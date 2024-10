MacBook Pro met M4-chip duikt op in benchmarks en videobeelden

Het zijn geen fijne dagen geweest voor Apple. Vorige week doken op Twitter foto's op van wat naar verluidt de nog niet uitgebrachte MacBook Pro met M4-chip zou zijn, waarbij de gebruiker beweerde dat die te koop was op Facebook. In het weekend deed de Russische YouTuber Wylsacom een volledige unboxing van wat volgens hem dezelfde MacBook Pro was. Zonet is het nog erger geworden voor Apple.

Een tweede persoon beweert namelijk in het bezit te zijn van de MacBook Pro met M4-chip en heeft een video gepost als bewijs. Opnieuw is de gebruiker van Russische afkomst, wat misschien duidt op een link met het eerste lek. De één minuut durende video toont de Russische YouTuber Romancev768 die de laptop uit de doos haalt en zijn eerste indrukken deelt. Hoewel deze video veel minder gedetailleerd dan die van Wylsacom, heeft de MacBook Pro in deze nieuwste video veel overeenkomsten met de laptops uit de eerdere lekken.

De grote vraag is of deze leaks echte MacBooks bevatten of gewoon laptops die sterk op MacBooks lijken. Er zijn een aantal overtuigende elementen in de video van Romancev768. Zo laat de YouTuber het Over Deze Mac-scherm in macOS zien, waarin staat dat het apparaat in november 2024 wordt gelanceerd. Dit is toevallig ongeveer hetzelfde moment als Bloomberg-journalist Mark Gurman voorspelt heeft, wanneer hij sprak over de verkoopdatum van de nieuwe MacBook Pro.

De MacBook Pro in Romancev768's video heeft exact hetzelfde modelnummer en dezelfde verpakking als in eerdere lekken, terwijl de specificaties van het apparaat ook overeen lijken te komen. Dat suggereert dat alle gelekte laptops uit dezelfde batch afkomstig zouden kunnen zijn. Of dat laptops zijn uit een magazijn van Apple of een hoopje valse laptops gemaakt door een zeer bedreven fraudeur, is onduidelijk.

Interessant is dat de dozen in beide lekken zijn voorzien van een QR-code met de tekst "Scan voor meer informatie over uw MacBook Pro". Helaas lijkt het erop dat deze QR-code iets te wazig is om succesvol te scannen, maar waar die code je naartoe brengt, zou ons waarschijnlijk een idee geven over de echte oorsprong van deze MacBooks.

Uitgelekte benchmarks

En het zijn niet alleen video's die de nieuwe MacBook Pro zouden hebben onthuld, maar ook benchmarks. Op Geekbench is een nieuwe Mac verschenen met het label Mac16,1. De scores komen overeen met de tests die Wylsacom uitvoert in zijn video, met een single-core score van 3864 en een multi-core resultaat van 15288. Vergeleken met de M3-chip met 8-core CPU en 10-core GPU die je in de MacBook Pro van vorig jaar vindt, is het single-core resultaat ongeveer 26,7 procent hoger, terwijl de multi-core score 30,6 procent hoger is.

De chip in deze tests is een Apple M4 met een 10-core CPU die bestaat uit vier cores in één cluster en zes cores in een tweede cluster. Dit is waarschijnlijk de verdeling tussen prestatie- en efficiëntiekernen. De basiskloksnelheid van de chip is 4,41 GHz en dit is gekoppeld aan 16 GB RAM, wat overeenkomt met de specs op de doos van de uitgelekte MacBook Pro.

Bovendien zijn er benchmarks voor Apple's Metal Grahpics API opgedoken. Hieruit blijkt dat de GPU van de chip ongeveer zo sterk is als de M4 in de nieuwste iPad Pro, met een score van 57603 punten, terwijl de iPad Pro 53374 scoorde. De M4-chip van de MacBook Pro vertoont een stijging van iets minder dan 8 procent. Het verschil is echter groter in vergelijking met de M3-chip van de MacBook Pro, die een Metal-score van 47414 heeft, wat neerkomt op een verschil van ongeveer 20 procent.

Benchmarks verschillen van toestel tot toestel, dus deze scores moeten worden gezien als richtlijn, als ze überhaupt echt zijn. Hoe dan ook geven ze nog steeds een zinvolle indicatie van het soort prestaties dat we kunnen verwachten van de M4 MacBook Pro.

Het grootste lek in de geschiedenis van Apple

Anderzijds zijn er elementen die erop wijzen dat deze gelekte laptops nep zijn. Ze gebruiken precies dezelfde afbeelding op de voorkant van de doos als de M3 MacBook Pro, iets wat Apple nog nooit eerder heeft gedaan. Daarnaast is de lay-out van de infosticker op de achterkant van de doos compleet anders dan eerdere MacBook Pro-dozen. Dat bewijst niet dat het nep is, maar het roept wel vragen op. Bovendien kan het Over Deze Mac-scherm dat Romancev768 demonstreerde vervalst worden. Nogmaals, dat betekent niet dat het nep is in deze video, maar de mogelijkheid blijft bestaan.

Als dit inderdaad een nagemaakte MacBook Pro is, is de meest waarschijnlijke kandidaat de huidige 14-inch MacBook Pro met M3 Pro-chip in het spacezwart. Veel specs komen namelijk overeen, waaronder de 512 GB opslagruimte en drie Thunderbolt-poorten. Toch klopt niet alles en moet er hier en daar wat vervalst zijn. De bestaande MacBook Pro heeft bijvoorbeeld 18 GB RAM en Thunderbolt 3-poorten, terwijl dit lek spreekt over 16 GB RAM en Thunderbolt 4-poorten heeft.

Dan is er nog de vraag hoe de Russische YouTubers precies aan deze laptops zijn gekomen. De taal van de verpakking en de modelnummers geven aan dat de MacBooks bedoeld waren voor de VS. Apple-producten mogen momenteel überhaupt niet verkocht worden in Rusland. Hoewel er altijd wel omwegen zijn om toch een Apple-product te bemachtigen, lijkt het idee dat niet één, maar meerdere Macs worden gestolen en dan ook nog hun weg vinden naar Rusland, enorm vergezocht.

Als deze laptops fake zijn, dan zijn ze duidelijk nauwgezet ontworpen om op een echte MacBook te lijken. Uiteindelijk zullen we erachter komen of ze echt zijn of niet wanneer Apple de M4 MacBook Pro aankondigt en dat zou deze maand nog kunnen gebeuren. Als ze echt blijken te zijn, zal dit vrijwel zeker het grootste lek in de geschiedenis van Apple zijn.