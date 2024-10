Apple's M4 MacBooks kunnen niet snel genoeg komen nu de verkoop van Macs keldert

Is de MacBook Air (2019) een goede investering voor wie ontmoedigd is door de hoge prijs van de MacBook Pro?

Apple's Mac-verkopen lijken drastisch te zijn gedaald, wat betekent dat de druk hoog is om ervoor te zorgen dat de aanstaande MacBooks met M4-chip een succes worden.

Marktonderzoeksbureau Canalys heeft een zorgwekkende daling van 17,5% op jaarbasis onthuld in de levering van Apple Macs in het afgelopen kwartaal. Dit is vooral opvallend wanneer je bedenkt dat de verkoop van laptops en desktops in de industrie vrijwel gelijk is gebleven, en dat de pc-markt in het algemeen al vier kwartalen op rij groei laat zien.

Wereldwijde leveringen van pc's bereikten in het derde kwartaal van 2024 66,4 miljoen units. Dat is een stijging van 1,3% op jaarbasis, meldt Canalys, waarbij laptops de groei aandrijven met een stijging van 2,8%, terwijl de verkoop van desktops met 4,6% is gedaald.

Canalys voorspelt ook verdere groei van de markt dankzij het stoppen van de ondersteuning voor Windows 10 door Microsoft. Aangezien Microsoft nieuwe machines vereist voor het draaien van Windows 11, moeten bedrijven (en gebruikers) mogelijk hun oudere machines vervangen of Microsoft betalen voor verlengde ondersteuningscontracten.

Terwijl dit alles gaande is, zijn de Mac-leveringen gedaald van 6,2 miljoen eenheden in Q3 2023 naar 5,1 miljoen eenheden in Q3 2024. Het marktaandeel van Apple binnen de pc-markt is gedaald van 9,5% vorig jaar naar 7,7%.

Waarom die daling?

Er zijn verschillende redenen waarom Apple mogelijk deze daling in de verkoop ervaart. Macs zijn duur en het is nog steeds een moeilijke financiële tijd, waardoor budgetten krapper zijn. Bedrijven en consumenten kiezen mogelijk voor goedkopere pc's vanwege economische onzekerheid.

Daarnaast is er de vertraging na de pandemie. De pandemie zorgde voor een enorme stijging in de verkoop van laptops en desktops, omdat mensen overstapten van werken op locatie naar thuiswerken en online leren. Fabrikanten zoals Apple profiteerden van deze piek, maar nu is de pandemie-gedreven verkoop afgenomen. Klanten wachten mogelijk ook op de aankomende releases van Apple, zoals de nieuwe Mac mini of de volgende generatie Macs met M4-chip.

Geruchten wijzen erop dat de volgende generatie MacBook Pro’s aanzienlijke prestatieverbeteringen zal laten zien, zelfs bij het meest betaalbare model. Zo zou de MacBook Pro in de lagere prijsklasse een 10-core CPU hebben, wat een aanzienlijke verbetering is ten opzichte van de huidige 8-core opstelling. Dit betekent betere prestaties, vooral bij taken die meer verwerkingskracht vereisen, zoals softwareontwikkeling, 2D-rendering en videobewerking.

Sinds Apple begin dit jaar de M4-chip in de iPad Pro introduceerde, hebben veel mensen aangenomen dat Macs met M4-chip onvermijdelijk zouden verschijnen, dus het is logisch dat mensen wachten met het kopen van een nieuwe Mac.

Slechts een paar jaar geleden slaagde Apple erin veel van zijn klanten te irriteren door MacBook Pro's met M3 Pro- en M3 Max-chips uit te brengen, slechts negen maanden na de release van de M2 Pro- en M2 Max-modellen. Het lijkt erop dat als mensen een aanzienlijk bedrag uitgeven aan een apparaat, ze niet blij zijn als het binnen minder dan een jaar verouderd raakt. Dit is zeker iets waar Apple rekening mee moet houden, vooral als het betekent dat mensen hun aankoop uitstellen omdat ze verwachten dat er snel nieuwere producten komen.