We vergeleken de camera's van de iPhone 18 Pro en Samsung Galaxy S26 Ultra: dit zijn de resultaten

De strijd om de titel van de smartphone met de beste camera's van 2026 wordt steeds spannender.

Aan het begin van het jaar lanceerde Samsung zijn Samsung Galaxy S26 Ultra en sindsdien zijn er meerdere toestellen met indrukwekkende camerasystemen op de markt gebracht, zoals de OPPO Find X9 Ultra en de Xiaomi 17 Ultra.

Google kan sinds augustus ook weer meeconcurreren met zijn Google Pixel 11 Pro en we kunnen natuurlijk ook Apple's iPhone 18 Pro niet vergeten. Dat model krijgt vooral veel lof vanwege zijn variabele diafragma en nieuwe pro-opties binnen de camera-app.

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Er zijn dit jaar dus weer genoeg smartphones met overtuigende camerasystemen om uit te kiezen. Wij kregen recent de kans om twee van deze modellen op een mooie locatie direct met elkaar te vergelijken. We namen de iPhone 18 Pro en Galaxy S26 Ultra mee tijdens een tripje naar Hawaii om te zien welk model nou de beste foto's maakt.

Hieronder zie je onder andere voorbeelden van foto's die gemaakt zijn met alle verschillende camera's van de toestellen. Met behulp van deze voorbeeldfoto's (en onze analyse) kan je hopelijk gemakkelijker bepalen wat het beste model voor jou is. Aan het einde hebben we natuurlijk ook zelf nog onze eigen conclusie getrokken over welke telefoon het beste camerasysteem heeft.

Specs

Voordat we wat dieper ingaan op de verschillen tussen de cameraprestaties van deze twee toestellen, vind je eerst hieronder al de belangrijkste cameraspecs van de telefoons:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 18 Pro Samsung Galaxy S26 Ultra Hoofdcamera: 48MP, f/1,5-4,0, 24 mm 200MP, f/1,4, 23 mm Ultrawide-camera: 48MP, f/2,2, 13 mm 50MP, f/1,9, 13 mm Telefoto-camera('s): 48MP, f/2,8, 100 mm, 4x optische zoom 10MP, f/2,4, 67 mm, 3x optische zoom + 50MP, f/2,9, 111 mm, 5x optische zoom Selfiecamera: 18MP, f/1,9, 20 mm 12MP, f/2,2, 23 mm

Naast de optische zoom van de camera's die hierboven worden genoemd, kunnen de telefoons ook nog wat verder inzoomen met "optische kwaliteit" (8x voor de iPhone, 2x en 10x voor de Samsung). Daarbij hebben we echter te maken met een 'sensor crop' en niet met vaste brandpuntsafstanden. We hebben ons daarom dus bij het 'zoom'-gedeelte gefocust op de echte optische zoom.

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Het is het ook nog waard om te benoemen dat de iPhone 18 Pro en Galaxy S26 Ultra standaard foto's in lagere resoluties maken dan mogelijk om opslagruimte te besparen. De iPhone kiest automatisch voor het gebruiken van maar 24 megapixels (met Apple's 'super-high-resolution' beeldverwerking), terwijl de Galaxy S26 Ultra standaard 12MP-beelden vastlegt (via 'pixel-binning').

Wij hebben voor de vergelijking hieronder gewoon de standaardinstellingen aangehouden.

Hoofdcamera

iPhone Samsung

Bij deze foto's van een standbeeld bij het strand ('The Acrobats' van John Robinson) zien we meteen al de verschillende aanpakken van de twee telefoons als het gaat om de kleurweergave.

Het beeld van de iPhone ziet er natuurlijker uit. Hier zien we meer opvallende schaduwen, maar ook iets minder felle kleuren. Bij Samsung zien we dan weer een veel feller beeld met een sterk contrast. Dit verschil is vooral goed te zien bij de torse van het standbeeld en bij het stukje gras rechts in beeld.

iPhone Samsung

Hier zien we opnieuw een levendiger resultaat bij Samsung. De kleuren zien er iets meer kunstmatig uit, maar het verschil is hier niet zo opvallend als bij de eerste foto. Beide foto's zien er hier ongeveer even gedetailleerd uit.

iPhone Samsung

Bij deze vergelijking zien we opnieuw een vrij subtiel verschil tussen de twee afbeeldingen. Toch zien de bladeren er duidelijk weer groener (feller) uit bij de foto van de Galaxy (zie de rechter bovenkant van beide beelden).

iPhone Samsung

De iPhone en de Samsung hebben duidelijk een flink andere aanpak bij het vastleggen van dit schaduwachtige pad. De iPhone zorgt weer voor een iets realistischere weergave, waarbij er veel details te zien zijn op het punt waar de bladeren overlopen in de lucht. Het beeld gemaakt met de Galaxy ziet er ook indrukwekkend gedetailleerd uit, maar de kleuren zijn eerder stilistisch dan natuurlijk. Dat wordt langzamerhand sowieso steeds iets duidelijker bij deze vergelijking.

iPhone Samsung

Dit is voor ons toch wel het duidelijkste voorbeeld tot nu toe van de verschillende aanpakken van de twee merken als het gaat om kleurweergave. Beide shots zien er erg gedetailleerd uit, maar bij het beeld van de Samsung zien we duidelijk meer verzadigde kleuren, terwijl de iPhone alles wat neutraler houdt.

iPhone Samsung

Dan nu even wat foto's bij zonsondergang. Hier zien we dat de iPhone heel goed de helderheid van zowel de voor- als achtergrond weet te behouden. De Galaxy probeert gewoon heel sterk een typische zonsonderang-look te creëren. We hebben zeker geen hekel aan de stilistische weergave van de Samsung. Het is in dit geval zeker de meer opvallende foto, maar om dit effect te krijgen, moet er helaas wel veel detail verloren gaan op de voorgrond. Het shot van de iPhone is hier dus weer gebalanceerder, maar minder stijlvol.

iPhone Samsung

Bij deze vergelijking zien we duidelijk dat de Galaxy S26 Ultra wel de voor- en achtergrond goed kan balanceren bij weinig licht. We zijn van mening dat Samsung dit hier zelfs iets beter doet dan Apple.

iPhone Samsung

Opnieuw zien we hier weer erg vergelijkbare resultaten. Wat alleen wel opvalt, is dat de iPhone voor een wat warmere kleurtint kiest, die vervaagt van oranje tot rood. Bij Samsung loopt de kleur meer over van rood naar bijna roze. Dit is overigens ook wel een lastig shot om goed vast te leggen.

Zoom

iPhone Samsung

Nu weer even terug naar het standbeeld. Dit keer hebben we hier foto's van gemaakt met 4x optische zoom bij de iPhone en met 5x optische zoom bij de Samsung.

Het is indrukwekkend hoeveel detail beide telefoons hier vast wisten te leggen. Toch ziet voor ons de foto van de Galaxy er hier wel duidelijk het scherpst uit. Dat is ook niet echt een verrassing gezien het verschil in de mate van optische zoom. De Galaxy weet simpelweg meer informatie op te slaan waar de beeldverwerking vervolgens op kan worden losgelaten en dat zorgt uiteindelijk dus voor een gedetailleerdere foto.

Het is ook mooi hoe de Galaxy hier de focus wat minder legt op de kleur van de wazige wolken op de achtergrond om zo juist de focus op het standbeeld te leggen. Dat is niet echt wat je zou verwachten gezien de manier waarop kleuren tot nu toe werden weergegeven bij de Samsung.

iPhone Samsung

Interessant genoeg zien we bij deze foto's (met dezelfde optische zoom als hiervoor) dat Samsung opnieuw de kleuren iets minder helder weergeeft en over het algemeen een wat grijzer beeld creëert dan de iPhone. Hier werkt het dan misschien niet zo goed als bij het vorige voorbeeld.

De foto gemaakt met de iPhone ziet er hier warmer uit en op sommige plekken (zie de scheuren in de grond) ook iets gedetailleerder.

iPhone Samsung

Hier zie je een voorbeeld van hoe ver de telefoons maximaal (digitaal) kunnen inzoomen. De iPhone gaat tot 40x digitale zoom en de Samsung tot 100x. 100x klinkt natuurlijk meteen al indrukwekkender dan 40x, maar als je de resultaten ziet, snap je misschien ook wel waarom Apple niet de moeite heeft genomen om op dit vlak beter te concurreren. In beide gevallen zie je dat de telefoon gewoon probeert om te gokken wat voor details er nodig zijn om het beeld enigszins herkenbaar te maken. Ze weten allebei niet veel daadwerkelijke details meer vast te leggen en dat zorgt voor beelden die je niet echt ergens voor kunt gebruiken.

De Samsung weet echter resultaten te produceren die tot ongeveer 50x zoom op het niveau van de iPhone blijven, dus deze zoomcamera is alsnog wel iets veelzijdiger.

Macro en ultrawide

iPhone Samsung

De macromodus, waar je telefoon in principe automatisch naar wisselt als je met de ultrawide heel dicht bij een object komt, was onze favoriete modus. Macrofotografie is namelijk iets waar Apple en Samsung allebei al jaren erg goed in zijn.

In dit voorbeeld zien we weer dat de iPhone 18 Pro meer realistische, neutrale kleuren vertoont en de Galaxy juist een veel sterker contrast. De groenen tinten in beide afbeeldingen zijn echt duidelijk verschillende tinten.

iPhone Samsung

Hier zien we weer dat beide telefoons ongeveer evenveel details weten vast te leggen. Dit is wel de eerste keer dat we een sterke voorkeur hebben voor de diepere, meer opvallende kleuren van de Galaxy. Het fellere beeld van de iPhone is wel weer iets meer waarheidsgetrouw.

iPhone Samsung

In dit voorbeeld is het eigenlijk het tegenovergestelde. We vinden hier de kleuren bij de iPhone aangenamer. Je merkt wel als je wat verder inzoomt op de bladeren dat de Galaxy wat meer details heeft weten vast te leggen.

iPhone Samsung

We hebben hier maar één voorbeeld van een normale ultrawide gekozen, omdat we het over het algemeen interessanter vonden om te focussen op de hoofd- en telefotocamera's bij deze locaties.

Toch geldt hier nog steeds alles wat we hebben gezegd bij de eerste paar vergelijkingen. Beide telefoons weten uitstekend details vast te leggen. Misschien dat de iPhone in dit geval een net iets beter resultaat levert, aangezien de textuur van het zand hier iets beter zichtbaar is, maar opnieuw wordt vooral duidelijk dat de merken gewoon een erg andere aanpak hebben voor hun kleurweergave. Dat is hierboven goed te zien als je kijkt naar het zand, de lucht en het gras. De iPhone legt de omgeving vast zoals hij er (ongeveer) echt uitziet en de Samsung legt de omgeving vast zoals hij denkt dat je zou willen dat deze eruitziet.

Selfies

iPhone Samsung

Beide selfies hierboven zien er gedetailleerd en goed gebalanceerd uit (qua kleur). De iPhone-selfie ziet er wel ietsje scherper uit, maar dat is ook geen verrassing gezien de grotere 18MP-sensor. De Galaxy S26 Ultra gebruikt een 12MP-sensor. Het verschil is onder andere te zien in de details van de kleine haartjes op het gezicht.

Het is het hier wel waard om te vermelden dat de 'Center Stage'-selfiecamera van de iPhone 18 Pro objecttracking gebruikt om je automatisch in het frame te houden. Je kan dankzij deze sensor ook wisselen tussen portret- en landschapsoriëntatie, zonder de telefoon te draaien, afhankelijk van hoeveel mensen je in beeld moet krijgen. Dat is een functie die in de praktijk toch wel verrassend handig kan zijn, ook al klinkt het in de eerste instantie misschien als een gimmick.

Oordeel

(Image credit: Future)

Het mag duidelijk zijn dat dit twee telefoons zijn die allebei thuis horen op een lijst met de beste cameratelefoons van 2026. Ze verschillen daarnaast wel merkbaar van elkaar qua aanpak.

Bij het maken van alledaagse foto's met een goede belichting weten de iPhone 18 Pro en de Galaxy S26 Ultra gelukkig allebei (in hun standaard opnamemodi) veel details vast te leggen. Je krijgt wel duidelijk natuurlijkere resultaten bij de iPhone en levendigere beelden bij de Galaxy.

Bij weinig licht zorgt de iPhone voor iets fellere resultaten, waardoor er soms iets meer details in beeld worden gebracht, maar Samsungs focus op stijlvolle beelden kan af en toe wel voor mooiere resultaten zorgen. Het hangt er natuurlijk altijd van af wat je wil vastleggen en wat voor look je zelf mooier vindt.

Wanneer het aankomt op zoomfoto's leveren beide telefoons weer uitstekende prestaties. De Galaxy brengt je wel dichterbij je object dan de iPhone zonder in te leveren op details (5x optische zoom vs 4x optische zoom). Je krijgt ook nog een losse optie voor 3x optische zoom bij de Galaxy en die optie ontbreekt op de iPhone. Als je op zoek bent naar het meest veelzijdige systeem, dan is Samsung een logischere keuze.

Voor selfies is de iPhone de duidelijke winnaar. Met zijn grotere 18MP-sensor en handige framing-opties is deze camera weer iets veelzijdiger.

Zoals we eerder al aangaven, heeft de iPhone 18 Pro nu dus ook een variabel diafragma. Aangezien we bij deze vergelijking wilden focussen op de resultaten bij de standaardinstellingen, hebben we niet handmatig het diafragma aangepast bij deze voorbeeldfoto's. Toch is het dus wel goed om te weten dat Apple je nu wel die mogelijkheid geeft. Bij Samsung is dit geen optie.

Het aanpassen van het diafragma is handig als je controle wil over hoeveel van de achtergrond nog in focus moet zijn. Daarnaast kan je ook wat leuke effecten creëren bij weinig licht met deze opties, maar dit is toch over het algemeen wel meer een 'pro'-feature waar veel mensen waarschijnlijk niet veel gebruik van zullen maken.

Over het algemeen zouden we zeggen dat de Galaxy S26 Ultra onze favoriet van de twee is als het gaat om zoomfotografie en voor het maken van wat opvallendere foto's. De iPhone is dan weer wat consistenter bij bredere beelden in zowel goed als slecht verlichte omgevingen. Hij heeft ook de betere selfiecamera en de nieuwe pro-tools zorgen weer voor extra mogelijkheden.