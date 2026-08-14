iFixit toont aan dat stof nog steeds een groot probleem kan zijn voor de Samsung Galaxy Z Fold 8

Als je aan het overwegen bent om de Samsung Galaxy Z Fold 8 (of een andere vouwbare telefoon) aan te schaffen, dan is het misschien wel de moeite waard om even de iFixit-teardown van Samsungs nieuwe model te bekijken. Het lijkt er namelijk aan dat het toestel een groot zwaktepunt heeft dat je dure investering gauw kan verpesten als je niet oplet.

Het team van iFixit zag dat de Galaxy Z Fold 8 weer een IP48-certificering heeft. Dat betekent dat hij redelijk waterbestendig is, maar niet echt goed beschermd is tegen kleine stofdeeltjes. iFixit besloot dat eens te testen met wat zand en stof dat op UV-licht reageert. Zo kon het team achteraf zien waar dat stof allemaal beland is in de telefoon en wat voor effect het had.

Het resultaat was pijnlijk om aan te zien (en te horen). Toen het stof eenmaal in de telefoon zat, begon het scharnier een verschrikkelijk geluid te maken bij bewegingen en ging het toestel ook niet meer normaal open. Dat is een zorgwekkend resultaat, want de meeste telefoons krijgen toch wel erg regelmatig met stof te maken.

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Die IP48-certificering van de Galaxy Z Fold 8 beschermt alleen tegen deeltjes van 1 mm groot of groter. Dat is in de praktijk misschien dus niet altijd genoeg bescherming. Het alledaagse zand dat iFixit gebruikte, bevatte bijvoorbeeld deeltjes van maar 0,16 mm groot. Daar kon deze bescherming dus duidelijk niet tegenop.

Het grootste probleem hier is dat het scharnier van de Galaxy Z Fold 8 een heleboel bewegende mechanische onderdelen bevat. Daar kunnen kleine deeltjes dus tussen gaan zitten en dat kan voor grote problemen zorgen. Samsungs ontwerp aan de binnenkant van de telefoon zorgde er wel voor dat het stof niet bij de batterijen of de belangrijkste elektronische componenten kwam. Het scharnier was echter dus wel de klos. Laat dat nou een vrij belangrijk onderdeel van een vouwbare telefoon zijn.

Een waarschuwing voor de iPhone Ultra

Galaxy Z Fold 8 Teardown The Hinge Has a Serious Problem - YouTube Watch On

De teardown van de Galaxy Z Fold 8 is overigens ook niet alleen interessant voor fans van Samsungs foldables. Apple komt naar verwachting binnenkort ook met een zogenaamde iPhone Ultra met een vergelijkbare vormfactor. Apple zal dus ongetwijfeld ook met dit probleem te maken hebben, maar de vraag is of dat bedrijf hier wel iets op bedacht heeft. Dat komen we hopelijk tijdens het aankomende lanceringsevenement in september te weten.

Als we de IP-score van de iPhone Ultra tegen die tijd te weten komen, hebben we alvast een beetje een idee van hoe goed dit toestel beschermd zal zijn tegen stof en water. Voor stof (en andere vuildeeltjes) krijgen toestellen een score van nul tot zes. De Galaxy Z Fold 8 heeft dus een vier gekregen, maar Google's Pixel 11 Pro Fold heeft daarentegen gewoon een zes, dus er lijken zeker wel verbeteringen mogelijk te zijn.