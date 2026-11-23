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Black Friday is inmiddels in volle gang en dat betekent dat je weer flink kan besparen op smartwatches en fitnesstrackers. Vooral Garmin is een merk dat ik tijdens deze kortingsperiode goed in de gaten houd. De horloges zijn doorgaans niet goedkoop, maar met een mooie korting haal je een sporthorloge in huis waar je jarenlang plezier van kan hebben.

Twee jaar geleden adviseerde ik nog om Fitbit tijdens Black Friday volledig links te laten liggen. Daar had ik goede redenen voor. Het merk bracht nauwelijks nieuwe hardware uit, verschillende functies verdwenen en voor uitgebreide gezondheidsinzichten moest je ook nog eens maandelijks betalen. Garmin bood simpelweg veel meer waar voor je geld.

Inmiddels is het 2026 en heeft Google eindelijk weer wat leven in Fitbit geblazen. Met de Fitbit Air en de nieuwe Fitbit Edge zijn er twee interessante fitnesstrackers verschenen. Vooral de Air heeft me positief verrast. Toch betekent dat niet dat ik mijn Garmin zomaar zou inruilen voor een Fitbit. Integendeel, voor de meeste sporters blijft Garmin de betere keuze.

Waarom Garmin boven Fitbit?

(Image credit: Future)

Ik test inmiddels al jaren smartwatches en fitnesstrackers van onder andere Garmin, Fitbit, Apple, Samsung en Huawei. Hoewel ieder merk zijn sterke punten heeft, kom ik persoonlijk toch steeds weer bij Garmin uit. Mijn eigen Instinct Crossover is daar een mooi voorbeeld van. Het horloge heeft inmiddels behoorlijk wat workouts, wandelingen en andere avonturen meegemaakt en doet nog altijd precies wat ik ervan verwacht.

Een van de grootste voordelen blijft Garmin Connect. De app biedt ontzettend veel informatie over je gezondheid, trainingen, slaap en herstel, zonder dat je daarvoor een abonnement nodig hebt. Denk aan Body Battery, slaapstatistieken, hartslagvariabiliteit en, afhankelijk van je horloge, Training Readiness. Je betaalt voor het horloge en krijgt vervolgens toegang tot vrijwel alle belangrijke functies. Zo hoort het wat mij betreft ook.

Dat betekent overigens niet dat Garmin helemaal geen betaalde diensten heeft. Met Garmin Connect+ krijg je onder andere toegang tot extra AI-inzichten via Garmin Intelligence. Alleen zijn die functies voor de meeste gebruikers helemaal niet noodzakelijk. De gratis versie van Garmin Connect biedt al zoveel informatie dat ik nauwelijks een reden zie om extra te betalen.

Ook de batterijduur blijft een belangrijk argument. Veel Garmin-horloges houden het gemakkelijk een week of langer vol, terwijl sommige modellen zelfs meerdere weken meegaan. Zeker wanneer je regelmatig sport of lange wandelingen maakt, is dat bijzonder prettig. Ik heb weinig zin om tijdens een vakantie voortdurend op zoek te moeten naar een stopcontact omdat mijn horloge alweer leeg is.

Fitbit is eindelijk weer interessant, vooral dankzij één tracker

(Image credit: Future)

Google heeft dit jaar eindelijk weer wat leven in Fitbit geblazen. Met de Fitbit Air en Fitbit Edge zijn er twee nieuwe fitnesstrackers verschenen en daarmee lijkt het merk terug te keren naar zijn oorspronkelijke identiteit. Geen grote smartwatches die alles proberen te kunnen, maar compacte trackers die vooral je gezondheid en dagelijkse activiteiten bijhouden. Dat is een verstandige keuze, want de oude Sense- en Versa-series konden nauwelijks concurreren met volwaardige smartwatches. Wie tegenwoordig een echte smartwatch van Google wil, kan beter naar de Pixel Watch 5 kijken.

Vooral de Fitbit Air heeft me positief verrast. Voor slechts 99,99 euro krijg je een schermloze fitnesstracker die je slaap, hartslag, beweging en herstel bijhoudt. Tijdens mijn test was ik vooral onder de indruk van het draagcomfort en de slaaptracking. Het apparaatje is zo licht dat je bijna vergeet dat je hem draagt. Ook de vernieuwde Google Health-app werkt prettig, al is de AI-coach soms iets te enthousiast met zijn adviezen. Gelukkig heb je geen abonnement nodig voor de belangrijkste functies, al blijven sommige uitgebreidere inzichten voorbehouden aan Google Health Premium.

Natuurlijk heeft de Fitbit Air ook beperkingen. Je krijgt geen scherm of ingebouwde gps en voor het starten van trainingen ben je afhankelijk van je smartphone. Voor fanatieke sporters is dat niet ideaal, maar als eenvoudige gezondheidstracker vind ik hem uitstekend. Garmin heeft met de Cirqa inmiddels een rechtstreeks alternatief uitgebracht, maar die kost met 199,99 euro ongeveer twee keer zoveel. De Garmin Cirqa biedt uitgebreidere gezondheidsinzichten en een handige fysieke knop, maar voor casual gebruikers vind ik de Fitbit Air vanwege zijn lage prijs interessanter. Zeker als er tijdens Black Friday nog wat korting bovenop komt.

Daarnaast is er de Fitbit Edge, die voor 179,99 euro teruggrijpt naar het klassieke Fitbit-ontwerp met een compact schermpje en een fysieke knop. Je krijgt ingebouwde gps, uitgebreide activiteitsherkenning en een batterijduur van ongeveer een week. Toch ben ik nog niet helemaal overtuigd. Tijdens een eerste hardlooptest kwam de hartslagmeting vrijwel overeen met die van de Garmin Fenix 9 Pro, maar registreerde de Fitbit ongeveer 300 meter meer over een afstand van vijf kilometer. Dat vind ik behoorlijk fors, zeker voor hardlopers die hun prestaties nauwkeurig willen bijhouden. Onze uitgebreide review volgt nog, dus voorlopig geef ik Google het voordeel van de twijfel.

Fitbit is in 2026 dus zeker weer het overwegen waard, maar ik zou niet zomaar iedere Fitbit kopen. De Edge ziet er veelbelovend uit, alleen wil ik eerst weten of de gps-metingen structureel zo afwijken. De Fitbit Air kan ik daarentegen wel aanbevelen, vooral vanwege zijn lage prijs en uitstekende slaaptracking. Zoek je echter een horloge waarmee je serieus wil sporten en je prestaties uitgebreid wil analyseren, dan blijft Garmin wat mij betreft de betere keuze.

Garmin Black Friday-deals

Garmin Venu X1 van €799 voor €449 De Garmin Venu X1 heeft een gigantisch AMOLED-scherm van 2 inch, saffierglas, ingebouwde kaarten en een batterijduur tot acht dagen. Bij de introductie vond ik 799 euro behoorlijk pittig, maar voor 449 euro is dit ineens een uitstekende deal. Vooral het dunne ontwerp en het grote scherm maken dit een van de interessantste Garmins van dit moment.

Garmin Instinct 3 Solar van €399,99 voor €259 Ik heb altijd een zwak gehad voor de Instinct-serie en deze Instinct 3 Solar is voor 259 euro een koopje. Je krijgt een robuust sporthorloge met fysieke knoppen, ingebouwde gps, een led-zaklamp en een batterijduur van minstens 18 dagen. Dankzij het zonnepaneel kan dat nog flink oplopen. Je mist een AMOLED-scherm en touchscreen, maar voor buitenactiviteiten vind ik dit een fantastische keuze.

Garmin vívoactive 6 van €329,99 voor €229 Wat mij betreft is de Garmin vívoactive 6 de smartwatch die de meeste mensen zouden moeten kopen. Voor 229 euro krijg je een helder AMOLED-scherm, gps, Garmin Pay, muziekopslag en uitgebreide gezondheidsmetingen zonder abonnement. De batterij gaat bovendien tot elf dagen mee. Je mist enkele geavanceerde sportfuncties, maar voor deze prijs is dat nauwelijks een probleem.

Fitbit Black Friday-deals

(Image credit: Google)

Er zijn kortingen op Fitbit-apparaten, maar niet zozeer op de nieuwe Fitbit Air en Fitbit Edge. Die zijn allebei vrij nieuw en al best goedkoop geprijsd dus daar gaat weinig tot niks van de prijs af. Wel zijn oude Fitbits vaak in de aanbieding.

Fitbit Inspire 3 van €99,95 voor €64,50 De Inspire 3 is de goedkoopste Fitbit die je nu kan kopen. Hij is vooral geschikt voor slaaptracking en casual sporters. Houd er rekening mee dat je hier geen ingebouwde gps hebt en dus altijd je telefoon moet meenemen als je je hardloop- of fietsroute nauwkeurig wil bijhouden. De batterij gaat ten slotte tien dagen mee.

Fitbit Air vanaf €109 De Fitbit Air is een lichte fitnesstracker zonder scherm, waarmee Google de concurrentie aangaat met Whoop. Hij houdt continu je hartslag, slaap, activiteiten en herstel bij en heeft een batterijduur tot zeven dagen. Vooral het comfortabele ontwerp en de uitgebreide gezondheidsinzichten maken hem interessant. Voor ongeveer 99 euro is dit een aantrekkelijke keuze, al heb je voor sommige functies Google Health Premium nodig.

Fitbit Edge vanaf €179,99 De Fitbit Edge is eigenlijk de moderne opvolger van de populaire Charge-serie. Je krijgt een helder AMOLED-scherm, ingebouwde gps, uitgebreide gezondheidsmetingen en een batterijduur tot zeven dagen. Ook kun je gebruikmaken van Google's AI-gezondheidscoach, al vereist die een abonnement. Voor 179,99 euro is dit een interessante fitnesstracker, al vind ik het ontbreken van contactloos betalen behoorlijk jammer.

Fitbit of Garmin: de keuze is eenvoudig

Twee jaar geleden was mijn advies eenvoudig: koop geen Fitbit, maar een Garmin. In 2026 ligt dat iets genuanceerder. Google heeft met de Fitbit Air bewezen dat het nog steeds uitstekende fitnesstrackers kan maken en met de Edge lijkt het merk eindelijk terug te keren naar zijn roots.

Toch blijft Garmin voor mij de winnaar. De horloges bieden uitgebreidere sportfuncties, doorgaans een uitstekende batterijduur en vooral een bijzonder compleet gezondheidsplatform zonder dat je iedere maand extra hoeft te betalen. Zeker wanneer je regelmatig sport en je prestaties serieus wil bijhouden, zou ik niet snel voor Fitbit kiezen.

Er is alleen één uitzondering. Zoek je een simpele, comfortabele tracker om je slaap en dagelijkse activiteiten bij te houden, dan is de Fitbit Air voor 99 euro moeilijk te verslaan. Daarvoor hoef je echt geen Garmin van enkele honderden euro's te kopen.