'PSVR 2 verschijnt rond feestdagen 2022'

De nieuwe PSVR 2-headset van Sony verschijnt eind 2022 volgens Bloomberg. In recente berichtgeving wordt er gesproken over hoe LCD-schermen in virtual reality een beter alternatief zijn voor OLED-displays. Bronnen van Bloomberg beweren echter dat Sony van plan is om in de PSVR 2-headset gebruik te maken van OLED-panelen van Samsung Display Co.

Daarbovenop stellen de bronnen dat Sony van plan is om de PSVR 2-headset uit te brengen tijdens de "feestdagen volgend jaar". Het gaat waarschijnlijk om november of december.

Wat we tot nu toe weten

(Image credit: Sony)

Sony heeft in februari bevestigd dat er een opvolger voor de PSVR-bril onderweg is. Het toonde een maand later ook de controllers van de virtual reality-ervaring.

Er zijn nog vrij weinig details bekend over de PSVR 2, op het releaseschema en de controllers na. We weten nu ook dat de headset hogere resoluties zal ondersteunen, een brede FoV (field of view) heeft, evenals verbeterde tracking en input. Rumors stelt zelfs dat de PSVR 2 over een resolutie van 4000 x 2040 pixels zal beschikken (2000 x 2040 per oog).

Sony heeft het releaseschema van eind 2022 nog niet zelf bevestigd, maar het klinkt als een logisch tijdvak. Zo hebben spelers nog lang de tijd om een PS5 te bemachtigen, terwijl de VR-bril goed zou kunnen scoren rond de dagen voor kerst.