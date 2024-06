Nieuwe MacBook Pro met M4-chip komt misschien nog aan het einde van 2024

Sinds het debuut van de M3-chips tijdens Apple’s 'Scary Fast'-evenement vorig jaar zijn we eigenlijk al aan het wachten op de komst van hun opvolgers, de M4-chips. De M4-chip maakte zijn debuut eerder dit jaar, alleen niet in een MacBook, maar in de nieuwe iPad Pro. Nu willen we natuurlijk ook graag zien wat deze chip voor elkaar kan krijgen in een MacBook en daar komen we gelukkig misschien dit jaar nog achter.

Nieuwe geruchten geven namelijk aan dat de MacBook Pro-line-up als volgende de upgrade naar M4 zal krijgen. Volgens analist Ross Young , een expert op het gebied van de toeleveringsketen van displays, worden de panelen voor de nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen aan het begin van het derde kwartaal verstuurd (naar Apple). Het derde kwartaal eindigt in september, dus dit suggereert dat we de lancering van de nieuwe MacBook Pro-modellen misschien nog voor het einde van het jaar kunnen verwachten.

De huidige line-up van MacBook Pro-modellen is al voorzien van de M3-, M3 Pro- en M3 Max-chips, dus het lijkt ons redelijk waarschijnlijk dat de volgende generatie van deze laptops zal worden voorzien van de nieuwste chips. Zeker omdat de M4-chip dus al aanwezig is in de iPad Pro.

Bloombergs Mark Gurman, een betrouwbare Apple-leaker, heeft ook al voorspeld dat de M4 Macs tegen het einde van 2024 zullen arriveren. Hij suggereerde ook specifiek dat de MacBook Pro en de Mac mini als eerste een 'M4-refresh' zullen krijgen. Volgens geruchten zal de standaard M4-chip verschijnen in het instapmodel van de 14-inch MacBook Pro en zullen de M4 Pro en M4 Max beschikbaar zijn op de duurdere modellen en de 16-inch MacBook Pro.

(Image credit: Apple)

Helaas verwachten we naast de upgrade naar de M4-chip niet echt andere grote veranderingen voor de MacBook Pro. Dat wil niet zeggen dat de nieuwe CPU geen belangrijke upgrade is, maar het betekent wel dat eigenaars van een M3 MacBook Pro maar weinig reden hebben om te upgraden.

We zullen OLED MacBooks waarschijnlijk op zijn vroegst pas in 2026 zien en dat is toch wel redelijk teleurstellend, want daar wachten we al vrij lang op. We hebben wel gehoord dat wanneer deze OLED MacBooks verschijnen, ze dezelfde soort 'tandem' OLED-displays zullen gebruiken als de iPad Pro (tandem refereert naar twee OLED-panelen die bovenop elkaar liggen voor een betere helderheid en kleurweergave).

Het overstappen naar OLED-displays zal er naar verwachting voor zorgen dat de Apple MacBook Pro aantrekkelijker wordt. Wie gebruiken er namelijk voornamelijk een MacBook Pro? Artiesten, filmmaker, animators, video-editors en nog veel meer creatievelingen die allemaal ongetwijfeld voordeel zouden hebben van een scherper, levendiger en simpelweg beter OLED-display.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De combinatie van zo'n superscherp OLED-display met een nog krachtigere processor uit de M-serie (met extra focus op AI-taken) zou van deze toekomstige MacBook wel eens een bestseller kunnen maken. Maar we lopen nu een beetje op de zaken vooruit. Ten eerste moet die M4 MacBook Pro ook nog echt verschijnen. Als dit gerucht dan accuraat blijkt te zijn, zien we ook meteen of die nieuwe CPU inderdaad de enige betekenisvolle upgrade is.