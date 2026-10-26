iPhone Duo scoort record bij iFixit, maar perfect is hij zeker niet

De experts van iFixit hebben de nieuwe Apple iPhone Duo uitgebreid onder de loep genomen. De resultaten zijn wisselend. Met een repareerbaarheidsscore van 5 op 10 scoort de iPhone Duo beter dan alle andere vouwbare smartphones die iFixit tot nu toe heeft onderzocht. Toch zijn er ook enkele zwakke punten en mogelijke problemen met de duurzaamheid.

De volledige demontage is te bekijken in de onderstaande video en meer details zijn te vinden op de blog van iFixit. Een van de positieve punten is dat het buitenste scherm en de twee batterijmodules relatief eenvoudig te verwijderen zijn. Ook de buitenste rand van de vouwbare smartphone kon zonder beschadigingen worden losgemaakt. Bij de Samsung Galaxy Z Fold 8 bleek dat volgens iFixit een stuk lastiger.

Om te testen hoe goed de iPhone Duo bestand is tegen stof, gebruikten de onderzoekers speciaal stof dat oplicht onder uv-licht. Daaruit bleek dat er toch stof in het scharniermechanisme terechtkwam. Hoewel de iPhone Duo minder stof verzamelde dan de Google Pixel 11 Pro Fold en Samsung Galaxy Z Fold 8, was de hoeveelheid groot genoeg om het scharnier een krakend geluid te laten maken. Ook tijdens de duurzaamheidstest van JerryRigEverything bleek al dat stof kon binnendringen.

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Apple heeft de iPhone Duo een IP68-certificering gegeven voor bescherming tegen stof en water, maar de test laat zien dat je alsnog voorzichtig moet zijn. "We hoopten dat Apple dit probleem zou oplossen, maar helaas lijkt de Duo net zo'n hekel aan vuil te hebben als andere vouwbare smartphones", schrijft het team van iFixit.

Gebarsten schermen en verborgen scharnieren

Apple’s Folding iPhone Might Have a Screen Problem! - YouTube Watch On

iFixit komt ook met een mogelijke verklaring voor de gebarsten schermen waar sommige iPhone Duo-gebruikers melding van maken. Mogelijk ontstaat er te veel spanning doordat de vouw in het hoofdscherm druk uitoefent op de centrale steunbalk van het scharnier. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit daadwerkelijk de oorzaak is.

Tijdens de demontage neemt iFixit ook het scharniermechanisme uitgebreid onder de loep, waaronder de tandwielen, veren en metalen verbindingen. Daarnaast blijkt Apple de vouw in het hoofdscherm bijzonder goed te hebben verborgen. Door de specifieke plaatsing van de pixels en een matte afwerking met nanotextuur valt de vouw minder op.

Mocht de iPhone Duo gerepareerd moeten worden, dan vormen vooral het binnenste scherm en het scharnier een uitdaging. Volgens iFixit zitten deze onderdelen zo ingewikkeld in elkaar dat een reparatie veel tijd, werk en geld kost. Het vervangen van deze onderdelen is daardoor allesbehalve eenvoudig.

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"Voor een eerste poging heeft Apple het goed gedaan", concludeert het team van iFixit. "Alleen al het feit dat de batterij eenvoudig te verwijderen is, zouden we graag bij iedere vouwbare smartphone zien. Maar bezitters van de Duo kunnen maar beter heel voorzichtig zijn met hun scherm. En misschien is het ook verstandig om geen zand meer in je broekzak mee te nemen."