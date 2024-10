De Samsung Galaxy S25-serie zal misschien toch alleen de Snapdragon 8 Elite gebruiken

We hoeven waarschijnlijk nog maar een aantal maanden te wachten op de lancering van de Samsung Galaxy S25-serie en we hebben inmiddels dan ook al een redelijk goed beeld van de mogelijke specs gekregen door verschillende leaks en geruchten. Eén ding dat echter (vrijwel elk jaar) nog onduidelijk is, is op welke chips deze toestellen zullen draaien. Het lijkt nu echter steeds waarschijnlijker dat alle Galaxy S25-modellen zullen beschikken over de Snapdragon 8 Elite.

De meest recente leaks suggereren dit namelijk vrijwel allemaal, waaronder een nieuwe leak van de bekende leaker @UniverseIce. Deze bron claimt dat Samsung dus de Snapdragon 8 Elite zal gebruiken en ook specifiek dat de toestellen niet zullen beschikken over de andere twee chips waar we geruchten over hebben gehoord: de Exynos 2500 en de MediaTek Dimensity 9400.

De Snapdragon 8 Elite is de opvolger van de Snapdragon 8 Gen 3, die in veel van de beste Android-smartphones van dit jaar zit, waaronder in de Samsung Galaxy S24 Ultra. De 8 Elite klinkt dan ook als een vrij logische keuze voor de volgende generatie flagships, maar bij Samsung is het nooit helemaal duidelijk of elk model uit zijn flagship-serie dezelfde chip zal krijgen.

Samsung Galaxy S25 series uses the Snapdragon 8 Elite chip. Not the Exynos 2500 and Dimensity 9400October 23, 2024

In Europa hebben we namelijk vaak te maken met Samsungs eigen Exynos-chips in de standaard en Plus-modellen en een Snapdragon-chip in het Ultra-model. Het is echter ook eerder voorgekomen dat elk model een Snapdragon-chip kreeg. Daarnaast suggereerden andere leaks dit jaar dat sommige modellen misschien van een MediaTek-chip voorzien zouden worden, omdat Qualcomm waarschijnlijk meer zou rekenen voor de Snapdragon 8 Elite dan voor zijn voorganger, de Snapdragon 8 Gen 3.

Het is dus ook dit jaar tot nu toe weer onduidelijk geweest welke chip of mix van chips Samsung zal gebruiken. Hoewel we nog steeds geen officiële bevestiging hebben gekregen, lijkt het nu toch wel erg waarschijnlijk dat de Snapdragon 8 Elite in elk model zal worden gebruikt. Dit komt niet alleen door de informatie uit dit nieuwste lek, maar ook omdat we vergelijkbare informatie hebben gehoord van de leaker @Jukanlosreve. Die leaker claimt dat Samsung wel in gesprek is geweest met MediaTek, maar er uiteindelijk voor heeft gekozen om de Dimensity 9400-chip alleen te gaan gebruiken in de Samsung Galaxy S25 FE.

Een aantal eerdere leaks gaven verder ook al aan dat Samsung weer zou kiezen voor Snapdragon. Exynos lijkt dit jaar volgens geruchten ook geen optie te zijn vanwege productieproblemen.

Een "elite"-chip

De specs van de Snapdragon 8 Elite. (Image credit: Qualcomm)

Als Samsung er inderdaad voor kiest om exclusief de Snapdragon 8 Elite te gebruiken in voor de Galaxy S25-serie, dan is dat waarschijnlijk grotendeels goed nieuws. Ten eerste betekent dat namelijk dat je de toestellen in elke regio even krachtig zullen zijn (behalve als er natuurlijk verschillende varianten met verschillende hoeveelheden RAM zijn).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Daarnaast ziet de Snapdragon 8 Elite er op papier in enorm indrukwekkend uit en zou hij voor flinke verbeteringen moeten kunnen zorgen op het gebied van AI en gaming. Het valt natuurlijk nog wel te bezien hoe goed deze processor in de echte wereld zal presteren, maar over het algemeen weten de beste Snapdragon-chips wel beter te presteren dan de beste Exynos-chips en de beste chips van MediaTek.

Eén mogelijk minpunt is die zogenaamde prijsverhoging waar we dus ook al het een en ander over hebben gehoord. Als deze processor echt veel meer gaat kosten dan de Snapdragon 8 Gen 3, wat ons niet zou verrassen gezien de 'Elite'-benaming, dan zouden die kosten ook kunnen worden doorberekend aan de consument. Dat zou de Galaxy S25-modellen dus ook weer duurder kunnen maken dan de Galaxy S24-modellen.

We zullen zien of dit ook echt zal gebeuren en hoeveel duurder deze nieuwe telefoons dan precies zullen worden. Waarschijnlijk komen we hier in januari of februari achter, wanneer Samsung zijn S25-serie officieel aankondigt.