Beste games van E3 2021

De E3 2021 toont ieder jaar grote game-aankondigingen en ook dit jaar heeft het evenement ons niet teleurgesteld.

We hebben nieuwe toevoegingen gezien voor grote franchises als Battlefield en Far Cry, maar ook een aantal aankondigingen voor gloednieuwe titels om naar uit te kijken, waaronder Redfall en Contraband. Film-fans opgelet: voor Guardians of the Galaxy en Avatar is er ook een AAA-game onderweg.

Hieronder hebben we de grootste en beste game-aankondigingen van E3 2021 voor je op een rijtje gezet. Natuurlijk vermelden we er ook bij wanneer de games verschijnen en naar welke platforms ze komen.

Deze lijst wordt aangevuld zodra er meer aankondigingen zijn gedaan op E3 2021.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

We hebben er allemaal op gewacht: Nintendo heeft eindelijk wat gameplay getoond van The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Het lijkt gedurfder en creatiever dan ooit. De hoogtepunten van deze trailer zijn Hyrule vanuit de lucht, nieuwe vaardigheden waarbij je vlammen kunt gooien en Bokoblins met mobiele forten op de rug van steenreuzen. Het releasevenster is bovendien bekend! Al zegt "2022" nog niet heel veel.

Battlefield 2042

Battlefield 2042 is op 9 juni onthuld door middel van een gameplay-trailer. Het was een onderdeel van de showcase van Xbox en Bethesda op 13 juni. De nieuwe Battlefield vindt plaats in de nabije toekomst en wordt omgeschreven als "de meest ambitieuze" opvolger in de reeks van deze first-person shooters.

De game draait op de nieuwste Frostbite-engine en zit bomvol nieuwe wapens, voertuigen en gadgets. Daarnaast zijn er maps voor wel 128 spelers beschikbaar voor de nieuwste consoles en PC.

Voor het eerst zal er geen campaign beschikbaar zijn. Ook een Battle Royale zal geen onderdeel zijn van de game, maar EA stelt dat spelers drie verschillende multiplayer-ervaringen mogen verwachten.

Battlefield 2042 is gepland voor een release op 22 oktober 2021. De online shooter zal uitkomen op de PS5 , Xbox Series X / S , PS4, Xbox One en PC.

Avatar: Frontiers of Pandora

Massive Entertainment, het team achter The Division, geeft ons een van de meest verrassende aankondigingen tijdens de E3 2021. De ontwikkelaar geeft ons een eerste blik op Avatar: Frontiers of Pandora.

De game speelt zich af in het Avatar-universum. Deze AAA-titel maakt gebruik van Ubisofts Snowdrop-engine. Het is de verwachting dat de game verschijnt rond de release van James Camerons Avatar 2 volgend jaar. We hebben tot nu toe enkel een cinematische trailer gezien, maar de beelden zien er ambitieus en veelbelovend uit.

Omdat Avatar: Frontiers of Pandora de focus legt op grafische getrouwheid, is het geen verrassing dat deze game niet naar de last-gen consoles komt. De game verschijnt op PS5, Xbox Series X/S, PC en Amazon Luna, en dat ergens in 2022.

Far Cry 6

De zesde telg in de Far Cry-reeks is onderweg. Later dit jaar verschijnt de openwereldgame van Ubisoft: Far Cry 6. Tijdens de E3 is een gloednieuwe trailer getoond. In een tropisch paradijs genaamd Yara zullen spelers de controle hebben over Dani. Ditmaal kruipt Giancarlo Esposito (Breaking Bad) in de rol van de slechterik Anton Castillo. Er komen uiteraard een hoop nieuwe personalisatie-mechanics voor wapens om Far Cry 6 te doen uitblinken.

Far Cry 6 komt uit op 7 oktober 2021 en verschijnt op PC, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X/S.

Warioware: Get It Together!

Warioware is simpelweg de grappigste gameserie die er ooit is geweest, en hij keert terug op de Nintendo Switch. Zoals altijd is de antiheld van Nintendo de hoofdpersoon van het spel en brengt Wario een verzameling gekke minigames met zich mee. Of je nu tandpasta uit een tube knijpt, de okselharen van een Griekse god plukt of de ijstoren van een kind omver gooit, het ziet er waanzinnig leuk uit. Het is de eerste keer dat de game ook meteen een multiplayer biedt. De game is beschikbaar vanaf 10 september.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 is de vijfde toevoeging in de populaire racegame. Spelers gaan de strijd aan in verschillende races in Mexico. Het zou om de grootste rijdbare omgevingen gaan tot nu toe. We verwachten ritten door jungles, woestijnen, stedelijk gebied en ruïnes. Natuurlijk racen we in de mooiste auto's. Daarnaast krijgt de franchise voor het eerst een campaign, waar spelers tevens nieuwe personages ontmoeten.

Forza Horizon 5 verschijnt op 9 november 2021 voor Xbox Series X, Xbox Series S en PC.

Elden Ring

Na jaren van hype hebben we eindelijk de eerste trailer gezien van Elden Ring, hoewel we ook evengoed Dark Souls 4 hadden kunnen zeggen. De game lijkt namelijk erg op eerder werk van FromSoftware.

Toch zijn er ook wat nieuwigheden: spookpaarden, een open wereld met rondzwervende vijanden, echte stealth-gevechten. De trailer zal waarschijnlijk geen zielen winnen van mensen die geen fan zijn van de SoulsBourne-reeks. Voor iedereen die al verslaafd is aan de stijl van FromSoftware, is dit waarschijnlijk alles waarop je kon hopen (en misschien wel meer).

Elden Ring verschijnt op 21 januari 2022 en wordt uitgebracht voor PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en S.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Square Enix heeft waarschijnlijk gedacht dat het de jackpot heeft gewonnen met de acquisitie van de Marvel-licentie. De live-service game Marvel’s Avengers werd niet door iedereen goed ontvangen. De game kwam onder meer onder vuur omdat het geen gebruik maakte van de Hollywood-sterren van de Marvel-franchise. Datzelfde lot zal ongetwijfeld ook voor Marvel’s Guardians of the Galaxy gelden. Omdat Chris Pratt het enige personage is dat eruit ziet als een mens, zal de game er mogelijk beter mee weg kunnen komen.

Je kruipt in de schoenen van Peter 'Star Lord' Quill. De combat lijkt om de squad-actie van de Mass Effect-series. Er is een hoop actie en humor te beleven, en het lijkt hiermee dan ook op een klassieke Guardians of the Galaxy-film.

De game verschijnt op 26 oktober 2021 voor PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X en S.

Halo Infinite

Halo Infinite is al meerdere keren uitgesteld, maar lijkt nu eindelijk aanstaande.

We hebben nu ook eindelijk een beeld van Delta Halo, de grootste gamewereld in de franchise tot nu toe. We hebben daarnaast Master Chief zien communiceren met een nieuwe AI. Daarnaast hebben we de bevestiging van een campaign en multiplayer die tegelijk naar de game zullen komen, ondanks tegenstrijdige geruchten.

We weten nog geen andere bevestigde releasedatum dan "Feestdagen 2021". Dat zou betekenen dat de game ergens tussen november en december valt. We hebben inmiddels wel een goed beeld van de multiplayer van Halo Infinite. Deze is gratis te spelen en kan draaien op 120 fps (op geschikte schermen).

Halo Infinite verschijnt op Xbox Series X en S, Xbox One en PC.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Ubisoft heeft tijdens de E3 2021 bekendgemaakt dat het een sequel ontwikkelt voor Mario + Rabbids Kingdom Battle. De opvolger heet Mario + Rabbids Sparks of Hope. Hier zien we de mascottes van Nintendo en Ubisoft reizen naar een nieuwe planeet, met een nieuw verhaal en nieuwe abilities. Sparks of Hope zal nog altijd een tactische vechtervaring bieden, maar dit keer focust het nog meer op de actie.

Mario + Rabbids Spark of Hope verschijnt in 2022 op de Nintendo Switch.

Rainbow Six Extraction

Ubisoft heeft ons eindelijk een goede blik gegeven op de nieuwe Rainbow Six-titel in actie. Rainbow Six Extraction stond eerder bekend als Rainbow Six Quarantine. De game biedt een co-op ervaring voor 1 tot 3 personen. Jij en je squad nemen het op tegen een zich steeds verder ontwikkelende buitenaardse soort genaamd de Archaeans.

Rainbox Six Extraction zal beschikbaar zijn vanaf 16 september 2021. De game is te spelen op PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Amazon Luna en Stadia.

Sea of Thieves: A Pirate’s Life

Sea of Thieves is stilletjes een van de grootste games geworden voor Xbox en PC. De nieuwe samenwerking met Pirates of the Caribbean van Disney zal zowel oude als nieuwe spelers aantrekken. Spelers kunnen genieten van vijf Tall Tales, wat op een verhaal gebaseerde missies zijn. We zien naast Jack Sparrow ook Davy Jones voorbij komen. De trailer toont vervloekte bemanningsleden, bloeddorstige zeemeerminnen en een hele reeks spannende verhaal-gerelateerde momenten die veel harten sneller zullen laten slaan.



De uitbreiding Sea of Thieves: A Pirate's Life is gratis voor alle Sea of Thieves spelers vanaf 22 juni 2022. De game is beschikbaar op Xbox Series X en S, Xbox One en PC.

Starfield

We hebben tijdens de E3 2021 opnieuw iets gehoord over Starfield. We weten nu dat de game op 11 november 2022 verschijnt, maar we hebben nog geen officiële teaser van de game gezien. Het wordt in elk geval een sci-fi-RPG.

Voor PS5-spelers hebben we minder goed nieuws. Bethesda heeft namelijk bevestigd dat Starfield een Xbox-exclusive wordt. Dat betekent dat de game op Xbox Series X, Xbox Series S en PC verschijnt.