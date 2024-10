Apple’s aankomende week vol onthullingen: alles wat we verwachten

Nadat Apple eerder dit jaar de M4-chip onthulde en daarmee aanzienlijke prestatieverbeteringen liet zien, kijkt iedereen nu uit naar wat het bedrijf in petto heeft voor zijn Mac- en MacBook-apparaten, die momenteel nog gebruikmaken van M3-chips.

We hebben nu een grote hint gekregen dat Macs met de M4-chip binnenkort worden gelanceerd. Apple’s Vice President van Worldwide Marketing, Greg Joswiak, gaf op X (voorheen Twitter) een teaser over een ‘week vol aankondigingen’ die op maandag 28 oktober van start gaat. Gecombineerd met recente geruchten over de productie van de M4 MacBook Air, lijkt het een spannende week te worden voor Apple-fans – dus dit is wat we kunnen verwachten.

M4 MacBook Pro

(Image credit: Romancev768)

Met de M4 Pro- en Max-chips van Apple die nog onthuld moeten worden, zou de aankomende showcase het ideale moment kunnen zijn om deze krachtige M4-varianten te laten zien. Vooral omdat de 14-inch en 16-inch M4 MacBook Pro-modellen vrijwel zeker zullen worden gepresenteerd, waarbij Apple hopelijk de grote prestatieverbeteringen ten opzichte van de vorige M3 Pro- en Max-chips zal benadrukken.

De Russische YouTuber Wylascom heeft naar verluidt een nieuw model van de MacBook Pro gelekt dat wordt geleverd met de standaard M4-chip. Als dit klopt, betekent dit dat de basismodelconfiguratie van de laptop een 10-core CPU en GPU zal bevatten, net als de M4 iPad Pro, in tegenstelling tot de 8-core CPU van de M3. Dit zou mogelijk wijzen op een nieuwe focus op Apple Intelligence (de eerste stappen van het bedrijf richting kunstmatige intelligentie), hoewel de informatie van Wylascom natuurlijk met een korreltje zout moet worden genomen.

De verandering ten opzichte van de M3-versie van vorig jaar die we hopen te zien, is dat het basismodel van een nieuwe MacBook Pro ten minste 16GB aan centraal geheugen bevat in plaats van 8GB. Dit zal zeer gunstig zijn voor gaming, wat een belangrijke nieuwe focus wordt voor Mac-apparaten met recente releases zoals de Resident Evil 4-remake. Uiteraard zou een laptop die in 2024 op de markt wordt gebracht voor content creators en professionals echt niet meer slechts 8GB RAM moeten bevatten.

M4 Mac mini

Verwacht naast de onthulling van de M4 MacBook Pro is een opnieuw ontworpen M4 Mac mini, waarbij Apple van plan is om dit hun kleinste computer ooit te maken, althans, volgens Mark Gurman van Bloomberg (die een sterke reputatie heeft als betrouwbare bron voor Apple-nieuws). De grootte zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met de Apple TV.

Gelukkig zal het centraal geheugen naar verluidt beginnen bij 16GB en oplopen tot 32GB. Zoals eerder vermeld, is 8GB RAM voor Windows-pc's en Macs al erg lang niet meer van deze tijd, en het is goed om te zien dat Apple eindelijk van deze trend afstapt voor hun M4-apparaten.

M4 iMac

(Image credit: Apple)

Volgens Gurman (en andere lekken) kunnen we ook een nieuwe iMac verwachten als onderdeel van de aankondigingen van volgende week. Behalve de M4-chip zelf is er nog niet veel bekend over de nieuwe iMac, hoewel het goede nieuws is dat Apple naar verluidt ook klaar is om zijn nieuwe Magic-accessoires te onthullen, waaronder een nieuwe Magic Mouse.

Met de M4 iMac zouden we graag zien dat 16GB aan centraal geheugen hier ook als standaard wordt geleverd. Het M3-model was configureerbaar tot 16GB of 32GB, maar het basismodel had slechts 8GB.

Na 2024, M4 MacBook Air

Zoals we eerder hebben vermeld, is de komst van de M4 MacBook Air vrijwel zeker. Er gaan zelfs geruchten dat dit de hoogste prioriteit heeft op Apple’s releaseschema voor 2025. Dit is logisch gezien de tegenvallende verkoop van Mac-producten en de populariteit van de MacBook Air in recente tijden. Apple zal waarschijnlijk zo snel mogelijk een nieuwe en verbeterde versie van zijn bestverkochte laptop willen aankondigen (zonder mensen te irriteren die onlangs nog het M3-model hebben gekocht).

Volgens Mark Gurman zal de M4 MacBook Air naar verluidt qua ontwerp hetzelfde blijven, waarbij de M4-chip de enige grote verandering is. Dit is goed nieuws voor iedereen die uitkijkt naar de aankoop van een MacBook Air. Het verschil tussen modellen met 8GB en 16GB centraal geheugen was zeer merkbaar bij het M3-model, dus we kunnen verwachten dat dit ook het geval zal zijn bij de aankomende M4 MacBook Air.

M4 Mac Studio

(Image credit: Future)

Ten slotte, aangezien Apple’s focus naar verluidt volledig gericht is op de productie van de M4 MacBook Air voor begin 2025, wordt verwacht dat de Mac Studio, op een later moment met een M4-chip verschijnt (wederom volgens de bronnen van Gurman). De Mac Studio is in essentie een krachtige mini-pc die eruitziet als een forsere Mac mini, maar dan met een focus op creatieve professionals. Er werd beweerd dat deze gelijktijdig met de MacBook Air in productie was, maar dit lijkt nu te zijn veranderd. De huidige verwachting ligt tussen maart en juni, dus niet lang na de MacBook Air.