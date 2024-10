MSI en Blizzard Entertainment kondigen samenwerking rondom Diablo IV: Vessel of Hatred aan

MSI heeft aangekondigd dat het een samenwerking is gestart met Blizzard Entertainment voor de Diablo IV-uitbreiding: Vessel of Hatred.

"Begin aan een opwindende reis in het volgende hoofdstuk van Diablo IV en geniet van talrijke nieuwe functies van de uitbreiding met de nieuwste MSI-gamingproducten. Avonturiers kunnen nu de jungle-regio Nahantu verkennen met een veelzijdige nieuwe klasse – de Spiritborn – en nieuwe huurlingen rekruteren om hen te helpen in hun zoektocht naar Neryelle en om Mephisto’s kwaadaardige plannen te onthullen."

Als je tussen 1 november 2024 en 31 december 2024 een in aanmerking komend MSI-product aanschaft, krijg je Diablo IV en de nieuwe uitbreiding gratis bij je aankoop (zolang de voorraad strekt). Ben je geïnteresseerd in een nieuwe gaming-laptop én in Diablo IV: Vessel of Hatred? Check dan vooral de promotiepagina van MSI voor alle details.

Het belangrijkste om te weten is dat je de basisgame en de uitbreiding ontvangt bij de aankoop van een MSI-gaming-laptop met een in aanmerking komende processor (Intel® Core™ Ultra-processors / Intel® Core™ HX-serie processors (14e gen) / AMD Ryzen™ AI 300 Series-processors) én een NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU of hoger.

Om kans te maken op de game moet je aankoop dus tussen 1 november en 31 december 2024 plaatsvinden, maar je kan de game vervolgens redeemen tussen 1 november 2024 en 14 januari 2025.