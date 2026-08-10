Gebruiker van Galaxy Z Fold 8 heeft extreme oplossing om de telefoon plat op tafel te leggen

Soms is er één onderdeel van een telefoon dat als een doorn in je oog voelt. Dat was zo bij een gebruiker van de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 8. Hij stoorde zich enorm aan het camerablok waardoor de telefoon niet plat op een tafel kan liggen en altijd wiebelt.

Op Reddit heeft deze gebruiker zijn extreme oplossing gedeeld. Hij heeft namelijk de camera's van de telefoon gehaald. De reden was eenvoudig: "Het wiebelen is zo irritant en ik gebruik ze toch nooit." Hij heeft (voorlopig) nog geen spijt van zijn keuze.

Knap werk?

De reacties in de Reddit-thread getuigen vooral van ongeloof. De camera's volledig onbruikbaar maken om je telefoon plat te kunnen leggen, is dan ook heel drastisch. Naast een hoop goed gekozen GIF's staan ​​er reacties als "geen enkele uitleg rechtvaardigt dit" en "wat een gek". Anderzijds zijn er gebruikers die zeggen dat het er netjes uitziet.

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Er is ten slotte een gebruiker die om meer uitleg vraagt, omdat hij blijkbaar ook geïrriteerd is door het gewiebel van de Galaxy Z Fold 8. We hebben dit zelf vermeld in onze review, omdat het camerablok zelf dikker is dan de opengevouwen telefoon. Toch zouden we er niet aan denken om de camera's eraf te halen.