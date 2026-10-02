Wij hebben elk recent Garmin-horloge getest: dit zijn onze zeven aanraders

Het is oktober en dat wil meerdere dingen zeggen. Zo liggen de zonnige, warme dagen achter ons en is het binnenkort tijd voor koude, regenachtige herfstdagen. Dit is ook een belangrijke periode voor hardlopers, die beginnen met de voorbereidingen voor marathons en andere wedstrijden in het voorjaar van 2026.

Garmin-horloges zijn ideale hulpmiddelen voor hardlopers van elk niveau die zich klaarmaken voor de volgende stap. Daarnaast zijn er zoveel Garmin-horloges dat er bijna altijd wel een korting te vinden is. Ons team heeft vrijwel elk modern Garmin-horloge getest en weet daarom welk horloge bij welk type gebruiker past.

Zo zien we momenteel scherpe prijzen voor de Garmin Fenix 8, een van de beste horloges van het merk. In onderstaand overzicht zie je bij elk horloge de laagste prijzen, die onze live prijsvergelijker voortdurend bijwerkt.