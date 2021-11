PSVR 2-patent geeft eerste blik op Sony's nieuwe virtual reality-headset

De aanstaande PSVR 2-headset voor de PS5 is mogelijk te zien in een patentaanvraag door Sony. De Spaanstalige website DistritoXR merkt op dat Sony een hardwarepatent heeft aangevraagd op 21 oktober van dit jaar. Het patent is bedoeld voor een "op het hoofd gemonteerd display". De bijgevoegde afbeeldingen lijken duidelijk op het contour van een VR-bril.

We krijgen niet veel informatie te weten en zien ook niet hoe het apparaat zal werken, maar de patentaanvraag is hieronder te bekijken:

Looks like we have our first look at the design of PSVR2. Sony filed this patent on October 21st.https://t.co/fs2zIhFoGN #PS5 pic.twitter.com/Y6CemAwV1sOctober 30, 2021 See more

Het is belangrijk om te weten dat er een hele hoop patenten worden ingediend, maar deze lang niet allemaal het levenslicht zien. Het is in elk geval een interessante ontwikkeling, aangezien Sony tot nu toe niet ontzettend veel over de opvolger van de PSVR-headset uit 2016 naar buiten heeft gebracht.

Analyse: wat zijn de verschillen tussen PSVR en PSVR 2?

Sony heeft officieel bevestigd dat de PSVR 2 onderweg is. Dit liet de PlayStation-maker eerder dit jaar weten via zijn officiële blog. De aankomende VR-headset werkt enkel in combinatie met de next-gen PS5-console.

Er is echter nog geen officiële releasedatum bekend voor de PSVR 2. Sony heeft wel laten weten dat we de VR-headset niet in 2021 hoeven te verwachten. Vermoedelijk verschijnt de virtual reality-bril in 2022, mogelijk rond de feestdagen.

Verder is er nog vrij weinig bekend over de nieuwe PSVR. We weten dat de controllers van de tweede iteratie een upgrade krijgen aan de prestaties en het design. Naar verluidt lijken de nieuwe controllers meer op de VR-controllers van concurrenten, zoals de Touch-controllers van de Oculus Quest 2. Dat zou een flinke upgrade betekenen ten opzichte van de huidige PS Move-controllers.

Het nieuwste gerucht suggereert dat de nieuwe headset van Sony backwards compatible wordt met oudere PSVR-games.

Voor meer nieuws over de PSVR 2 moeten we afwachten tot Sony meer informatie naar buiten brengt over de aanstaande VR-bril.