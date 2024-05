MacBook Pro met OLED-display laat nog even op zich wachten

We wachten al een tijdje op MacBooks met OLED-schermen, vooral nu Apple de nieuwe iPad Pro een geavanceerd OLED-scherm heeft gegeven. Natuurlijk zou je denken dat de MacBook Pro dit voorbeeld zou volgen en we hoopten daar al eerder op toen de MacBooks met M3-chip eind vorig jaar op de markt kwamen. Het lijkt er nu op dat we in 2026 eindelijk MacBook Pro's met OLED-schermen zullen zien.

Zoals Wccftech meldt, zal OLED-technologie volgens analistenbureau Omdia waarschijnlijk in 2026 worden toegepast in de MacBook Pro, waardoor de laptops dunner kunnen worden. OLED-schermen werken namelijk met afzonderlijk verlichte pixels en hebben geen extra paneel met achtergrondverlichting nodig.

Ons is verteld dat deze MacBooks dezelfde Tandem OLED-schermen zullen gebruiken als de iPad Pro. Dit type OLED-display bestaat in feite uit twee afzonderlijke OLED-panelen die op elkaar zijn gestapeld, wat zorgt voor een verhoogde helderheid en verbeterde kleurenweergave.

Dat duurt best lang

Omdia's Senior Principal Analyst of Display Research, Ricky Part, publiceerde deze voorspellingen in een blogpost, waarin hij het volgende zegt: "Apple zal hoogstwaarschijnlijk OLED in 2026 in zijn MacBook Pro-modellen gebruiken. Deze stap zou kunnen leiden tot een aanzienlijke stijging van de vraag naar OLED-schermen op de laptopmarkt, mogelijk tot meer dan 60 miljoen stuks in 2031."

Zoals je kunt zien, vermoedt Part dat de overstap naar OLED de aantrekkingskracht van de MacBook Pro zal vergroten. Daarin geven we hem gelijk. Wie kiest er gewoonlijk voor een MacBook Pro? Designers, videografen, filmmakers, animators... Deze creatieve beroepen zullen sowieso baat hebben bij een scherper, beter en levendiger OLED-scherm.

Waarom zou Apple dan zo lang wachten met OLED? Mogelijk omdat de panelen duur zijn en het bedrijf zal moeten rekenen op een grotere vraag naar MacBook Pro's om de kosten van deze overstap te rechtvaardigen. Daarnaast moeten ze natuurlijk fabrieken vinden waar die panelen gemaakt worden in grote volumes.

Naast de introductie van een OLED-scherm is er tot slot meer nodig om deze nieuwe MacBook Pro aantrekkelijk te maken. Hogere productiekosten vertalen zich vaak in hogere verkoopprijzen en de huidige MacBook Pro's zijn al verre van goedkoop. We verwachten daarom dat de MacBook Pro met OLED-scherm een van de duurste laptops ooit zal zijn.