Heeft de Samsung Galaxy Z Fold 8 goede camera's? Dit zijn mijn eerste indrukken

Als de voorbije jaren ons iets geleerd hebben, is het dat vouwbare smartphones nooit de allerbeste camera's hebben. Hoewel de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra zowel de 200MP-hoofdcamera als 50MP-groothoekcamera van de Galaxy S26 Ultra heeft, verschillen de telefotocamera's sterk.

De nieuwe, bredere Samsung Galaxy Z Fold 8 moet het zelfs doen zonder telefotocamera met optische zoom. Die heeft slechts twee camera's, een 50MP-hoofdcamera en 50MP-groothoekcamera. Dit duo moet volgens Samsung zorgen voor consistente foto's en video's.

De vraag hier is niet welke Samsung-smartphone de beste camera's heeft. Dat is hoe dan ook nog steeds de Galaxy S26 Ultra. De vraag is wel welke camerakwaliteit deze smartphone van 1.999 euro heeft. Ik heb alvast een honderdtal foto's genomen met de Samsung Galaxy Z Fold 8 en hier lees je mijn eerste bevindingen.

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Geen "unieke" camera's

Laten we eerst kijken welke camera's hier precies aanwezig zijn.

50MP-hoofdcamera (f/1,8 en 1/1,57-inch sensor)

50MP-groothoekcamera (f/1,9 en 1/2,5-inch sensor)

Dubbele 10MP-selfiecamera (binnen- en buitenkant)

De 50MP-camera's achteraan zijn de belangrijkste en dit zijn oude bekenden. De 50MP-hoofdcamera is dezelfde als op de Galaxy Z Flip 8 en de 50MP-groothoekcamera is dezelfde als op de Galaxy Z Fold 8 Ultra. De 10MP-selfiecamera's zijn ook dezelfde als op de Ultra. Als we alleen naar de foldables kijken, staat de Galaxy Z Fold 8 daarom op de tweede plaats.

Het werd snel duidelijk dat de Galaxy Z Fold 8 beperkte zoommogelijkheden biedt. Je kan ten eerste slechts 10x digitaal inzoomen en dit gebeurt door middel van een crop op de 50MP-hoofdcamera. Ter vergelijking: de OPPO Find X9 Ultra (die 300 euro goedkoper is en weliswaar niet vouwbaar) heeft een 50MP-telefotocamera met 10x optische zoom.

In de galerij hieronder zie je eerst een foto met de ultra-wide (0,6x) en daarna drie foto's met de hoofdcamera, met respectievelijk 1x, 2x en 10x zoom.

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