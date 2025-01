Nieuwste leak deelt vrijwel alle Samsung Galaxy S25-specs

Morgen is het al zover. Dan wordt eindelijk de Samsung Galaxy S25-serie officieel onthuld. We zullen je natuurlijk op de hoogte houden van alle belangrijke onthullingen die Samsung doet, maar in de tussentijd is er ook weer een nieuwe leak verschenen die alvast vrijwel alle specs van de Galaxy S25, Galaxy S25 Plus en Galaxy S25 Ultra deelt.

Deze specs komen vanuit de bekende leaker @MysteryLupin en de gedetailleerde lijsten zijn ook echt enorm uitgebreid: van de displaygrootte en resolutie tot de waterbestendigheid, het gewicht en de afmetingen.

Veel van deze specs zijn al eerder in andere geruchten voorbij gekomen, waaronder het gebruik van de Snapdragon 8 Elite-processor in elk model uit de serie, de de camerasetup bestaande uit vier lenzen, inclusief een 200MP-hoofdcamera, op de Galaxy S25 Ultra.

De schermgroottes die hier vermeld worden zijn 6,2 inch (Galaxy S25), 6,7 inch (Galaxy S25 Plus) en 6,9 inch (Galaxy S25 Ultra). Dat betekent dus een kleine schermvergroting voor de Ultra, maar verder dezelfde schermgroottes als bij de Samsung Galaxy S24-serie.

Zelfde camera's, nieuwe software

Al deze telefoons zullen voorzien zijn van 12GB aan RAM en IP68-bescherming tegen water en stof. Daarnaast kan je 25W bedraad opladen verwachten op de standaard Galaxy S25 en 45W bedraad opladen op de andere twee modellen.

De Galaxy S25 en de Galaxy S25 Plus lijken verder dezelfde camera's te krijgen: een 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide en 10MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Het lijkt er zelfs op dat de cameraspecs van deze toestellen precies hetzelfde zijn als die van de modellen van vorig jaar.

We kunnen in deze leak ook zien dat de nieuwe toestellen zullen draaien op One UI 7 (gebaseerd op Android 15). We verwachten dat er ook allerlei nieuwe Galaxy AI-features zullen arriveren naast de nieuwe telefoons en meerdere van die features zijn dan ook al gespot.

Hoe zit het verder nou eigenlijk met die zogenaamde Samsung Galaxy S25 Slim? Hoewel dit toestel in veel geruchten en leaks is genoemd en dus ook onderweg zou zijn, lijkt het er nu op dat hij misschien niet tegelijkertijd met de rest van de toestellen wordt aangekondigd. Het kan dan ook zo zijn dat hij later dit jaar in de plaats van een nieuw FE-model zal verschijnen als de opvolger van de Galaxy S24 FE.