Samsung Galaxy S26 ontvangt grote software-update

Samsung laat in een persbericht weten dat One UI 9, hun nieuwste software gebaseerd op Android 17, beschikbaar komt op meer smartphone. De uitrol gaat vandaag van start met de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra.

One UI 9 verscheen in de zomer al op de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 en Flip 8. De update focust vooral op Galaxy AI, dat volgens Samsung nog veelzijdiger, persoonlijker en behulpzamer is geworden.

Veel nieuwe functies

My FanCam is een van de nieuwe functies. Dit volgt automatisch de persoon die in een video-opname wordt geselecteerd en houdt die persoon continu in het midden, waarbij het beeld steeds opnieuw wordt herkaderd. Leuke, dynamische momenten zijn hiermee sneller klaar om te delen op sociale media. Het is handig als je bijvoorbeeld naar een concert gaat en wil focussen op je favoriete bandlid.

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De nieuwe generatieve en bewerkbare kaarten van Now Brief bieden meer controle over wat er in dit dagelijkse overzicht verschijnt. Gebruikers kunnen kaarten aanmaken voor bijvoorbeeld welzijn, weer en video’s, en krijgen daarmee informatie te zien die zij belangrijk vinden.

Now Nudge kan op meer momenten relevante, contextbewuste suggesties laten zien. Zo kunnen gebruikers een volgende stap zetten zonder hun andere bezigheden te onderbreken. Zijn ze bijvoorbeeld aan het chatten en willen ze iets plannen, dan kunnen ze snel reserveringsgegevens terugvinden of rechtstreeks vanuit een gesprek een locatie opslaan.

Creative Studio doet nu suggesties voor het genereren van afbeeldingen op basis van relevante aankomende gebeurtenissen. Als bijvoorbeeld een vriend bijna jarig is, kunnen gebruikers een suggestie krijgen voor een afbeelding of felicitatie in een passend thema.

Interpreter introduceert een nieuwe Threads-weergave waarmee gebruikers vertaalde gesprekken beter kunnen volgen en eerdere berichten snel kunnen terugvinden. Daarnaast zorgen snellere vertalingen in de gespreksmodus en sneller afspelen via bepaalde Galaxy Buds.

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Document Scan maakt het nu mogelijk om lastige documenten, zoals een dik boek, te scannen met minder handmatige correcties achteraf. Voice Recorder toont ten slotte samenvattingen in een duidelijke en overzichtelijke indeling.