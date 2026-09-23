Samsung-smartphones kunnen je binnenkort misschien waarschuwen voor fake batterijen

Samsung zou hun Galaxy-smartphones binnenkort wat veiliger maken door chips in de batterijen te verwerken. Volgens The Elec zullen de batterijen met beveiligingschip in ongeveer 50 miljoen telefoons zitten. Samsung zou beginnen bij de Galaxy A-serie, aangezien die het meest verkocht wordt. Dit zou ook de eerste keer zijn dat Samsung beveiliging toevoegt aan hun batterijen.

Deze chips bevatten VIA PUF-technologie (Physical Unclonable Function) om elk exemplaar een unieke ID te geven. De reden? Een einde maken aan fake batterijen die je smartphone kunnen beschadigen.

Wanneer je batterij aan vervanging toe is, is de officiële support van Samsung de beste optie. Zo weet je zeker dat je een originele batterij van het bedrijf zelf krijgt. Veel gebruikers kiezen daarentegen voor een goedkopere telefoonwinkel in de buurt. Daar weet je niet of je een originele batterij krijgt met alle gevolgen van dien.

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Ten eerste voldoen dit soort batterijen niet altijd aan de kwaliteitsstandaard van Samsung. Dit kan leiden tot verdere problemen met de batterij en zelfs tot brand(gevaar) tijdens het opladen of gebruik. De ingebouwde authenticatiechips herkennen dus niet alleen originele Samsung-batterijen, maar kunnen ook voorkomen dat je telefoon in vlammen opgaat.

Als de bronnen correct zijn, zullen de authenticatiechips van Samsung ongeveer gelijktijdig met de nieuwe EU-regelgeving verschijnen. Vanaf februari 2027 verplicht de EU fabrikanten namelijk om telefoons (en andere elektronica) te voorzien van makkelijk verwijderbare batterijen.

In tegenstelling tot Apple, dat al in 2018 begon met authenticatiechips in de iPhone XS (Max) en iPhone XR, zou dit de eerste keer zijn dat Samsung de technologie toepast. Samsung zelf heeft ten slotte nog niet gereageerd op deze geruchten.