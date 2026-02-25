Samsung Galaxy S26-serie gelanceerd met hogere prijzen: zijn ze hun geld nog waard?

Samsung heeft zonet drie nieuwe smartphones gelanceerd: de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra. De focus is voor het derde jaar op rij AI en het is opnieuw het Ultra-model dat de belangrijkste nieuwigheden bevat.

Samsung Galaxy S26: prijzen

Laten we beginnen met de prijzen. Alle toestellen zijn duurder geworden ten opzichte van de Galaxy S25-serie en je bent nu bijna 2.000 euro kwijt voor de duurste versie van de Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 (256GB opslag): 999 euro

Samsung Galaxy S26 (512GB opslag): 1199 euro

Samsung Galaxy S26 Plus (256GB opslag): 1249 euro

Samsung Galaxy S26 Plus (512GB opslag): 1449 euro

Samsung Galaxy S26 Ultra (256GB opslag): 1249 euro

Samsung Galaxy S26 Ultra (512GB opslag): 1449 euro

Samsung Galaxy S26 Ultra (1TB opslag): 1949 euro

Je kan de smartphones vanaf vandaag, 25 februari, bestellen en op 11 maart start de officiële verkoop. Samsung heeft wel aangegeven dat voorbestellingen mogelijk al vanaf 6 maart geleverd worden. Wie tussen 25/2 en 11/3 een telefoon bestelt, krijgt bovendien een gratis "opslag-upgrade". Als je de Galaxy S26 Ultra met 256GB bestelt, krijg je in dit geval de versie met 512GB zonder extra te betalen.

Veel nieuws voor de Galaxy S26 Ultra

De Samsung Galaxy S26 Ultra, de duurste van het trio, heeft de meeste upgrades. De prestaties, camera's, het display en ook de batterij zijn verbeterd tegenover de Galaxy S25 Ultra van vorig jaar.

In de telefoon zit de krachtigste chip van het moment, de Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy. In Nederland, België en de rest van Europa is deze chip bovendien exclusief voor het Ultra-model. De twee andere telefoons gebruiken namelijk een Exynos 2600.

De camera's zijn daarnaast verbeterd. De hoofdcamera en telefotocamera met 5x optische zoom hebben beide een groter diafragma, waardoor ze meer licht opvangen en betere foto's nemen bij weinig licht. De telefotocamera met 3x zoom heeft echter een kleiner diafragma en aan de ultra-wide is niets veranderd.

Het display heeft misschien wel de grootste upgrade gehad. De Samsung Galaxy S26 Ultra heeft namelijk een "Privacy Display". Dit is vergelijkbaar met de privacy screenprotectors die ervoor zorgen dat je het scherm alleen ziet als je er recht naar kijkt. Als je schuin naar het scherm kijkt, wordt het verduisterd. Het Privacy Display kan je bekijken als een ingebouwde privacy screenprotector die je zelf kan instellen. Je kan het altijd gebruiken, alleen inschakelen als je een pin/wachtwoord/patroon invoert, toepassen op bepaalde apps en je kan zelfs alleen meldingen verduisteren.

De batterij is vervolgens niet groter geworden en ook de batterijduur is niet veel langer. De oplaadsnelheid is daarentegen wel verhoogd van 45W naar 60W. Dit is de eerste keer dat Samsung deze oplaadsnelheid aanbiedt op een smartphone en je kan de Galaxy S26 Ultra hierdoor van 0 naar 75 opladen in 30 minuten.

Weinig nieuws voor de Galaxy S26 (Plus)

Aan de andere twee smartphones is weinig veranderd. De camera's zijn hetzelfde, de displays zijn hetzelfde (hier is geen Privacy Display aanwezig), de oplaadsnelheid is hetzelfde en het is niet helemaal duidelijk hoeveel sneller ze zijn dan hun voorgangers. De enige duidelijke upgrade is de batterijcapaciteit van de Galaxy S26, die verhoogd is van 4.000mAh naar 4.300mAh. Gezien de hogere prijzen is het gebrek aan upgrades voor deze twee modellen jammer.

Veel nieuwe AI-trucjes, maar niet allemaal in het Nederlands

(Image credit: Blue Pixl Media)

Net zoals de voorbije jaren is AI een grote focus. Zo is Photo Assist verbeterd. Je kan nu beschrijven wat aangepast moet worden in een foto en Galaxy AI zal je op je wenken bedienen. Je kan voorwerpen verwijderen uit een foto, nieuwe voorwerpen toevoegen, onderdelen van kleur veranderen en meer. Je kan een aanpassing ook makkelijk ongedaan maken als het resultaat niet naar wens is.

Een AI-functie waar iedereen iets aan heeft, is het ordenen van screenshots. Galaxy AI zal nu automatisch je screenshots indelen in acht categorieën: shopping, social media, coupon, boarding pass, events, locations, qr codes en chats. Als je een categorie aanduidt, zal je alleen die screenshots zien in je galerij.

Dan zijn er nog twee functies die momenteel niet in het Nederlands werken. Samsung gaf aan dat die ondersteuning later nog komt, maar vermeldde geen concrete timing.

Call Screening is de eerste functie, waarbij AI een telefoongesprek voor je kan aannemen en vragen kan stellen. Galaxy AI zal eerst vragen wie belt en waarvoor die persoon belt. Dit is een handige manier om spamtelefoontjes van onbekende nummers tegen te houden.

De tweede functie is "Now Nudge". Dit zijn suggesties in de balk boven je toetsenbord op basis van wat er op je scherm staat. Als iemand bijvoorbeeld in een chat vraagt of je vrijdagavond een film wil kijken, zal hier bijvoorbeeld een sneltoets staan die je agenda meteen opent.

Zijn ze hun geld waard?

We moeten de toestellen nog aan een uitgebreide review onderwerpen, maar voorlopig lijkt alleen de Samsung Galaxy S26 Ultra zijn geld waard te zijn. De upgrades voor de Galaxy S26 en S26 Plus zijn minimaal en we verwachten dat bepaalde AI-functies via een software-update naar de Galaxy S25-serie van vorig jaar zullen komen.

Als een van deze twee telefoons je zou interesseren, raden we momenteel aan om een Galaxy S25 (Plus) te kopen. De adviesprijs van deze telefoons lag sowieso al lager en omdat ze nu een jaar oud zijn, zijn de verkoopprijzen nog verder gedaald.