HDR-modus en je zit opgescheept met een groothoekcamera die in feite alleen handig is voor landschapsfoto's.

De kleuren zijn gelukkig wel aangenaam en afgezien van de vervorming aan de zijkanten die hoort bij zo'n grote kijkhoek, zijn er weinig problemen. De kleuren in de hoeken wijken soms wat af, wat je hieronder kan zien bij de voorbeeldfoto's.

De realiteit is dat de Action 4 in de eerste plaats bedoeld is voor video. Hij ondersteunt alle videomodi die we van een action cam gewend zijn: slow motion, hyperlapse en timelapse, 4K-video bij 60 fps en 120 fps. Je hebt daarom voldoende opties om de snelheid aan te passen en als je een eindresultaat in Full HD wil, kan je probleemloos de originele 4K-video's croppen.

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

De batterij gaat volgens DJI ongeveer 160 minuten mee en dat kan te weinig zijn als je een hele dag op pad bent en veel wil filmen. Wij hebben twee volle batterijen leeg gekregen op een dag, dus het is zeker geen overbodige luxe om voor 29 euro een extra batterij aan te schaffen.

De interface van de Action 4 is duidelijk, met grote pictogrammen die je met handschoenen makkelijk kan aanraken. De stembediening is op zijn beurt handig om een foto te maken als je bijvoorbeeld de selfiestick gebruikt.

Er is een Pro-modus voor foto's en video's die handmatige controle biedt over de belichting, ondersteuning heeft voor RAW-foto's en je laat overschakelen van de ultrabrede kijkhoek naar een bijgesneden standaardweergave met een iets lagere resolutie. We hebben de modus in de praktijk niet voor foto's gebruikt, maar bijvoorbeeld wel om de witbalans van video's aan te passen.

In de video hierboven zie je de RockSteady 3.0+ beeldstabilisatie aan het werk, waardoor de video's schokvrij zijn. Zelfs in scenario's waarbij we de camera in de hand hielden en renden, kregen we een stabiel eindresultaat. De DJI Mimo-app maakt tot slot indruk en creëert een betrouwbare verbinding met de camera voor live weergave op afstand met minimale vertraging.

Functies en prestaties score: 4 / 5

DJI Osmo Action 4: foto- en videokwaliteit

Matige foto's in 10MP

Minimale focusafstand van 0,4m

Verbeterde 10-bit video in 4K

D-Log-kleurprofiel

De nieuwe 1/1,3-inch sensor is de belangrijkste upgrade van de Action 4. Hij is 25% groter dan de 1/1,7-inch sensor in de Action 3 en die was zelfs al groter was dan de GoPro Hero 11 Black. Als een betere sensor het enige nieuwe aan de Action 4 was, was dat voor ons eigenlijk al prima gewest.

Wat hij niet heeft, is een hogere resolutie. De videoresolutie is hetzelfde en de fotoresolutie is lager ondanks de grotere sensor. De foto's van 10MP in JPEG zijn oké voor smartphones en tablets, maar bekijk ze op grotere schermen en je stoot op hun limieten. Ter vergelijking: de foto's met de GoPro Hero 11 Black zijn bijna drie keer zo groot.

Waar de nieuwe en grotere sensor wel voor zorgt, is een verbeterd kleur- en dynamisch bereik. Of het nu in de felle zon is of bij weinig licht, je ziet meer detail in lichte gebieden zoals wolken. Wij vinden dit een nuttigere upgrade dan een hogere resolutie, dus wat ons betreft, wint de Osmo Action 4 van de GoPro Hero 11 Black.

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

4K-video

Als je video's maakt met DJI's D-Log-kleurprofiel dan is het dynamisch bereik groter. Je moet dan wel zelf nog wat bewerkingen uitvoeren achteraf in de DJI Mimo-app of andere videobewerkingssoftware naar keuze.

Je hebt ook de optie om 10-bits 4K-video op te nemen. Het verschil in kleur tussen 8-bit en 10-bit is gestoord. 10-bit ondersteunt in totaal meer dan een miljard kleuren in vergelijking met 16,7 miljoen kleuren in 8-bit.

Over het geheel genomen is de beeldkwaliteit van de Action 4 veel consistenter dan die van de Action 3. Beide camera's hebben een maximale videobitrate van 130 Mbps en het feit dat de camera nog steeds een microSD-kaart gebruikt, beperkt de grootte van videobestanden.

Hyperlapse

Standaard staat de camera ingesteld op automatische belichting, inclusief automatische witbalans. Over het algemeen is de helderheid in video's prima, maar de camera lijkt geen gebruik te maken van gezichtsherkenning, waardoor sommige vlogs donker overkomen. We raden ook aan de automatische witbalans handmatig in te stellen (er is o.a. een daglichtmodus) om kleurtemperatuurverschuivingen te voorkomen.

DJI's beslissing om vast te houden aan dezelfde groothoekcamera is de juiste keuze voor een action camera, zelfs voor vlogs. Toch valt de kijkhoek van 155 graden niet helemaal in de smaak bij ons, gezien de minimale scherpstelafstand van 0,4 meter. Er zijn veel momenten waarop je zou willen dat de camera dichterbij scherpstelt om het frame beter te vullen met je onderwerpen.

Slow motion (8x) in Full HD

Naast 4K 60p in 10-bit en een redelijke 8x slow-motion Full HD, krijgen we timelapse en hyperlapse. In deze versnelde videomodi wordt het display uitgeschakeld om batterij te besparen en kun je de videoresolutie kiezen, waarna de camera automatisch de opname maakt.

De interne microfoons zijn goed, maar let op wanneer de camera nat wordt. Dan moet je achtergebleven waterdruppels drogen of wegblazen om vervormde audio te voorkomen. Voor minder actieve video's kun je de geluidskwaliteit verbeteren met een draadloze microfoon zoals de DJI Mic met USB-C-ontvanger.

Foto- en videokwaliteit: 4 / 5

Moet je de DJI Osmo Action 4 kopen?

Swipe to scroll horizontally DJI Osmo Action 4 Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Duurder dan de Action 3 en niet langer een goedkoper alternatief voor de GoPro Hero 11 Black. Zijn videokwaliteit en waterbestendigheid zijn wel beter dan die van GoPro. 4/5 Design Waterbestendig tot 18m diepte, fijne interface en grote knoppen op de behuizing. 4,5/5 Prestaties Uitstekende prestaties, hoewel microSD beperkingen met zich meebrengt. 4/5 Foto- en videokwaliteit Betere kleurenweergave en dynamisch bereik dan de Action 3. 4/5

Koop hem als...

Je duikt of andere watersporten beoefent

Met waterbestendigheid tot 18m diep zonder extra case is dit de meest waterproof camera in deze prijsklasse.

Je snel van accessoires wil wisselen

Het magnetische montagesysteem is enorm handig en er zijn talloze accessoires beschikbaar voor verschillende scenario's.

Je een grote kijkhoek wil

De Osmo Action 4 kan dankzij zijn kijkhoek van 155 graden enorm veel in het frame passen. Dit geeft je ook meer flexibiliteit bij vlogs.

Koop hem niet als...

Je van dichtbij wil filmen

De minimale focusafstand bedraagt 0,4m en is een stap achteruit tegenover de 0,3m van de Osmo Action 3. Dit zorgt voor de nodige beperkingen als je van dichtbij wil filmen.

Je de allerhoogste videoresolutie wil

Een microSD-kaart is beperkter dan een reguliere SD-kaart, waardoor de Osmo Action 4 minder lang video's kan opnemen dan de GoPro Hero 11 Black. De GoPro haalt ook een resolutie van 5,7K, terwijl de Osmo maximaal 4K haalt.

Je ook veel foto's wil maken

Op vlak van video kom je bijna niets tekort, maar voor foto's geldt die uitspraak niet. Met zijn 10MP-sensor en ondersteuning voor alleen JPEG laat de fotografie-ervaring te wensen over.

DJI Osmo Action 4: alternatieven

GoPro Hero 11 Black

Door een verbeterde videokwaliteit en een prijsstijging concurreert de DJI Osmo Action 4 nu rechtstreeks met de GoPro Hero 11 Black. Wij geven de voorkeur aan de gebruikservaring van de Action 4 en het magnetische montagesysteem, maar de Hero 11 Black maakt foto's en video's met een hogere resolutie. Lees hier onze hands-on GoPro Hero11 Black review